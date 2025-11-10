XRP bevindt zich op een kritiek punt nu een ‘death cross’ is voltooid op de dagelijkse grafiek. De neerwaartse trend die sinds oktober gaande is, lijkt hiermee bevestigd, wat volgens analisten wijst op aanhoudende verkoopdruk en een mogelijk diepere correctie. Toch is er ook hoop, aangezien historisch dit bearish patroon juist wijst op een reversal. In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de koersverwachting van Ripple.

XRP death cross voltooid

Een duidelijk ‘death cross’ is gevormd op de daily, wat een bearish signaal afgeeft. Dit komt door een aanhoudende neerwaartse trend die zich sinds begin oktober ontwikkelde, nu bevestigd doordat de 50-daagse Simple Moving Average (SMA) onder de 200-daagse SMA is gekruist.

Deze kruising markeert een omslagpunt in het langetermijnmomentum en wordt door veel handelaren gezien als bevestiging dat de verkoopdruk voorlopig kan aanhouden. Historisch gezien heeft XRP na dit soort formaties vaker te maken gehad met langdurige correcties, doordat beleggers zich terugtrekken en het vertrouwen van kortetermijnspeculanten afneemt. Toch lijkt bij een death cross zich ook juist af en toe een bodem te vormen.

Volgens de XRP koers wijst het neerwaartse risico op een mogelijk bereik tussen $2,00 en $1,90 als de verkoopdruk toeneemt. De koers is al onder een belangrijk supportpunt van ongeveer $2,40 gezakt en consolideert momenteel rond $2,26. Een recente uitbraak uit een dalende driehoek en een mislukte poging om de 100-daagse SMA te heroveren, geven het technische beeld een sombere uitstraling.

Wat is de death cross?

De ‘death cross’ ontstaat wanneer de 50-daagse SMA onder de 200-daagse SMA kruist. Dit patroon wordt in de theorie gezien als een belangrijke waarschuwing dat het marktsentiment aan het verschuiven is van optimisme naar voorzichtigheid of zelfs pessimisme.

In de praktijk duidt het erop dat de recente prijsontwikkeling (de kortetermijntrend) zwakker wordt dan de langetermijntrend. Dat kan erop wijzen dat kopers terrein verliezen en verkopers de overhand krijgen. Handelaren interpreteren dit vaak als een signaal dat verdere dalingen kunnen volgen, vooral als het gepaard gaat met hogere volumes of een breuk onder belangrijke steunzones.

Toch is de ‘death cross’ niet onfeilbaar. Analisten wijzen erop dat het soms te laat verschijnt, omdat het pas wordt gevormd nadat de koers al aanzienlijk is gedaald. In andere gevallen kan het juist een tijdelijke dip markeren, waarna de markt zich herstelt. Daarom gebruiken ervaren beleggers het patroon meestal in combinatie met andere indicatoren, zoals handelsvolume, RSI of fundamentele ontwikkelingen, om de betrouwbaarheid van het signaal beter in te schatten.

Wat gaat XRP doen?

De formatie van de ‘death cross’ komt na een periode van zwakte waarin de koers al bijna 30% is gedaald sinds de piek in oktober. Bears behouden voorlopig de controle over het kortetermijnmomentum, wat het beeld versterkt van een voortgezette correctiefase na de mislukte uitbraakpoging eerder dit kwartaal.

Hoewel er geen specifiek koersdoel is genoemd, wijst de huidige structuur op voorzichtigheid voor beleggers die hopen op een snelle ommekeer. Analisten verwachten dat de neerwaartse trend voorlopig aanhoudt, zeker nu ook de bredere cryptomarkt onder druk staat. Zolang er geen duidelijk omkeerpatroon zichtbaar wordt, blijft de kans bestaan dat XRP opnieuw de cruciale support rond de $2 test.

Het kan dan ook verstandig zijn om ook naar andere opkomende crypto te ontdekken. Een interessant voorbeeld hiervan is Bitcoin Hyper ($HYPER): een layer 2 solution die het Bitcoin ($BTC) netwerk wil verbeteren door trage transacties aan te pakken en de schaalbaarheid aanzienlijk te vergroten.

Het succes in het project is groot met de meer dan $25,7 miljoen die al is opgehaald. Tokens kosten op het moment van schrijven $0,013255 per stuk.