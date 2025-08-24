Analisten kijken naar belangrijke $3,30 grens voor de XRP koers

De XRP koers beweegt rond $3,00 nadat de token in juli 2025 een top van $3,65 bereikte. Sindsdien is de prijs iets gedaald, maar handelsvolumes en liquiditeit blijven hoog. Veel analisten volgen nu twee prijsniveaus die richting kunnen geven: $3,30 en $3,65. Kan de XRP koers binnenkort richting deze niveau’s stijgen?

XRP koers rond psychologische grens

Volgens crypto analist Galaxy ligt een eerste belangrijke grens bij $3,30. Dat niveau fungeerde eerder als steun en weerstand. Als de XRP koers dit opnieuw doorbreekt, kan dat volgens hem een signaal zijn dat bulls sterker worden.

Toch wijzen veel andere analisten op $3,65 als doorslaggevende grens. Dat is namelijk de all-time high uit juli 2025. Pas wanneer de XRP koers overtuigend boven dit punt sluit met voldoende handelsvolume, spreken zij van een echte uitbraak.

The real $XRP bull run starts next time we break previous all time highs. pic.twitter.com/wOevJNq212 — Galaxy (@galaxyBTC) August 23, 2025

Waarom all-time highs belangrijk zijn

In de cryptomarkt zorgen doorbraken boven eerdere all-time highs vaak voor extra koopdruk. Traders gebruiken dit moment om posities te openen, omdat de prijs in zogenoemde price discovery komt. Dat betekent dat er geen historische weerstandsniveaus meer zijn.

Bij XRP zou een beweging boven $3,65 de marktstructuur veranderen. Retail investeerders die jarenlang hebben gewacht op herstel zien dit vaak als bevestiging. Ook institutionele partijen zoals fondsen en handelsfirma’s kijken naar zulke niveaus om grotere posities te nemen.

Steun van liquiditeit en volume

Ondanks de terugval na juli blijft de liquiditeit op de markten sterk. Orderboeken tonen voldoende diepte, en volumes blijven hoog vergeleken met eerdere jaren. Dit geeft aan dat zowel whales als kleinere traders actief blijven in XRP.

Wanneer de XRP koers een nieuw all-time high bereikt, kan dit extra buy orders activeren. Handelsalgoritmes reageren vaak direct op zulke niveaus, waardoor er sneller momentum ontstaat.

