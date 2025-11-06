Franklin Templeton heeft een bijgewerkte S-1 filing ingediend voor hun XRP ETF. De aanvraag bevat een verkorte 8(a)-formulering, wat erop wijst dat de lancering dichterbij komt. Bloomberg ETF analist James Seyffart verwacht dat de fondsbeheerder mogelijk nog deze maand wil starten met de handel in XRP.

Franklin Templeton zet snelle stappen richting Ripple ETF lancering

De vernieuwde aanvraag is een belangrijke stap richting goedkeuring. Franklin Templeton heeft delen van de documentatie vereenvoudigd, wat doorgaans gebeurt wanneer de procedure in een afrondende fase is. De timing suggereert dat de vermogensbeheerder snel wil beginnen met het aanbieden van XRP aan institutionele klanten.

NEW: @FTI_US files updated XRP ETF s-1 with shortened 8(a) language. Looking to launch this month. pic.twitter.com/0KxAYiRdSs — James Seyffart (@JSeyff) November 4, 2025

Deze ontwikkeling sluit aan bij de bredere trend van grote financiële instellingen die crypto ETF’s lanceren. Eerder dit jaar gingen Bitcoin en Ethereum ETF’s al van start met grote volumes. XRP wordt gezien als een logische volgende stap vanwege zijn sterke use case in internationale betalingen.

De Ripple koers reageert vaak positief op nieuws over institutionele adoptie. Toch blijft de vraag of dit nieuws al deels is ingeprijsd. Een definitieve goedkeuring kan echter nieuwe kapitaalstromen op gang brengen van beleggers die liever via gereguleerde producten instappen, ten opzichte van direct via crypto exchanges.

XRP koers verwachting: signalen van herstel zichtbaar

De wekelijkse Stochastic RSI is recent gereset, wat vaak voorafgaat aan een grotere koersbeweging. Voor echt momentum moet XRP boven de dalende trendlijn uitbreken. Daarnaast bevindt zich boven het huidige niveau nog sterke weerstand.

Technisch gezien vormt de XRP koers mogelijk een hogere low of double bottom rond het $2 niveau. Dit zijn patronen die vaak wijzen op een trendomslag wanneer ze bevestigd worden. Het $2 gebied fungeert bovendien als historische steunzone.

Crypto traders wachten op een duidelijke doorbraak van de descending resistance met verhoogd volume. Pas dan komt een beweging richting hogere targets, zoals $2,30 en $2,50, in beeld.

XRP ETF timing bepaalt institutionele instroom

De combinatie van een mogelijke Ripple ETF goedkeuring en technische signalen maakt de komende weken cruciaal. Een XRP ETF opent de deur voor institutionele fondsen die eerder geen directe blootstelling konden nemen. Daarmee stijgt de legitimiteit van XRP binnen traditionele financiële markten.

Ripple versterkt dit sentiment met nieuwe bankpartnerschappen en groeiend gebruik van het XRP Ledger voor internationale transacties. Deze fundamentals vormen de basis voor een sterke lange termijn case.

De impact op de XRP koers hangt vooral af van de timing van de XRP ETF lancering. Een snelle goedkeuring kan instroom van kapitaal veroorzaken, maar marktcondities en regelgeving blijven bepalende factoren.

XRP veilig opslaan tijdens institutionele adoptie

Best Wallet biedt een veilige plek om XRP op te slaan tijdens deze ontwikkelingen. Het platform combineert gebruiksgemak met sterke beveiliging en volledige controle over eigen assets. Gebruikers kunnen daarnaast profiteren van staking voor passieve inkomsten.

De presale van de Best Wallet token biedt toegang tot hogere staking rewards en exclusieve functies zoals geautomatiseerde trading, een trend die in 2025 sterk aan populariteit wint.

Best Wallet token presale toegang