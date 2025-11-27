De XRP koers staat voor een spannend moment nu 21Shares op zaterdag 29 november 2025 het TOXR spot ETF lanceert op Cboe BZX Exchange. In slechts twee dagen tijd zit al 287M XRP vast in Ripple ETF’s, waardoor onze crypto analisten een Ripple koers verwachting eind 2025 richting $5 projecteren.

21Shares XRP ETF krijgt officiële goedkeuring

De Securities and Exchange Commission keurde het 21Shares XRP Spot ETF goed via een effectieve S-1 filing en Form 8-A registratie. Na amendementen op 7 en 20 november 2025 kreeg het fonds definitief groen licht. Het ETF hanteert een management fee van 0,50% en streeft naar $500.000 seed capital om Amerikaanse investeerders directe blootstelling aan XRP te bieden.

Deze ontwikkeling plaatst XRP tussen de beste altcoins voor institutionele adoptie. Waar Bitcoin en Ethereum al langer ETF toegang hebben, opent dit voor Ripple een nieuwe fase van mainstream acceptatie. De timing valt samen met groeiende interesse in alternatieve crypto assets buiten de gevestigde top twee.

Ripple ETF’s absorberen XRP in recordtempo

Crypto expert Neil Tolbert deelt opvallende data over de snelheid waarmee ETF’s XRP oppotten. Binnen 48 uur na de eerste launches zat 287,33 miljoen XRP vast in verschillende fondsen. De vraag luidt nu hoe snel het miljard XRP grens wordt bereikt, een psychologisch belangrijke mijlpaal voor het ecosysteem.

In two days 287.33 million XRP locked in ETFs and climbing! How quick we will see 1 billion locked up? https://t.co/LxlF0GaVkk 21Shares XRP ETF (ticker: TOXR) is scheduled to launch on November 29, 2025, on the Cboe BZX Exchange. This follows its approval via an effective S-1… pic.twitter.com/5eaD3QNsr1 — Neil (@NeilTolbert) November 26, 2025

Deze absorptiesnelheid overtreft vroege verwachtingen. Tracking via xrp-insights.com toont constante groei in locked tokens, wat vraagdruk creëert op beschikbare supply. Institutionele partijen bouwen posities op terwijl retail investeerders volgen zodra ETF’s breder beschikbaar komen via traditionele brokers.

XRP koers blijft in een gezonde uptrend voor december

Onze technische XRP koers analyse wijst op stevige fundamenten ondanks recente volatiliteit. De XRP koers handhaaft een duidelijke uptrend waarbij pullbacks naar $2,00-$2,14 als gezonde correcties gelden. Deze consolidatie bouwt geen bearish structuur op maar biedt instapkansen voor nieuwe posities.

De technische setup blijft bullish met hogere lows en intacte trendlijnen. Weerstand rond $2,50 verdient aandacht, maar doorbraak lijkt waarschijnlijk zodra ETF volumes oplopen. De combinatie van institutionele vraag en technische sterkte rechtvaardigt optimisme voor de korte termijn Ripple koers verwachting eind 2025.

Historisch presteren nieuwe ETF lancerings sterk in hun eerste maanden. Bitcoin en Ethereum ETF’s trokken miljarden binnen weken, wat precedent schept voor XRP. December zou het $5 niveau kunnen bereiken indien deze trend doorzet en retail FOMO ontstaat na succesvolle ETF start.

