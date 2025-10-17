Ripple presenteert een nieuw RLUSD adoptie plan met vijf prioriteiten voor wereldwijde stablecoin interoperability. Daarom groeit de verwachting rond de Ripple koers, ondanks waarschuwingen over een mogelijke technische correctie. Bovendien benadrukt Ripple het belang van global regulatory convergence voor stablecoin fungibility.

Vijf prioriteiten voor RLUSD wereldwijde adoptie

Ripple vat de grootste uitdagingen samen die stablecoins belemmeren om echt wereldwijd geld te worden. Het bedrijf identificeert vijf cruciale prioriteiten voor een grensoverschrijdend systeem.

What are the biggest challenges keeping stablecoins from becoming truly global money? We summarised insights from top policymakers and industry leaders: It comes down to 5 priorities for building a truly borderless system:

🟢 Acknowledge and build on… — Ripple (@Ripple) October 15, 2025

Ten eerste moeten beleidsmakers real-world use cases erkennen en daarop voortbouwen. Ten tweede blijkt interoperability essentieel, waarbij systemen naadloos met elkaar samenwerken. Ten derde vormt global regulatory consistency zowel de grootste barrière als grootste kans. Daarnaast moet de focus liggen op betrouwbaarheid en voorspelbaarheid als betalingsinstrument. Ten slotte vraagt het om alignment op gemeenschappelijke technische standaarden.

Deze strategie positioneert RLUSD als toonaangevend in de stablecoin sector. Bovendien kan dit de XRP adoptie versnellen bij financiële instellingen. Voor beleggers die zich afvragen welke crypto kopen, biedt deze ontwikkeling interessante perspectieven.

XRP koers analyse vandaag waarschuwt voor Wave 2 correctie

Volgens onze Ripple koers analyse van vandaag kan XRP eerst een Wave 2 correctie voltooien voordat de volgende grote stijging begint.

Op Coinbase printte de low bij $1,77, zonder de 0,618 retracement te bereiken. Daarom suggereren subwave extensies een final wave down target van $1,64. Dit zou een textbook Wave 2 voltooiing betekenen. Binance wickte echter al lager naar $1,44 tijdens de crash. Bijgevolg zou een nieuwe golf daar geen nieuw dieptepunt maken, maar waarschijnlijk de eigen 0,618 retracement rond $1,44 reviseren.

Dit verschil tussen exchanges maakt de situatie complex voor traders. Desondanks kan deze correctie koopkansen bieden voor lange termijn holders. De Ripple koers verwachting blijft namelijk fundamenteel positief ondanks korte termijn volatiliteit.

RLUSD strategie versterkt lange termijn outlook

De combinatie van RLUSD adoptie en technische correctie creëert een interessante situatie. Enerzijds bouwt Ripple aan fundamentele infrastructuur voor wereldwijde stablecoin gebruik. Anderzijds waarschuwen technische analyses voor verdere koersdaling.

Investeerders moeten daarom afwegen tussen korte termijn risico’s en lange termijn potentieel. Global regulatory convergence kan namelijk een gamechanger worden voor Ripple nieuws. Bovendien kan interoperability tussen systemen XRP’s utility significant vergroten.

Voor traders die beste altcoins evalueren, biedt deze dualiteit zowel kansen als uitdagingen. Enerzijds dreigt verdere daling naar $1,44-$1,64. Anderzijds kan RLUSD adoptie de fundamentele waarde versterken.

Veilig XRP beheren en geautomatiseerd crypto traden

