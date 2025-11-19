XRP koers zakt naar een 6-weekse dieptepunt, precies terwijl whales na de ETF-lancering ruim 200 miljoen tokens dumpen. De altcoin verloor $19 miljard aan waarde, blijft achter bij de markt en toont duidelijk verzwakkende steun. De toenemende verkoopdruk vergroot de kans op een verdere daling richting $2. In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de koersverwachting van Ripple.

XRP koers zakt naar 6-weekse dieptepunt

XRP heeft de afgelopen zeven dagen bijna $19 miljard aan marktwaarde verloren. De marktkapitalisatie zakte van $147,08 miljard op 12 november naar slechts $128,50 miljard vandaag. Daarmee ligt de totale waarde nu op het laagste niveau in zes weken. Terwijl de bredere cryptomarkt in diezelfde periode licht herstelde, lukte het XRP niet om mee te bewegen. Dat wijst op toenemende verzwakking onder de motorkap.

In de afgelopen 24 uur daalde XRP met 1,6% naar $2,14, terwijl de totale cryptomarkt juist een kleine plus van 0,24% noteerde. Deze divergentie laat zien dat het beleggerssentiment rond XRP verder afneemt, zeker nu de eerdere ETF-gedreven euforie zichtbaar is weggeëbd. Dit is ook terug te zien in de whale-activiteit:

Whales dumpen 200M tokens na ETF lancering

Zo hebben grote holders sinds de ETF-lancering bijna 200 miljoen tokens verkocht. Dat versterkt de neerwaartse trend waarin XRP zich momenteel al bevindt.

Vooral wallets met tussen de 1 miljoen en 10 miljoen XRP hebben hun balances duidelijk afgebouwd. Volgens on-chain data van Santiment, gedeeld door analist Ali Martinez, gaat het om een van de scherpste tweedaagse dalingen in whale-bezit van dit kwartaal.

De verkoopgolf sluit aan bij de dalende trend van de afgelopen weken, waarbij XRP het laagste punt in zes weken heeft bereikt. De afbouw door grote holders laat zien dat zij hun blootstelling verkleinen, wat duidt op afnemend vertrouwen. Mocht de bearish druk verder toenemen, dan kan XRP opnieuw de belangrijke support rond $2 testen. Een doorbraak daaronder vergroot het risico op een diepere terugval.

Opvallend genoeg registreerde XRP tegelijkertijd 716 whale-transacties van meer dan 1 miljoen dollar per stuk, het hoogste aantal in vier maanden. Zulke pieken in grote transfers gaan vaak vooraf aan forse koersbewegingen en roepen de vraag op of whales aan het accumuleren zijn of juist aan het verkopen.

Als grote spelers kopen, kan dat ruimte bieden voor een kortdurende opleving. Maar als zij hun posities juist aan het distribueren zijn, versterkt dat de huidige neerwaartse trend en neemt de kans op een scherpere correctie verder toe. Laten we het technische plaatje beter bekijken van de altcoin.

Wat gaat Ripple doen?

De XRP koers beweegt nog altijd binnen het ‘dalende channel’ patroon dat op de daily zichtbaar is. De koers heeft inmiddels de onderkant van het kanaal bereikt en test tegelijkertijd de belangrijke supportzone tussen $2,10 en $2,20. Deze regio fungeerde de afgelopen maanden meerdere keren als sterke vraagzone. Maar een neerwaartse uitbraak kan pijnlijk worden voor beleggers, omdat de prijs dan snel kan terugvallen richting de $1,80.

De bredere trend blijft bearish, aangezien XRP onder zowel de 200-daagse als de 100-daagse Exponential Moving Average (EMA) noteert. Beide gemiddelden komen samen rond de $2,60. Voor een herstel moet XRP eerst deze $2,60-zone heroveren en boven de belangrijke EMA’s uitbreken. Tot die tijd blijft het neerwaartse risico duidelijk aanwezig en kan het verstandig zijn om andere opkomende crypto te ontdekken.