Het succes van de Ripple koers is ook samengegaan met een toename in het aantal XRP scams. De CEO van XRP deelde onlangs zelfs een waarschuwing om deze scams te voorkomen.

Aantal Ripple scams neemt toe

De Ripple koers heeft recentelijk de nodige indruk weten te maken. Deze koers wist een korte tijd richting de $3,60 te stijgen en bevindt zich daardoor overtuigend op plek 3 van de cryptomarkt.

Dit succes lijkt echter gepaard te gaan met een toename in het aantal XRP scams. Deze toename is zo serieus dat de CEO van Ripple, Brad Garlinghouse, onlangs een post deelde waarin hij de XRP community waarschuwde voor een toename in het aantal XRP scams op YouTube.

Like clockwork, with success and market rallies, scammers ramp up their attacks on the crypto community — PLEASE BEWARE of the latest scam targeting the XRP family on @YouTube and impersonating @Ripple’s official account! We will keep reporting these – please do the same. As… https://t.co/WodO4ZUyW9 — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) July 23, 2025

In deze waarschuwing gaf hij aan hoe steeds meer scammers een poging doen om het officiële account van Ripple na te doen, om op die manier mensen geld of crypto over te laten maken.

Of het nu deze toename in het aantal scams is of dat er een consolidatie nodig was, de XRP koers heeft vandaag in ieder geval een aanzienlijke daling doorgemaakt. In 24 uur tijd daalde de XRP koers maar liefst 10,15%. Hiermee doet de XRP koers het vandaag slechter dan de rest van de top tien.

Hoe voorkom je crypto scams?

Scams zijn uiteraard altijd een belangrijk probleem binnen de cryptomarkt. En naarmate de populariteit van de cryptomarkt toeneemt en het aantal gebruikers ook groter wordt, neemt het aantal scams natuurlijk ook hard toe.

Bij de scams van Ripple op YouTube worden er nieuwe kanalen gemaakt die lijken op het officiële kanaal van het Ripple team. Hier worden verschillende beloftes gedaan, zoals mooie cryptobeloningen, in de hoop dat een slachtoffer valt voor deze impersonatie. Op het moment dat deze tokens overgemaakt worden zal de gebruiker deze nooit meer terugzien.

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van deepfakes. Deze deepfakes van bekende mensen kunnen gebruikers overtuigen om cryptocurrencies over te maken naar een bepaald platform. Ook hier zullen de fondsen nooit meer terugkomen.

Dit soort ontwikkelingen zijn natuurlijk niet nieuw, maar doordat Ripple recentelijk zoveel aandacht heeft gekregen kiezen steeds meer scammers ervoor om de XRP community als doelgroep te gebruiken.

Om deze scams te voorkomen zal het belangrijk blijven voor investeerders om altijd goed in de gaten te houden of je te maken hebt met een legitiem account of platform. En als iets te goed klinkt om waar te zijn, dan is dat het waarschijnlijk ook.

Nu scams nog altijd een belangrijk onderdeel vormen van de cryptomarkt is het belangrijk voor investeerders om altijd oplettend te zijn en alleen maar samen te werken met betrouwbare crypto platforms. Maar zelfs de grootste crypto exchanges kunnen nog te maken krijgen met scams of hacks. De ByBit hack van eerder dit jaar is hier een goed voorbeeld van.

Het blijft om die reden belangrijk om de juiste platforms te overwegen. En het lijken recentelijk met name Layer 2 oplossingen zoals Best Wallet te zijn die veilige manieren vormen om XRP of andere veelbelovende altcoins te traden of vast te houden.

Best Wallet is een voorbeeld van een crypto wallet platform dat een veilige wallet aanbiedt en tegelijkertijd ook een allesomvattend ecosysteem met een eigen crypto exchange heeft ontwikkeld. Hierdoor vormt het de one-stop-shop voor veilig investeren in de cryptomarkt.

Best Wallet ($BEST) – toekomst van de crypto wallet industrie

Het allesomvattende ecosysteem van Best Wallet is voorzien van een eigen crypto exchange, unieke marktinzichten en uiteraard een veilige crypto wallet. De crypto wallet van Best Wallet is voorzien van Fireblocks MPC-CMP technologie. Dit project gelooft dat het met deze crypto wallet en een allesomvattende ecosysteem voor het eind van 2026 maar liefst 40% van de cryptomarkt kan vergaren.

🔥 Over $14M Raised & Climbing! 🔥 Built for traders who want speed and early access. ✅ Buy early-stage tokens straight from the app

✅ Swap and bridge across chains with ease

✅ Clean interface, full control of your assets Download Best Wallet 📲 https://t.co/YZVS4oxbqw pic.twitter.com/he2vFsrNK9 — Best Wallet (@BestWalletHQ) July 21, 2025

Dit project is nu ook een presale gestart met een native $BEST token, aangezien gebruikers op deze manier in aanmerking komen voor aantrekkelijke voordelen. Token houders van de Best Wallet komen bijvoorbeeld in aanmerking voor gereduceerde transactietarieven, hoge staking beloningen, vroege toegang tot nieuwe projecten en zeggenschap binnen het bestuur.

De presale van Best Wallet wist in korte tijd al meer dan $14 miljoen aan investeringen op te halen. Hiermee laat het zien dat investeerders duidelijk overtuigd zijn van de utility van dit project. Omdat deze presale gebruik maakt van een stijgende prijsstrategie hebben investeerders nog maar enkele uren de tijd om $BEST tokens te kopen tegen de huidige lage prijs van $0,025375 per stuk.

Nu naar de Best Wallet Token presale