XRP heeft een historische doorbraak geboekt in China met de aankondiging dat Linklogis, een biljoenen-dollar zware supply chain fintech gigant, zijn platform naar het XRP Ledger verhuist. Deze strategische partnership markeert mogelijk het begin van grootschalige Chinese adoptie van Ripple’s technologie.

Linklogis brengt biljoenen naar XRPL mainnet

WhaleWire deelde baanbrekend nieuws over de twee na grootste altcoin, XRP’s “huge win in China” toen bekend werd dat Linklogis zijn biljoenen-dollar supply chain finance platform naar het XRP Ledger verhuist.

BREAKING: $XRP just scored a huge win in China. Linklogis, a fintech powerhouse, is moving its trillion-dollar supply chain finance platform onto the XRP Ledger. Real-world assets, global payments, and trade finance, all powered by XRPL. pic.twitter.com/l0MBzDxWLn — WhaleWire (@WhaleWire) August 26, 2025

De fintech powerhouse zal real-world assets, global payments en trade finance volledig laten draaien op XRPL-technologie. Deze ontwikkeling is bijzonder significant omdat het de eerste keer is dat een Chinese marktleider van deze omvang volledig overstapt op een westerse blockchain infrastructuur.

Linklogis bedient momenteel een uitgebreid netwerk van 2.156 grote ondernemingen en 377 financiële instellingen verspreid over 29 Chinese provincies. Het bedrijf faciliteert supplychain financiering voor meer dan 330.000 kleine en middelgrote ondernemingen, wat de impact van deze XRP koers beweging aanzienlijk vergroot.

Shenzhen partnership opent deuren voor tokenization

XRP expert Crypto Eri bracht een gedetailleerde analyse van de Shenzhen partnership die veel verder gaat dan alleen betalingsverwerking. Deze samenwerking faciliteert de deployment van Linklogis’ global digital supplychain finance applicatie op XRPL mainnet.

I love the $XRP Ledger Mainnet Giga Brains.

🚨Breaking: It's so big, I don't need all CAPS. SHENZHEN, CHINA – @linklogis (https://t.co/X1Qote22NF), a leading Chinese supply chain fintech service provider, announced a strategic partnership with #XRPL, a globally renowned… pic.twitter.com/LvPCVQP07w — 🌸Crypto Eri ~ Carpe Diem (@sentosumosaba) August 26, 2025

Het partnership maakt cross-border settlement mogelijk van digitale assets die ondersteund worden door real-world trade flows. Toekomstige samenwerking zal zich richten op stablecoins en supply chain finance innovatie, inclusief smart contract-based trading van supply chain finance assets.

Wereldwijde reikwijdte met staatsgiganten als klanten

Crypto analist Mr. Man’s analyse onthult de werkelijke omvang van XRPL-adoptie. De enterprise clients omvatten staatsgiganten zoals ChemChina, China Mobile, China Railway, COSCO, China Gas en COFCO. Daarnaast bedient het platform internationale merken zoals Nike en Under Armour.

XRPL adoption continues to grow. The XRPL now taps into 2,156 major enterprises and 377 financial institutions, serving over 330,000 SMEs across 29 provinces in China and 27 countries worldwide. Its enterprise clients include state owned giants like ChemChina, China Mobile,… pic.twitter.com/ZVYNy4PgMU — Mr. Man (@MrManXRP) August 26, 2025

Door zijn global supplychain finance platform direct te integreren met het XRP Ledger, tokeniseert Linklogis effectief real world trade flows voor enkele van ’s werelds grootste bedrijven. Deze integratie maakt cross-border settlement mogelijk van digitale assets die ondersteund worden door actuele facturen, vorderingen en commodity’s.

Ripple koers ontwikkelingen worden hiermee direct gekoppeld aan Ripple’s technologie die als backbone fungeert voor deze operaties. Als dit soort partnerships in China sterk doorzetten, kunnen we een enorme XRP koers pump verwachten voor het eind van 2025.

XRPL als neutrale settlement layer

De strategische positie van XRPL in de global trade finance infrastructuur kan niet worden onderschat. Deze sector vertegenwoordigt jaarlijks meer dan $5 biljoen aan transacties en Linklogis’ adoptie plaatst XRP direct in het hart van deze enorme markt.

Het partnership creëert een krachtige brug tussen Chinese staatsondernemingen en westerse multinationals, waarbij XRPL fungeert als neutrale settlement layer.

XRP evolueert van speculatieve investering naar essentiële infrastructuur voor internationale handel. Deze Chinese adoptie komt op een moment dat regulatoire duidelijkheid in westerse markten toeneemt, wat XRP uniek positioneert in het Chinese crypto landschap.

Best Wallet voor veilig XRP-opslag en AI-trading

Voor investeerders die willen profiteren van XRP koers bewegingen is veilige opslag essentieel. Best Wallet biedt geavanceerde beveiligingsfeatures specifiek ontworpen voor XRP-houders die langetermijnposities willen aanhouden.

De wallet integreert naadloos met grote exchanges en biedt real-time portfolio tracking voor gebruikers die hun XRP-holdings willen monitoren tijdens deze periode van Chinese adoptie. Met enterprise-grade beveiliging positioneert Best Wallet zich als ideale oplossing voor cryptocurrency investeerders.

Door te investeren in de huidige Best Wallet Token presale, krijg je toegang tot extra functies zoals geautomatiseerd traden door middel van AI-technologie, geautomatiseerd herbalanceren tussen crypto coins, en extra hoge staking rewards op je geparkeerde crypto.

Best Wallet presale toegang