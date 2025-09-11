De XRP koers laat opnieuw zien dat de bulls stevig in controle zijn. Na een periode van consolidatie wist Ripple boven de psychologische grens van $2,95 te breken en handelt nu ruim boven de 100-uurs SMA. Deze doorbraak geeft een duidelijk bullish signaal.

Waarom stijgt Ripple zo sterk, en kan de Ripple koers doorstomen richting $10?

XRP koers doorbraak boven $2,95: crypto bulls hebben de overhand

Na een succesvolle verdediging van de $2,85 steunzone begon XRP aan een krachtige opmars. De XRP koers brak eerst door de $2,91 en $2,95 weerstand en tikte zelfs $3,03 aan voordat er een lichte correctie plaatsvond. Belangrijk is dat XRP nu een contracterende driehoek vormt met steun rond $2,98, een signaal dat een nieuwe uitbraak nabij kan zijn.

Technische indicatoren versterken het bullish scenario. De MACD op het uurlijkse tijdsframe draait in positieve de zone en de RSI staat comfortabel op 55. Dit wijst erop dat kopers nog altijd de overhand hebben en deze crypto verder kan stijgen.

Belangrijke weerstandsniveaus van de Ripple koers

Traders houden vooral de niveaus van $3,02 en $3,05 in de gaten. Een overtuigende doorbraak boven $3,05 kan de weg vrijmaken naar $3,12 en zelfs $3,15. Daarboven ligt de volgende psychologische horde rond $3,20. Zodra die niveaus worden doorbroken, kan het sentiment volledig omslaan naar euforie en komt een veel grotere stijging naar $5 of zelfs $10 op de lange termijn steeds realistischer in beeld.

Waarom stijgt Ripple?

De recente kracht van de XRP koers is het resultaat van meerdere factoren die elkaar versterken. Allereerst zorgde de doorbraak boven de $2,95 voor een golf van technische koopdruk. Deze beweging activeerde nieuwe longposities en dwong shortposities tot liquidatie, wat de stijging verder versnelde.

Daarnaast is er sprake van toenemende vraag op de markt. XRP presteert momenteel beter dan zowel Bitcoin als Ethereum, wat wijst op een duidelijke rotatie van kapitaal naar altcoins. Dit versterkt het positieve sentiment rond Ripple en trekt nieuwe investeerders aan.

Tot slot speelt ook institutionele interesse een belangrijke rol. Steeds meer institutionele marktspelers maken gebruik van XRP vanwege de snelle en goedkope transacties. Dit vergroot de structurele vraag en creëert een fundament voor een mogelijk langdurige bull run.

XRP koers stijgt en crypto bulls nemen geen gas terug

De crypto bulls hebben hun stempel gedrukt op de markt en ze lijken niet van plan om gas terug te nemen. Zolang XRP boven $2,95 blijft, ligt de weg open voor een nieuwe stijging richting $3,05 en daarboven. Mocht het sentiment positief blijven en de liquiditeit toenemen, dan is een explosieve run richting veel hogere niveaus, en misschien zelfs een aanval op de felbegeerde $10, niet uitgesloten.

