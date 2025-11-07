De Canary Capital CEO stelt dat XRP een serieuze bedreiging vormt voor Wall Street’s dominantie. Deze opvallende uitspraak zorgt voor discussie over de toekomst van traditionele financiële systemen. Bovendien kan de Ripple koers exploderen door de combinatie van institutionele integratie, technische signalen en disruptief potentieel.

Canary CEO waarschuwt Wall Street voor XRP disruptie

Volgens de Canary Capital CEO positioneert XRP zich als directe concurrent van Wall Street’s gevestigde orde. Deze visie benadrukt hoe serieus institutionele partijen XRP inmiddels nemen. Daarnaast toont het de groeiende erkenning dat blockchaintechnologie traditionele financiële infrastructuren kan vervangen.

De CEO wijst op de snelheid en lage kosten van het XRP Ledger, dat grensoverschrijdende transacties binnen enkele seconden mogelijk maakt. Dit staat in schril contrast met de dagenlange verwerkingstijden van conventionele banksystemen. Hierdoor wordt XRP steeds relevanter voor wereldwijde financiële instellingen.

Brad Garlinghouse investeert miljarden in wereldwijde integratie

Crypto expert nietzbux deelde cruciale inzichten van Ripple Swell. Hij observeerde dat Brad Garlinghouse miljarden dollars investeert om XRP te integreren binnen de hoogste niveaus van het mondiale financiële systeem, en dit blijkt succesvol te zijn.

I have many insights from attending @ripple Swell the last two days. But the most obvious one is this: Brad is methodically spending billions of dollars to integrate XRP into the highest levels of the global financial system… And it’s working. — nietzbux (@nietzbux) November 5, 2025

Deze systematische aanpak toont Ripple’s lange termijn visie. Daarnaast bouwen steeds meer instellingen aan XRP infrastructuur. Dit versterkt het fundament voor toekomstige stijgingen van de XRP koers verwachting aanzienlijk.

XRP Ledger gebouwd voor institutionele adoptie

Crypto analist BankXRP benadrukt dat de XRP Ledger publiek en permissionless is, maar wel ontworpen voor institutioneel gebruik. Deze unieke combinatie onderscheidt XRP binnen de crypto sector.

Ripple’s Matthew Osborne:

“With a public blockchain, anyone can participate avoiding silos and creating a more vibrant set of developers building solutions and tooling for them.” 🔹 #XRP Ledger = public, permissionless, and built for institutions 🔹 Ripple USD near $900M market… pic.twitter.com/95zUheNZuH — 𝗕𝗮𝗻𝗸XRP (@BankXRP) November 5, 2025

Daarnaast nadert Ripple USD een marktkapitalisatie van $900 miljoen. Bovendien breidt de Hidden Road acquisitie crypto en traditionele financiële diensten verder uit volgens het OMFIF Forum. Deze ontwikkelingen versterken de Ripple koers verwachting op de middellange termijn.

Technische setup wijst op bullish scenario

De huidige technische setup van XRP toont veelbelovende signalen. De 20 maanden EMA vormt een belangrijk steunniveau rond $1,94. Zolang XRP boven dit niveau blijft handelen, valideert dit verdere opwaartse momentum.

Bovendien wijzen meerdere indicatoren op bullish sentiment. Het behouden van deze steun bevestigt de sterke fundamenten. Daarom positioneert de combinatie van institutionele groei en technische signalen XRP voor een mogelijke koersexplosie richting nieuwe hoogtes.

