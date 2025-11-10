November belooft een cruciale maand voor Ripple en de XRP koers te worden met twee grote ETF lanceringen op de agenda. Volgens crypto analist Steph Is Crypto heeft Canary Capital de SEC delay clausule verwijderd. Hierdoor gaat de XRP spot ETF automatisch live op 13 november. Daarnaast bereidt 21Shares een tweede ETF voor die volgens documenten rond 27 november gelanceerd kan worden.

Twee XRP ETF lanceringen op schema in november

De eerste Ripple ETF komt van Canary Capital en wordt op 13 november automatisch effectief. Dit gebeurt doordat de SEC delay clausule uit hun aanvraag is gehaald. Daardoor start het XRP ETF zonder verdere goedkeuring van de toezichthouder, wat de markt verraste.

💥REMINDER: CANARY REMOVES SEC DELAY CLAUSE — $XRP SPOT ETF NOW ON TRACK FOR NOVEMBER 13 AUTO-EFFECTIVE LAUNCH! pic.twitter.com/4GJCOdhD3F — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) November 9, 2025

Een tweede Ripple ETF volgt mogelijk twee weken later. Crypto expert Scott Melker bevestigde dat 21Shares het vereiste 8(A) formulier heeft ingediend. Deze ETF kan automatisch van kracht worden rond 27 november, tenzij de SEC ingrijpt. Beide lanceringen openen de deur voor institutionele investeerders om gereguleerd in XRP te investeren.

21SHARES FILES 8(A) FOR SPOT $XRP ETF ETF COULD AUTOMATICALLY GO LIVE AROUND NOV. 27 IF SEC DOES NOT ACT pic.twitter.com/0IfjtAI0X0 — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) November 7, 2025

De timing is strategisch gekozen. Met twee XRP ETF’s binnen twee weken neemt de concurrentie toe. Dit kan leiden tot lagere kosten en hogere volumes voor investeerders. Bovendien versterken beide lanceringen de institutionele toegang tot XRP aanzienlijk.

XRP koers analyse toont bullish trend en belangrijke weerstand

Onze technische XRP koers analyse van de dag toont een aanhoudende stijgende trend op de wekelijkse grafiek. De macro uptrend blijft intact met een oplopende trendlijn die als steun fungeert. Momenteel bevindt de koers zich bij het weerstandsgebied tussen $3,03 en $3,17.

Een uitbraak boven $3,17 kan een nieuw bullish scenario activeren. Daarboven liggen koersdoelen tussen $3,80 en $5 voor de periode december tot februari. De huidige consolidatiezone tussen $3,03 en $3,17 fungeert als springplank. Binnen deze gezonde bull markt gebruikt elke correctie voor accumulatie door grote beleggers.

Zolang de Ripple koers boven $3,03 blijft, blijft de verwachting positief. Een wekelijkse sluiting boven $3,17 zou het startsein kunnen geven voor een sterke stijging richting $5. Daarnaast ondersteunt het technische beeld de bullish verwachting voor de komende maanden.

Pump voor of na de XRP ETF lanceringen?

De grote vraag blijft of de pump komt voor of na de XRP ETF lanceringen. Historisch gezien stijgen cryptocurrencies vaak voorafgaand aan ETF goedkeuringen. Tegelijkertijd kan het nieuws zelf soms tot winstnemingen leiden. Echter, de dubbele lancering in november kan leiden tot aanhoudende vraag en nieuw instroomkapitaal.

Institutionele beleggers positioneren zich doorgaans voorafgaand aan grote gebeurtenissen. Daardoor kan de XRP koers al weken voor 13 november stijgen. De tweede ETF op 27 november kan dat momentum verlengen. Bovendien ondersteunt toenemende retail interesse dit scenario.

De Ripple verwachting voor november blijft sterk positief. De samenkomst van XRP ETF lanceringen, technische steun en groeiende duidelijkheid schept gunstige condities. Deze combinatie creëert de perfecte omgeving voor een bullish XRP scenario in de komende weken.

Het XRP nieuws rond de Ripple ETF lanceringen komt op een strategisch moment. Daarnaast neemt de institutionele interesse toe. Ook verbetert de regulatoire situatie verder. Al deze factoren samen versterken de positieve verwachting aanzienlijk.

