Volgens een top crypto analist staat de cryptomarkt aan het begin van een nieuwe opwaartse fase. In recente analyses stelt hij dat zowel Bitcoin, Ethereum als XRP technische en on-chain signalen laten zien die eerder ook voorafgingen aan sterke prijsstijgingen. Dat voedt het optimisme onder traders die speculeren op een nieuwe crypto rally, maar ook onder beleggers die kijken naar de middellange termijn.

De analist wijst erop dat de bitcoin koers erin is geslaagd belangrijke steunniveaus vast te houden na weken van volatiliteit. Tegelijkertijd is er sprake van oplopend handelsvolume en een afname van verkoopdruk vanuit lange termijn houders. Dat wordt vaak gezien als een teken dat zwakke handen uit de markt zijn verdwenen, waardoor de basis voor een nieuwe stijging kan worden gelegd.

Ethereum en XRP volgen hetzelfde patroon

Ook de Ethereum koers vertoont volgens de analist een constructief beeld. ETH heeft meerdere keren steun gevonden op hogere niveaus, terwijl on-chain data laat zien dat steeds meer tokens richting staking en cold wallets verdwijnen. Dat duidt op afnemend aanbod op exchanges, wat historisch gezien vaak voorafgaat aan prijsstijgingen.

Voor XRP ziet hij een vergelijkbaar scenario. De XRP koers blijft ondanks eerdere correcties relatief stabiel en profiteert van toenemende interesse rond institutionele toepassingen en betalingsnetwerken. In combinatie met verbeterde liquiditeit en positieve technische structuren kan dit volgens hem de opmaat zijn naar een nieuwe impuls omhoog. Daarmee past XRP opnieuw in het rijtje top crypto assets die klaarstaan voor een volgende beweging.

Nieuwe crypto rally, maar met kanttekeningen

Hoewel de signalen positief ogen, benadrukt de analist dat geen enkele rally vanzelfsprekend is. Een duurzame opwaartse trend vereist aanhoudend volume, gunstig marktsentiment en een stabiele macro-omgeving. Zonder die factoren kan een uitbraak alsnog veranderen in een valse start. Voor beleggers betekent dit dat risicomanagement cruciaal blijft, zelfs wanneer meerdere indicatoren tegelijk bullish worden.

Daarnaast speelt timing een grotere rol dan veel beleggers willen toegeven. Zelfs wanneer technische signalen kloppen, kan nieuws rond rente, regelgeving of geopolitieke spanningen het marktsentiment plots kantelen. In eerdere cycli bleek dat crypto vaak vooruitloopt op macro-economische verwachtingen, maar ook sneller corrigeert wanneer dat vertrouwen wegvalt. Wie inspeelt op een mogelijke rally doet er daarom goed aan om niet alleen naar grafieken te kijken, maar ook scherp te blijven op externe factoren die de markt onverwacht kunnen sturen.

Terwijl analisten vooral kijken naar koersstructuren van gevestigde munten, groeit ook de interesse in projecten die inspelen op hoe crypto technisch wordt gebruikt binnen een nieuwe marktfase.

Bitcoin Hyper: een interessante investering

Bitcoin Hyper positioneert zich als een Layer-2 oplossing die het gebruik van Bitcoin wil uitbreiden zonder het hoofdnetwerk aan te passen. Het project richt zich op snellere en goedkopere transacties, terwijl BTC via een bridge inzetbaar blijft binnen het ecosysteem. Hierdoor ontstaat ruimte voor toepassingen zoals staking en smart contracts, iets wat op Bitcoin zelf beperkt mogelijk is.

De bijbehorende $HYPER token speelt hierin een centrale rol en wordt gebruikt voor transactiekosten en netwerkfunctionaliteit. Via een presale probeert Bitcoin Hyper vroege gebruikers aan te trekken en een community op te bouwen voor volledige uitrol. Zoals bij elke nieuwe crypto geldt dat succes uiteindelijk afhangt van adoptie en technische uitvoering, maar het concept sluit aan bij een markt die meer vraagt dan alleen prijsbewegingen.

