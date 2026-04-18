Crypto experts kijken dit kwartaal extra scherp naar AI modellen. Claude AI en ChatGPT kregen beide dezelfde vraag: welke coin gaat het hardst in Q2 2026? We vergelijken hun voorspellingen voor Bitcoin, Ethereum en XRP — en bepalen welke AI het sterkst onderbouwt. Onderweg kijken we ook naar meme coin presales die inspelen op de volgende crypto bull run.

Bitcoin: welke crypto ai geeft de scherpste koers verwachting?

Claude AI over Bitcoin

Claude AI houdt Bitcoin in 2026 tussen $75.000 en $95.000. De crypto expert van Anthropic wijst op geopolitieke spanningen, een stugge Amerikaanse rente en zwakke dollarliquiditeit. Claude ziet pas laat in het jaar ruimte voor een doorbraak boven $100.000, en dan alleen als de Fed duidelijk pivot.

ChatGPT over Bitcoin

ChatGPT kiest een bredere bandbreedte: $85.000 tot $180.000. Het model rekent op een bredere crypto bull run zodra de Fed de rente verlaagt en de ETF-instroom versnellen. Voor Q2 specifiek noemt ChatGPT $95.000 als ankerpunt, met $140.000 als realistisch target in H2.

Ethereum: crypto verwachting richting altseason

Claude AI over Ethereum

Claude plaatst ETH tussen $3.000 en $6.000 voor Q2. Drijver: volwassen Layer-2 ecosysteem en lagere kosten na Dencun. De AI houdt een voorzichtige hand aan rond stakingregels en mogelijke SEC acties richting grote validators.

ChatGPT over Ethereum

ChatGPT ziet meer opwaartse ruimte met een doel tussen $4.500 en $7.000. ETF instroom, roll-up adoptie en een lagere gasprijs vormen volgens ChatGPT het fundament voor een nieuwe altseason. Het model noemt Base en Arbitrum expliciet als versnellers.

XRP: welke crypto kopen volgens de AI?

Claude AI over XRP

Claude is juist bullish op XRP. Bij $10 miljard aan ETF instromen ziet het model een Q2 range tussen $8 en $14. Ripple’s ODL netwerk binnen het SWIFT betalingsnetwerk speelt volgens Claude een sleutelrol, vooral voor cross-border betalingen in Azië.

ChatGPT over XRP

ChatGPT blijft veel conservatiever: een doel tussen $2,50 en $3,50. De AI wijst op grote token unlocks en historische volatiliteit als remfactor. Voor lezers die speuren naar welke crypto kopen, is dat verschil van tientallen procenten het belangrijkste signaal.

Eindoordeel: welke crypto ai is het meest overtuigend?

Op Bitcoin en Ethereum overtuigt ChatGPT door duidelijke macro-onderbouwing en scenario-analyse. Op XRP weegt Claude de ETF kant zwaarder en komt daarmee dichter bij het werkelijke marktsentiment van institutionele partijen. Voor wie zoekt naar de beste crypto om nu te kopen, is de combinatie van beide modellen interessant.

Bitcoin winnaar: ChatGPT (bredere, realistische range)

Ethereum winnaar: ChatGPT (concrete Layer-2 katalysatoren)

XRP winnaar: Claude (ETF these onderbouwd met flows)

Ons Coinspeaker team: “AI modellen zijn geen glazen bol, maar ze geven wel stevige kaders om je eigen crypto verwachting aan te ijken. Gebruik ze als extra lens, niet als enige bron.”

Tegelijk blijft het belangrijk om zelf op de data te letten: ETF instromen, rente beslissingen en regelgeving blijven de echte drivers. De AI helpt vooral om sneller scenario’s tegen elkaar af te wegen.

