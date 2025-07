De SEC heeft een nieuwe juridische route voorgesteld waarmee niet alleen Ripple, maar ook Ripple’s relatie met XRP holders onder druk komt te staan. Volgens recente documenten kan Ripple mogelijk aansprakelijk worden gesteld voor verliezen van particuliere investeerders. Dat zorgt voor nieuwe spanningen in de community, ondanks de oplopende XRP koers.

SEC wijst op mogelijke schade aan beleggers in XRP

Hoewel Ripple eerder dit jaar claimde dat de rechtszaak met de SEC achter hen lag, blijkt dat juridisch gezien nog lang niet alles is afgerond. De toezichthouder onderzoekt nu of XRP-bezitters zelf schadeclaims kunnen indienen tegen Ripple. Het draait daarbij om de periode waarin XRP werd verkocht aan het publiek, terwijl de SEC deze verkopen als niet-geregistreerde effecten beschouwt.

They may be. And given crypto is largely a massive scam and a lot of people have/will lose money, that’s a good thing. BUT on the narrow issue of blaming Gensler for Ripple… unless he had a time machine, the bottom line is this case was investigated & filed under Trump. — Marc Fagel (@Marc_Fagel) July 24, 2025



Mocht deze lijn worden doorgezet, dan zou Ripple alsnog verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor koersverliezen van houders. Dit is een flinke tegenslag, omdat XRP eerder ontsnapte aan een algemeen verbod. De XRP koers steeg in juli nog tot boven de $3,60, maar zakte daarna weer terug naar rond de $3,10. Dat zet druk op investeerders die mogelijk op een piek zijn ingestapt.

Spanningen tussen Ripple en community lopen op

Binnen de community groeit het ongemak. De zogenaamde XRP army, die jarenlang pal achter Ripple bleef staan, uit nu openlijk kritiek. De kritiek zwelt vooral aan door de geruchten over politieke donaties van Ripple aan het Harris kamp tijdens de verkiezingen van 2024. Veel Amerikaanse Ripple houders blijken juist Trump aanhangers, wat het vertrouwen verder ondermijnt.

🚨The MOST BULLISH XRP News Yet!Chris Larsen Moved Millions Of XRP To Exchanges & People Are Concerned?! 🚨 Sorry guys I have been very busy today…getting back to X I see people are going nuts about Larsen moving millions of XRP onto exchanges ⁉️…are you guys crazy or what⁉️… pic.twitter.com/GJgXcEIItL — The Real Remi Relief 🙏✝️💪 (@RemiReliefX) July 25, 2025

Ook het feit dat medeoprichter Chris Larsen rond de koerspiek $175 miljoen aan XRP verkocht, zorgt voor onrust. De timing voedt het sentiment dat insiders cashen, terwijl de rest van de markt achterblijft. Holders zijn gefrustreerd over het feit dat Ripple de community jarenlang nodig had, maar afstand neemt nu het succes binnen handbereik lijkt.

Wat betekent dit voor de XRP koers?

De juridische onzekerheid maakt de XRP koers op korte termijn extra kwetsbaar. Beleggers vrezen dat mogelijke rechtszaken of collectieve claims het herstel kunnen vertragen. XRP wordt nog altijd gezien als een van de grootste altcoins met fundamentele toepassingen in het internationale betalingsverkeer.

XRP $3.00 XRP $3.00

Last Week Today pic.twitter.com/YZwS3FYp8X — Cobb (@Cobb_XRPL) July 25, 2025



Als deze trend zich doorzet en andere altcoins hun structuur beter op orde hebben, kan de machtspositie van Ripple als uitgever een nadeel blijken. Dat zou de weg vrijmaken voor meer decentrale projecten die wel volledig transparant werken en de belangen van holders vooropstellen.

Voor nu lijkt het conflict tussen Ripple en de XRP holders een nieuw hoofdstuk te openen. Er is sprake van hoge kwetsbaarheid, niet alleen juridisch, maar ook op het gebied van vertrouwen. En dat laatste is iets wat je in crypto maar moeilijk terugwint zodra het verloren is. Ben je ook je vertrouwen in Ripple aan het verliezen? Dan hebben we een lijst opgesteld met alternatieve crypto’s om te kopen deze bull run.