Wat gaat Ripple doen na de SEC deadline?

Op 27 maart 2026 verstrijkt de uiterste deadline voor de SEC om te beslissen over een nieuwe ronde spot XRP ETF aanvragen. Het gaat om aanvragen van onder andere Grayscale, 21Shares en Bitwise. De XRP koers schommelt op dit moment rond $1,44 en beleggers kijken gespannen toe.

🚨BREAKING: #XRP approaches a decisive regulatory milestone as March 27 marks the SEC’s final ETF deadline. The decision will mean the difference between the rest of the XRP ETF applications. pic.twitter.com/EBrkgZlJqa — JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) March 22, 2026

Er zijn al zeven spot XRP ETF's actief in de Verenigde Staten. Die trokken op de eerste handelsdag samen $164 miljoen aan instroom. Inmiddels staat de totale instroom op ongeveer $1,44 miljard. Het gaat voornamelijk om particuliere beleggers.

XRP ETF goedkeuring en hoeveel kan Ripple waard worden

De nieuwe aanvragen zijn anders dan eerdere rondes. Op 17 maart 2026 classificeerden de SEC en CFTC gezamenlijk XRP als digitale grondstof. Dat was een belangrijke stap. Hierdoor verdwijnen juridische drempels die banken, hedgefondsen en vermogensbeheerders tegenhielden.

Analisten van Bloomberg schatten de kans op goedkeuring momenteel boven de 90%. Als de goedkeuring er komt, opent dat de deur voor grote institutionele partijen. Schattingen spreken over mogelijke instroom van $8 miljard vanuit pensioenfondsen en pensioenrekeningen.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

Grayscale wil zijn XRP Trust omzetten naar een spot ETF. Franklin Templeton biedt met 0,15% de laagste beheerkosten. Twee afwijzingen op twee dagen zou slecht nieuws zijn voor de XRP koers, maar twee goedkeuringen kunnen juist een flinke impuls geven.

Ripple nieuws: wat zeggen analisten over de XRP koers?

Standard Chartered heeft een koersdoel van $8,00 voor XRP in 2026, mits de CLARITY Act door het Congres komt. Zonder die wetgeving daalt hun doel naar $2,80. De wet staat momenteel stil in de Senaat, maar er is op 20 maart een doorbraak bereikt over een twistpunt rondom stablecoins.

De XRP koers staat nu circa 40% lager dan de piek van $2,42 in januari 2026. Toch houdt de koers stand boven de steunzone van $1,39 tot $1,42. Het handelsvolume ligt ongeveer 28% onder het 90 dagen gemiddelde. Dat wijst op een markt die wacht op een belangrijke trigger.

Wat kan de XRP koers verwachten na 27 maart?

De komende dagen worden bepalend voor het Ripple nieuws van 2026. Een goedkeuring op 27 maart kan de weg vrijmaken voor miljarden aan institutioneel kapitaal en de XRP koers richting $2 of hoger duwen. Tegelijkertijd blijft er onzekerheid. De grondstofclassificatie is nog geen wet en de CLARITY Act moet nog door de Senaat.

Beleggers die geïnteresseerd zijn in crypto doen er goed aan hun coins veilig op te slaan via een goede crypto wallet. Houd 27 maart scherp in de gaten. Dit is een van de belangrijkste data voor XRP dit jaar.