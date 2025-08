Na een indrukwekkende rally richting $3,60 lijkt XRP weer wat te dalen. Analisten slaan alarm nu het handelsvolume achterblijft en de koers tekenen van verzwakking vertoont. Volgens crypto analist Thecafetrader kan de Ripple koers terugvallen naar $2,15 als grote kopers niet blijven investeren. Dit is mogelijk een cruciaal kantelpunt voor grote investeerders en traders. Wat gaat de XRP koers doen in augustus?

Technische zwakte na historische piek

XRP klom onlangs naar het hoogste punt in zeven jaar, maar het enthousiasme werd snel getemperd door tegenvallend volume. Waar bij eerdere hoogtepunten in 2024 nog $78 miljard per dag werd verhandeld, bleef dit recent hangen op slechts $41 miljard bij een hogere koers. Dit wijst op verminderde overtuiging onder traders en mogelijk uitgestelde verkoopdruk.

Volgens Thecafetrader zitten veel bulls nu gevangen in hun posities rond de top, zonder dat er voldoende nieuwe kopers instappen om het momentum vast te houden. Hierdoor is het risico op een correctie reëel. Zonder deze significante koopkracht consolideert de koers momenteel rond $3, maar er is een grote kans dat dit zelfs verder kan zakken. Als het negatieve sentiment aanhoudt, schuiven de technische targets snel op naar $2,15, een niveau dat door sommigen wordt gezien als een aantrekkelijk instappunt.

Verwachtingen van de XRP koers

Hoewel het ontbreken van “echte” verkopers erop wijst dat een volledige sell-off niet direct dreigt, blijft de markt fragiel. Zolang grote kopers zich afzijdig houden, blijft de kans op een terugval groot. Voor traders is het nu belangrijk om nauwlettend te kijken naar liquiditeit, on-chain data en marktstructuur.

Belangrijke supportlevels om in de gaten te houden zijn $2,95, gevolgd door de eerder genoemde $2,15 – $2,30 zone. Worden die niveaus gebroken, dan zou XRP zelfs kunnen zakken richting koersniveaus van $1,60 – $1,93. Dit is een koersniveau wat sommige analisten als een “steal” beschouwen voor langetermijnposities.

Een crash van XRP zou het vertrouwen in altcoins in bredere zin kunnen aantasten, zeker nu Bitcoin zelf moeite heeft om zijn all-time high opnieuw te benaderen. Als toonaangevende altcoin speelt XRP immers een voorbeeldrol. Indien Ripple de correctie niet weet te keren, kan dit extra druk zetten op andere grote altcoins die afhankelijk zijn van bullish marktsentiment.

Voor traders is het dus verstandig om hun risico’s opnieuw te beoordelen en posities aan te passen aan de hand van het handelsvolume. De komende dagen zullen cruciaal zijn om te bepalen of XRP zich weet te herstellen of dat een diepe correctie onvermijdelijk is.

