De cryptomarkt staat vandaag onder druk. Koersen dalen snel en dat zorgt voor onrust bij beleggers. Veel mensen vragen zich af wat er gebeurt en waar ze op moeten letten.

Zowel Bitcoin als XRP dalen tijdens deze correctie. Dit soort beweging heet een correctie. Dat betekent dat prijzen tijdelijk terugvallen na eerdere stijgingen. Voor beginners is het vaak lastig om te begrijpen waarom dit gebeurt en wat de verschillen zijn tussen deze munten.

Waarom de cryptomarkt vandaag daalt

De cryptomarkt staat vandaag onder druk door onrust in de wereldeconomie. Beleggers verkopen daarom vaker risicovolle activa zoals crypto en kiezen sneller voor meer zekerheid. Crypto hoort bij die risicovolle activa, omdat koersen in korte tijd sterk kunnen bewegen.

Bitcoin staat momenteel rond de 70.000 dollar. XRP noteert ongeveer 1,46 dollar. De Bitcoin koers steeg onlangs nog van 60.000 naar 74.000 dollar, maar beweegt nu weer omlaag.

Bitcoin daalde daarmee in de afgelopen maanden ongeveer 40% vanaf de piek. XRP verloor in dezelfde periode zelfs meer dan 60% van zijn hoogste punt. Dat laat zien dat XRP tijdens onrust vaak harder beweegt dan Bitcoin.

Bij een daling nemen veel handelaren winst of proberen zij hun verlies te beperken. Daardoor neemt de verkoopdruk toe en kan een koers sneller wegzakken.

Verschil tussen Bitcoin en XRP

Bitcoin is de grootste cryptomunt ter wereld. Veel beleggers zien het als een digitale vorm van goud. Dat betekent dat ze het gebruiken om waarde op te slaan over langere tijd.

Bitcoin heeft een maximale voorraad van 21 miljoen munten. Dit zorgt voor schaarste. Schaarste betekent dat iets beperkt beschikbaar is, wat de waarde kan ondersteunen.

XRP werkt anders. Deze munt is ontwikkeld door Ripple, een bedrijf dat een netwerk bouwt voor internationale betalingen. XRP fungeert als brug tussen verschillende valuta.

De belangrijkste verschillen op een rij:

Bitcoin heeft een vaste maximale voorraad van 21 miljoen munten

Bitcoin wordt vooral gebruikt om waarde op te slaan

XRP wordt gebruikt voor snelle internationale betalingen

XRP fungeert als brug tussen verschillende valuta

XRP wordt vaak direct gekocht en weer verkocht tijdens transacties

De vraag naar XRP is daardoor minder stabiel dan bij Bitcoin

Hoe analisten naar de situatie kijken

Volgens onze analisten speelt gebruik een grote rol. Zij leggen uit dat Bitcoin vooral waarde haalt uit vertrouwen en schaarste. XRP hangt meer af van het gebruik binnen het netwerk van Ripple.

Ze wijzen ook op een ontwikkeling binnen Ripple. Het bedrijf introduceerde een eigen stablecoin. Een stablecoin is een munt die gekoppeld is aan een vaste waarde, zoals de dollar. Dit kan de rol van XRP in betalingen verkleinen.

Daarnaast groeit de interesse van grote beleggers in Bitcoin. Dit komt onder andere door ETF’s. Dat zijn beursproducten waarmee mensen eenvoudig in Bitcoin kunnen investeren zonder het direct te bezitten.

Conclusie

De huidige daling laat zien hoe gevoelig de cryptomarkt is voor onzekerheid. Bitcoin en XRP reageren allebei sterk, maar om verschillende redenen. Bitcoin draait vooral om schaarste en vertrouwen. XRP draait om gebruik binnen een betaalsysteem.

Voor beginners is het belangrijk om deze verschillen te begrijpen. Dat helpt om beter inzicht te krijgen in bewegingen tijdens een crash.