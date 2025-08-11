Ripple heeft meer dan 300 financiële instellingen als partners, waaronder grote namen zoals Santander, SBI Holdings en Bank of America. Deze partnerships kunnen de $6 biljoen betalingsindustrie fundamenteel hervormen door SWIFT’s langzame systeem te vervangen met XRP’s snelle transacties van slechts 5 seconden en fees van $0,0002.

BOOOOOOOOOOOOOOOM!!! 💥 🚨Breaking News: Ripple Targets SWIFT's $155 Trillion Market! 345 banks worldwide have already connected to blockchain. If SWIFT approves, Ripple's #XRP Ledger will dominate the global payments market! 🌐🚀 pic.twitter.com/XWlgh68WDl — Julia (@XRP_Julia01) August 9, 2025

SWIFT’s verouderde infrastructuur onder druk

Het huidige SWIFT systeem kampt met aanzienlijke beperkingen die de moderne betalingsindustrie remmen. Transacties duren vaak meerdere dagen en vereisen verschillende tussenpersonen, wat de kosten opdrijft. Volgens de Wereldbank bedragen de gemiddelde kosten voor grensoverschrijdende betalingen 6,3% van de transactiewaarde.

XRP biedt een radicaal ander alternatief met transacties die binnen 5 seconden worden afgewikkeld tegen kosten van slechts $0,0002. Bitcoin transacties kosten daarentegen ongeveer $1,35, terwijl Ethereum gemiddeld $2,80 rekent. Deze kostenefficiëntie maakt XRP bijzonder aantrekkelijk voor financiële instellingen die hun operationele kosten willen verlagen.

Ripple CEO Brad Garlinghouse voorspelde tijdens de XRP APEX 2025 conferentie in Singapore dat XRP binnen vijf jaar 14% van SWIFT’s transactievolume zou kunnen verwerken. Dit zou neerkomen op ongeveer $21 biljoen aan jaarlijkse transacties die door het XRP Ledger stromen.

Brad Garlinghouse predicts XRP will handle 14% of SWIFT's volume in the next 5 years!🚀 pic.twitter.com/DO1aUXduA3 — XRP (@XRP_Alerts) June 11, 2025

300+ bankpartnerschappen transformeren betalingslandschap

Ripple’s uitgebreide netwerk van financiële partners toont de groeiende acceptatie van blockchain technologie in de traditionele bankwereld. Belangrijke partnerships omvatten:

Santander gebruikt RippleNet voor internationale betalingen en heeft significante kostenbesparingen gerealiseerd. SBI Holdings, een van Japan’s grootste financiële conglomeraten, heeft RippleNet geïntegreerd in hun betalingsinfrastructuur. Bank of America heeft Ripple’s technologie getest voor grensoverschrijdende betalingen. Zelfs onze trotse ING Bank heeft officieel een partnerschap met Ripple.

#XRP stablecoin is coming Partnerships with +300 banks pic.twitter.com/BsDQLcAG7X — Levi | Crypto Crusaders (@LeviRietveld) December 4, 2024

Deze partnerschappen gaan verder dan alleen technologie implementatie. Ripple heeft ook samenwerkingen aangekondigd met centrale banken en regelgevende instanties om digitale valuta’s te ontwikkelen. Het bedrijf werkt samen met meer dan 55 landen aan central bank digital currency (CBDC) projecten.

Wereldwijde adoptie accelereert in opkomende markten

Ripple’s focus op opkomende markten heeft geleid tot snelle adoptie in regio’s waar traditionele banksystemen tekortkomingen vertonen. In de Filipijnen is UnionBank de eerste volledig gelicentieerde virtual-asset bank geworden en heeft RippleNet geïntegreerd voor snellere grensoverschrijdende betalingen.

ChinaBank werkt samen met Qatar National Bank (QNB) om XRP-ondersteunde transfers mogelijk te maken van Qatar naar de Filipijnen, waarbij meerdere correspondent banking lagen worden weggenomen. Deze praktische toepassingen tonen aan dat XRP niet alleen theoretisch, maar ook praktisch SWIFT kan vervangen.

XRP koers profiteert van institutionele momentum

De XRP koers heeft baat gehad bij de groeiende institutionele interesse en regulatoire duidelijkheid. Met het einde van de SEC rechtszaak kunnen meer Amerikaanse financiële instellingen Ripple’s technologie implementeren zonder regulatoire zorgen.

Crypto analisten verwachten dat XRP’s rol als bridge currency steeds belangrijker wordt naarmate meer banken digitale transformatie omarmen. De totale waarde van XRP transacties is gestegen naar meer dan $1 biljoen jaarlijks, wat de groeiende utility van het netwerk aantoont. Deze fundamentele groei ondersteunt de positieve langetermijn XRP koers verwachtingen van crypto analisten.

