De XRP ETF markt beleeft zijn beste week van het jaar. Volgens data van SoSoValue stroomde er $55,39 miljoen netto binnen in de zeven spot XRP ETFs, gepubliceerd op 19 april. Dat is de hoogste weekinstroom sinds januari en zet de hele XRP verwachting in een ander licht.

This is not just a bounce in flows. It’s starting to build momentum.

On April 16, spot SOL ETFs posted $15.50M in net inflows for a third straight day, while spot XRP ETFs brought in $11.87M, marking 4 consecutive days of inflows. SOL is back above $90, and XRP has climbed to… pic.twitter.com/ho4eTztc7D — SoSoValue (@SoSoValueCrypto) April 17, 2026

XRP ETF inflows markeren ommekeer na zwakke maanden

Geen enkele handelsdag liet een uitstroom zien. De laagste instroom kwam op 13 april met $1,46 miljoen, de rest van de week waren de bedragen fors hoger. Dit volgt op een moeilijke maart, waarin de XRP ETFs juist $31,16 miljoen verloren, het eerste negatieve maandtotaal ooit.

Cumulatief staan de XRP ETFs nu op $1,27 miljard aan netto instroom. April alleen goed voor $65,89 miljoen, waarmee de producten op koers liggen voor het grootste maandtotaal van 2026. Kernpunten uit de data:

Bitwise XRP ETF trok in april $39,59 miljoen aan, de op één na beste maand van het fonds dit jaar

trok in april $39,59 miljoen aan, de op één na beste maand van het fonds dit jaar Franklin XRP ETF voegde $22,69 miljoen toe

voegde $22,69 miljoen toe XRP koers steeg ruim 7% tijdens dezelfde periode

steeg ruim 7% tijdens dezelfde periode Zes actieve spot ETFs beheren samen rond $1 miljard aan XRP

Deze cijfers passen binnen een bredere rotatie richting altcoins, een trend die ook duidelijk te zien is in de beste altcoins van dit moment.

Ripple nieuws: weerstand bij $1,45 bepaalt de volgende stap

XRP handelt rond $1,43 en stuitte meerdere keren op $1,45 als plafond. Dat niveau gold tijdens het hele eerste kwartaal van 2026 als harde verkoopmuur. Op 17 april tikte XRP intraday kort $1,51 aan, maar sloot weer onder de $1,45, wat het belang van die grens onderstreept.

Onze Coinspeaker analisten zien de setup voorzichtig positief: “De combinatie van zeven dagen ononderbroken ETF instroom en hogere bodems boven $1,38 geeft een duidelijk signaal. Zodra XRP een dagelijkse slotkoers boven $1,45 neerzet met voldoende volume, is $1,50 binnen handbereik. Houdt die weerstand echter stand, dan is een terugtest richting $1,30 waarschijnlijk.”

De RSI op zeven dagen noteert 77, wat overbought terrein is. Dat maakt een korte adempauze mogelijk voordat er een serieuze doorbraak volgt.

Wat gaat Ripple doen bij een breakout?

Bij een schone slotkoers boven $1,45 opent zich technisch gezien een pad naar $1,50 en daarna $1,60. Het volgende zware niveau ligt rond $1,80, het 2026 hoogtepunt. Essentieel blijft dat de ETF instroom consistent blijft, één week sterke instroom vormt nog geen trend. Traders die breder willen inzetten op een altcoin rally kijken ook naar welke crypto gaat stijgen in dit marktklimaat.

XRP kopen of wachten: wat de markt deze week laat zien

De combinatie van record ETF instroom, terugkerende institutionele vraag en een duidelijke weerstand bij $1,45 maakt deze week cruciaal. Wie XRP wil kopen, let deze dagen op twee dingen: een daagsluiting boven $1,45 bevestigt het bullish scenario richting $1,50, terwijl een terugval onder $1,38 het momentum breekt. De CLARITY Act markup in de Senaat later deze maand kan extra brandstof leveren, zeker omdat institutionele partijen regulatoire duidelijkheid als grootste rem noemen.

Voor nu blijft de boodschap: de XRP ETF inflows draaien, de XRP koers verwachting hangt aan één technisch niveau en de volgende 48 tot 72 uur bepalen of de XRP rally doorzet of alsnog afkoelt.