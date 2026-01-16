Evernorth zorgt voor opschudding binnen het Ripple nieuws met de aankondiging dat het bedrijf in Q1 2026 naar de Nasdaq wil onder de ticker XRPN. Wat deze IPO bijzonder maakt, is het plan om een XRP treasury van meer dan $1 miljard op te bouwen via aankopen op de open markt. Grote namen zoals SBI Holdings, dat naar verluidt $200 miljoen investeert, ondersteunen de strategie. Dat zet direct de XRP koers en de vraag wat gaat Ripple doen weer centraal.

Volgens Evernorth past deze stap in een bredere visie waarin digitale assets een vaste plek krijgen op bedrijfsbalansen. XRP wordt daarbij niet alleen gezien als speculatief bezit, maar als strategische reserve binnen een toekomstgericht financieel model. Voor veel marktdeelnemers is dit opnieuw een signaal dat institutionele adoptie van XRP versnelt.

Wat betekent dit voor de XRP koers?

Een geplande aankoop van $1 miljard aan XRP kan, mits zorgvuldig uitgevoerd, voor structurele koopdruk zorgen. Institutionele partijen kopen doorgaans gefaseerd om extreme volatiliteit te vermijden, maar zelfs dan kan de impact aanzienlijk zijn. In combinatie met groeiende interesse in een XRP ETF en verbeterde regulatoire duidelijkheid, ontstaat een scenario waarin een nieuwe XRP rally mogelijk wordt.

Op basis van technische patronen en sentiment data voorspelt ChatGPT dat de XRP koers richting $3 eind januari 2026 kan bewegen. Dat is geen zekerheid, maar het sluit aan bij eerdere fases waarin institutionele instroom samenviel met sterke prijsbewegingen. De vraag hoeveel Ripple waard kan worden, blijft echter sterk afhankelijk van timing en marktomstandigheden.

🚀BIG XRP News: Evernorth Going Public on Nasdaq! 📈 Ripple backed Evernorth is set to list via SPAC merger under ticker XRPN ! They currently hold a massive 388 MILLION XRP tokens 🔥 CEO Asheesh Birla: The timing couldn’t be more perfect right regulatory… pic.twitter.com/RRT7NONarC — ChartSage (@CryptoChartSage) January 16, 2026

Institutionele adoptie en strategische positionering

Wat Evernorth onderscheidt, is de openheid over zijn treasury strategie. Door XRP expliciet op de balans te zetten, positioneert het bedrijf zich in dezelfde categorie als ondernemingen die Bitcoin of Ethereum als reserve aanhouden. Dit versterkt het narratief dat XRP steeds vaker wordt gezien als serieuze asset voor grote spelers.

Daarnaast kijkt Evernorth verder dan alleen vasthouden. Er wordt gesproken over mogelijke toepassingen binnen DeFi constructies en liquiditeitsoplossingen, waarbij XRP functioneert als onderpand of strategisch kapitaal. Dat geeft de munt een bredere rol dan puur prijsbewegingen. Hierdoor stijgt de vraag: wat gaat de XRP koers doen?

Wat betekent dit voor Ripple Nieuws?

De combinatie van een aankomende IPO, een $1 miljard XRP treasury en steun van grote investeerders maakt Evernorth tot een belangrijke speler om te volgen. Of dit direct leidt tot een koers van $3 of hoger, hangt af van uitvoering, marktsentiment en bredere crypto ontwikkelingen. Een ding is duidelijk: institutionele interesse in XRP wordt concreter en zichtbaarder dan ooit.

Naast het huidige Ripple nieuws, is er ook een andere coin die de aandacht trekt. Bitcoin Hyper is op dit moment een van de populairste cryptomunten in de cryptomarkt.

$HYPER verwacht veel groei

Bitcoin Hyper richt zich op het uitbreiden van wat je met Bitcoin kunt doen, zonder het oorspronkelijke netwerk aan te passen. Het project bouwt een aparte Layer-2 omgeving waarin transacties sneller en goedkoper verlopen, terwijl BTC via een bridge kan worden gebruikt binnen dat ecosysteem. Hierdoor ontstaat ruimte voor toepassingen zoals staking, smart contracts en andere on-chain functies die op Bitcoin zelf nauwelijks mogelijk zijn.

Het idee is niet om Bitcoin te vervangen, maar om het praktisch bruikbaarder te maken voor dagelijks gebruik en nieuwe vormen van adoptie.

Rond Bitcoin Hyper loopt momenteel een presale van de $HYPER token, die bedoeld is als brandstof voor het netwerk. De token wordt gebruikt voor transactiekosten, staking en toegang tot functies binnen het ecosysteem.

Door vroege deelname te belonen met lagere instapprijzen en staking opbrengsten probeert het project een actieve community op te bouwen nog voor de volledige uitrol. Tegelijk blijft het een ‘vroeg stadium’ project, waarbij de uiteindelijke waarde sterk zal afhangen van technische oplevering en daadwerkelijke gebruikersgroei.

