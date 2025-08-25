De XRP koers bevindt zich momenteel in een spannende consolidatiefase rond de psychologische grens van $3,00. Terwijl de markt wacht op een duidelijke richting, worstelt Ripple’s token met een nauwe trading range tussen $2,90 en $3,10. Analisten wijzen erop dat het koersverloop van de komende dagen bepalend kan zijn voor het verdere verloop van XRP in Q4. Komt er een breakout richting $3,40, of is een crash naar $2,50 waarschijnlijker?

Consolidatie in krappe range

Sinds begin deze week zien we een opvallend patroon van zijwaartse koersacties, waarbij XRP zich bevindt in een smalle bandbreedte. De support ligt rond het huidige punt van $2,96, terwijl aan de bovenzijde de koers telkens afketst rond de $3,10. Deze consolidatie komt na een korte rally vanaf het niveau van $2,75, waarmee XRP op korte termijn een hogere bodem neerzette. Dit komt dus neer op een licht bullish signaal.

Volume analyse toont echter een dalende trend, wat duidt op onzekerheid onder traders. De Relative Strength Index (RSI) schommelt momenteel rond de 46, wat bevestigt dat er (nog) geen duidelijke dominantie is van kopers of verkopers. Traders kijken dan ook gespannen naar een mogelijke breakout uit dit patroon.

Mocht XRP de $3,10 weerstand overtuigend doorbreken, dan ligt de volgende grote test bij $3,40. Dit niveau heeft al eerder een harde afwijzing veroorzaakt tijdens de rally in juni en heeft sindsdien gefungeerd als zware resistance. Een daily candle close boven de $3,40 zou een sterke technische bevestiging zijn van een bullish breakout, mogelijk richting $3,75 of zelfs $4.

Het handelsvolume is daarbij ontzettend belangrijk. Een breakout met toenames in volume, gecombineerd met een stijgende RSI en MACD, kan het startschot zijn voor een nieuwe opwaartse trend. Whale activiteit rond dit niveau kan een extra stimulans zijn voor een nog hogere versnelling van het momentum.

$2,50 als cruciale support

Aan de onderzijde blijft $2,50 het belangrijkste steunpunt op de middellange termijn. Als de consolidatie naar beneden uitbreekt en XRP onder de $2,95 sluit, ligt de volgende technische target op $2,75, gevolgd door de kritieke zone van $2,50. Volgens marktgegevens ligt daar een cluster van on-chain support.

Een breakdown onder dit niveau zou niet alleen technisch slecht zijn, maar ook het marktsentiment zal dan flink kunnen verzwakken. Zeker als dit gepaard gaat met stijgend verkoopvolume of grootschalige liquidaties van leveraged longposities.

Wat gaat de XRP koers doen?

De komende dagen zijn dus belangrijk. Een opwaartse breakout vereist duidelijke instroom van volume, mogelijk gevoed door macro-economisch nieuws of juridische ontwikkelingen rondom Ripple. Anderzijds zou een plotselinge verkoopgolf of nog een afwijzing bij $3,08 kunnen zorgen voor een sterk bearish sentiment.

It won’t take long before $XRP is back at $3.70! pic.twitter.com/egSX6vcwgC — Ali (@ali_charts) August 25, 2025

Voor traders van XRP is het dus belangrijk om alert te blijven op on-chain signalen zoals wallet accumulatie of whale transfers. Ook externe factoren zoals Bitcoin volatiliteit of uitspraken van de Federal Reserve kunnen impactvol zijn. In een markt waarin onzekerheid heerst, is technische discipline en risicomanagement essentieel.

Voor nu vraagt iedereen zich af: houdt XRP stand boven de $3 en breekt het uit richting $3,40, of is een terugval naar $2,50 onvermijdelijk? We moeten maar afwachten wat de komende handelsdagen met zich mee gaan brengen.

