XRP overtreft Bitcoin in handelsvolume op Upbit, Zuid-Korea’s grootste exchange. Daarnaast levert BDACS Korea als gelicenseerde custodian veilige institutionele toegang tot XRP, RLUSD en getokeniseerde assets via Ripple Custody.

XRP nieuws: handelsvolume overtreft Bitcoin op Upbit

Crypto expert X Finance Bull meldt baanbrekend nieuws uit Zuid-Korea. Bovendien flipt XRP Bitcoin in handelsvolume op Upbit, de grootste exchange van het land. Deze ontwikkeling toont aan dat liquiditeit massaal instroomt in de Aziatische markt.

Verder vertraagt Asia’s vraag naar XRP niet, wat wijst op sterke regionale interesse. Daarom voegt elke Ripple beweging extra brandstof toe aan deze trend. Dit markeert dit een cruciaal moment in de Aziatische crypto adoptie, waardoor crypto investeerders zoeken naar de beste coins om in te investeren.

JUST IN 🚨🤯 $XRP just flipped Bitcoin in trading volume on South Korea’s largest exchange, Upbit. Let that sink in! Liquidity is flooding in.

Asia’s demand for XRP is not slowing! Every Ripple move adds fuel. Are you paying attention yet? pic.twitter.com/IUjMDrVVqA — X Finance Bull (@Xfinancebull) October 1, 2025

Het overtreffen van Bitcoin’s handelsvolume is significant voor XRP’s positie. Bovendien suggereert het dat Zuid-Koreaanse traders actief verschuiven naar alternatieve assets. Deze verschuiving kan een voorbode zijn van bredere markttrends in Azië.

Ripple nieuws: BDACS Korea partnership voor institutionele toegang

Ripple kondigt een strategische samenwerking aan met BDACS Korea. Daarnaast is BDACS één van slechts vier gelicenseerde crypto custodians in Zuid-Korea. Deze exclusieve positie geeft hen een unieke rol in de markt.

Customer Spotlight: @BDACSKorea, one of only four licensed crypto custodians in South Korea, is delivering secure, institutional access to $XRP, $RLUSD, and other tokenized assets with Ripple Custody. Learn how BDACS is working with Ripple to bring the benefits of blockchain… pic.twitter.com/aLrWgcPZZv — Ripple (@Ripple) September 19, 2025

Het bedrijf levert veilige, institutionele toegang tot XRP, RLUSD en andere getokeniseerde assets. Verder gebeurt dit via Ripple Custody, wat professionele opslag en beheer garandeert. Deze infrastructuur is cruciaal voor grootschalige adoptie.

BDACS werkt samen met Ripple om blockchain en tokenisatie naar Zuid-Korea’s snel evoluerende markt te brengen. Bovendien toont dit aan dat regulatoire duidelijkheid in het land kansen creëert. Deze ontwikkeling kan andere Aziatische markten inspireren om vergelijkbare stappen te nemen.

XRP koers en RWA adoptie versnellen in Azië

De combinatie van hoog handelsvolume en institutionele infrastructuur is krachtig. Daarom positioneert XRP zich als leider in Real World Asset tokenisatie in Azië. Verder toont RLUSD’s integratie aan dat Ripple actief werkt aan stablecoin adoptie.

Zuid-Korea’s snel evoluerende crypto markt biedt ideale voorwaarden voor groei. Bovendien hebben gelicenseerde custodians zoals BDACS het vertrouwen van regulatoren. Deze goedkeuring verlaagt barrières voor institutionele deelname aan de markt.

Het Ripple nieuws rond tokenisatie wijst op een verschuiving naar RWA applicaties. Verder kunnen traditionele assets nu veilig op blockchain worden gezet.

Zuid-Korea als testcase voor wereldwijde crypto adoptie

De ontwikkelingen in Zuid-Korea kunnen wereldwijd worden gekopieerd. Daarom volgen andere landen nauwlettend hoe gelicenseerde custodians opereren. Verder biedt dit model een blauwdruk voor gereguleerde crypto adoptie.

XRP’s dominantie op Upbit toont dat retail traders vertrouwen hebben. Bovendien levert de BDACS partnership institutionele legitimiteit. Deze dubbele aanpak van retail en institutionele acceptatie versterkt XRP’s positie als cross border betalingsoplossing.

Veilig crypto beheer tijdens Aziatische groei

Terwijl XRP nieuws dominantie toont in Zuid-Korea, zoeken beleggers naar veilige manieren om hun assets te beheren. Best Wallet biedt gebruikers een veilige oplossing voor diverse crypto assets, waaronder XRP en opkomende tokens. Het platform combineert gebruiksgemak met geavanceerde beveiliging, waardoor zowel beginners als ervaren traders hun portfolio optimaal kunnen beschermen tijdens deze groeiende fase van tokenisatie en institutionele adoptie in Azië.

Best Wallet token presale toegang