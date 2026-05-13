De altcoin markt staat op een kantelpunt. Analist Mark Chadwick wijst op een meerjarige opbouw langs een stijgende steunlijn, met een aankomende MACD crossover die lijkt op die van 2020. Staat de nieuwe crypto bull run nu echt voor de deur?
This is huge, Alts are showing one of the cleanest setups we’ve seen since 2020.
For months, alts have been consolidating right along this long-term ascending support line.
Instead of breaking down, the market kept absorbing selling pressure and holding structure.
Bitcoin dominantie test belangrijke drempel voor altseason
Op 13 mei 2026 staat de Bitcoin dominantie rond 60,3%. Dit is het niveau dat moet breken. Pas als de dominantie onder 59,63% zakt, krijgen altcoins ruimte voor een serieuze rally. De altcoin season index staat momenteel op 35 tot 39 punten. Boven de 75 spreekt men officieel van een echte altseason.
Volgens Chadwick toont het TOTAL2 chart een doorbraak uit een meerjarige vallende wig. In 2020 leidden vergelijkbare patronen tot rally’s van 2.000 tot 10.000% in de toptokens. Voor wie zich afvraagt welke crypto kopen loont, geeft dit een eerste signaal dat de cyclus draait.
Sectoren met de meeste crypto met potentie
Het kapitaal stroomt niet meer in één keer naar alle altcoins tegelijk. Dit zijn nu de sectoren met de meeste crypto met potentie:
- XRP: ETF instromen van $874 miljoen en een supply shock door 500 miljoen bevroren tokens
- Solana (SOL): doorbraak uit een dalend kanaal rond $95, met weerstand op $113 en $138
- RWA tokens: meer dan $2 miljard aan getokeniseerde echte activa op het Solana netwerk
- AI tokens: groeiende vraag door integratie met DeFi protocollen
Voor wie de beste altcoins van deze cyclus wil pakken, draait het in 2026 om scherpe selectie. Coins met echte adoptie en regelgevende duidelijkheid stijgen het hardst.
Crypto verwachting: koersdoelen voor Q3 2026
Onze XRP verwachting wijst op $3,50 als de koers eerst boven $1,65 breekt. SOL kan richting $180 als de doorbraak boven $150 lukt. Ethereum heeft kans op $4.500 zolang ETF instromen blijven aanhouden.
“De brede altseason wacht nog op een lagere Bitcoin dominantie,” stelt het Coinspeaker analyseteam. “Maar de opkomende crypto sectoren tonen al duidelijke voortekenen van rotatie. Welke crypto kopen wordt nu vooral een vraag van timing.”
Wat de markt nu vraagt van beleggers
De crypto verwachting voor mei tot juli 2026 blijft positief. Selectieve rotatie is al begonnen, maar de echte crypto bull run vraagt nog wat geduld. Volg dagelijks de Bitcoin dominantie en de altseason index als graadmeter.
Wie wil meeliften op deze altseason kijkt naar on-chain volume en institutionele instroom. Hype alleen werkt in 2026 niet meer. De beste altcoins van deze cyclus combineren fundamentals met technisch sterke opzet. Opkomende crypto projecten met echte crypto met potentie worden zo de grote winnaars.