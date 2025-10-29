XRP krijgt opnieuw aandacht nu een bekende analist voorspelt dat de munt ruim vóór 2030 richting $100 kan stijgen. Toenemende institutionele interesse, ETF-vooruitgang en sterke technische signalen versterken het optimisme dat XRP mogelijk dicht bij zijn volgende groeifase staat. In dit artikel gaan we dieper in op deze XRP voorspelling en bekijken we wat dit betekent voor de koersverwachting van Ripple.

XRP analist voorspelt $100 voor 2030

De bekende XRP-analist 24hrscrypto1 heeft opnieuw optimisme aangewakkerd binnen de XRP-community door te verklaren dat ‘er iets groots aan de hand is.’

Volgens hem zal de prijs van XRP ruim vóór 2030 de grens van $100 bereiken. Die uitspraak komt slechts enkele dagen nadat hij zijn overtuiging herhaalde dat XRP uiterlijk in 2030 naar $100 stijgt maar dit keer hint hij op een veel kortere tijdlijn.

Something big is going on.. All I can say is, we will see a $100 XRP way before 2030 😶 — 𝟸𝟺𝙷𝚁𝚂𝙲𝚁𝚈𝙿𝚃𝙾 (@24hrscrypto1) October 17, 2025

Op dit moment handelt XRP rond de $2,60. Een stijging naar $100 zou een waardesprong van meer dan 4100% betekenen. Het klinkt ambitieus, maar de analist sluit hiermee aan bij het groeiende marktsentiment dat institutionele interesse en real-world adoptie de volgende grote uitbraak van XRP kunnen aanjagen.

Zijn visie sluit aan bij het idee dat de schaarste van XRP toeneemt, een argument dat veel voorstanders delen die geloven dat instellingen steeds meer van het beschikbare aanbod onttrekken aan de markt.

Daarnaast stelt Versan Aljarrah, oprichter van Black Swan Capitalist, dat de weg naar $100 begint met institutionele accumulatie. Volgens hem is dat proces al jaren gaande, zij het grotendeels buiten het zicht van het grote publiek.

Banken en financiële instellingen hebben in zijn ogen stapsgewijs XRP-posities opgebouwd tijdens volatiele marktperiodes waarin veel particuliere beleggers juist uitstapten.

Die gestage opbouw van posities, gecombineerd met de toenemende rol van XRP binnen het betalingsnetwerk van Ripple, kan volgens Aljarrah leiden tot een supply shock: een situatie waarin de vraag naar XRP de beschikbare liquiditeit ruim overstijgt. Daarnaast lijkt ook een andere factor bij te dragen aan dit hoge koersdoel.

XRP ETF besluit nadert in de VS

Volgens een rapport liggen er momenteel zeven aanvragen voor een Amerikaanse spot XRP-ETF ter beoordeling bij de Securities and Exchange Commission (SEC). De toezichthouder zal naar verwachting beslissingen nemen tussen 29 oktober en 14 november, nadat in september nieuwe generieke beursnoteringsstandaarden voor spot crypto-ETF’s zijn goedgekeurd.

Op het marktplatform Polymarket wordt inmiddels een kans van meer dan 99% ingeschat dat de SEC vóór eind 2025 een spot XRP-ETF zal goedkeuren. Dat vertrouwen wijst op sterke institutionele verwachtingen dat XRP binnenkort Bitcoin, Ethereum en Solana zal volgen in de Amerikaanse ETF-markt.

Terwijl de beoordeling in de VS nog loopt, zijn internationale markten al verder. In Canada werden in juni 2025 drie spot XRP-ETF’s gelanceerd en in april introduceerde Hashdex de eerste XRP-spot ETF ter wereld in Brazilië.

Wat gaat Ripple doen?

Op korter termijn heeft XRP onlangs een klassiek ‘inverse head and shoulders’ patroon gevormd, wat wijst op een potentiële reversal vanuit de institutionele vraagzone rond $2,10–$2,20. Na de uitbraak wist de koers zowel de dalende trendlijn als de 200-daagse Exponential Moving Average bij $2,60 terug te veroveren, wat duidt op hernieuwde koopkracht.

Volgens advocaat John Deaton is XRP op dit moment ‘iets goedkoper dan normaal’, wat volgens hem een aantrekkelijk instapmoment kan zijn voordat de vraag door potentiële ETF-goedkeuringen toeneemt. Ook andere marktanalisten verwachten dat dergelijke ETF’s aanzienlijke institutionele kapitaalstromen kunnen ontketenen, wat de prijs op termijn verder zou kunnen stuwen.

XRP is a bit cheaper today as well. 🤔 https://t.co/hnmrIxpV6I — John E Deaton (@JohnEDeaton1) October 11, 2025

Kortom, met de groeiende zakelijke adoptie van Ripple, de positieve ontwikkelingen rond ETF-aanvragen en de stijgende institutionele interesse, denken analisten zoals 24hrscrypto1 dat de volgende groeifase voor XRP mogelijk al snel in zicht komt. Volgens hem kan die nieuwe opwaartse cyclus zelfs resulteren in een koers richting $100, ruim vóór 2030.

