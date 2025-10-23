Zijde is een peperdure stof, maar wie aan een zijden draadje hangt, zit flink in de penarie. Precies dit lijkt aan de hand bij de Ripple koers: volgens experts is een flinke crash mogelijk. Wat gaat Ripple doen, en welk Ripple nieuws zou deze sentimenten nog om kunnen keren?

XRP koers heeft het moeilijk, maar toont herstel

Sinds de grote crypto crash van 10 oktober heeft de XRP koers het behoorlijk lastig. De waarde van de grote token leek redelijk stabiel te staan rond de $3,00, maar de Ripple koers kelderde tot onder de $2,15 op het dieptepunt, waarmee liefst $19 miljard uit de XRP koers verdween.

De XRP koers heeft zich sindsdien wel lichtelijk hersteld. Een korte rally richting $2,70 werd in eerste instantie afgeslagen. De volatiliteit van de token is inmiddels een stuk minder geworden, en een stabiele koers rond de $2,40 support/resistance lijkt inmiddels gevonden te zijn

De futuresmarkt laat eenzelfde beeld van de XRP koers zien: Futures OI (Open Interest) staat momenteel relatief stabiel op gemiddeld op $3,76 miljard. Dat is nogal een achteruitgang ten opzichte van het gemiddelde van voor 10 oktober ($8,36 miljard), maar tegelijkertijd is het een teken dat de markt zich aan het herstellen is.

Eenzelfde beeld komt ook naar voren uit de Ripple tokenvoorraad op grote crypto exchanges. Deze is sinds 1 oktober met 3,36% gedaald. Investeerders plaatsen vaak hun tokens vanaf een exchange wallet naar een persoonlijke crypto wallet wanneer zij van plan zijn een token langer vast te houden: het ‘verdwijnen’ van 3,45 miljard XRP kan zodoende als een bullish Ripple nieuws voor de lange termijn worden opgevat.

Wat gaat Ripple doen volgens technische analyse?

Ondanks dit bullish Ripple nieuws zijn veel traders voorzichtig om in te stappen bij de XRP koers. Technische indicatoren wijzen namelijk eerder richting een crypto crash dan richting een XRP rally. Zo is de RSI van de Ripple koers inmiddels gedaald naar 38, wat als een waarschuwend bearish signaal opgevat mag worden.

Afgelopen vrijdag werd bovendien een bearish ‘Death Cross’ waargenomen tussen de 50-daagse EMA (Exponentieel bewegend gemiddelde) en de 100-daagse EMA. Dit betekent doorgaans dat de intrinsieke waarde van een token terugloopt. Daarbij geeft de Money Flow Index (MFI) bovendien aan dat er steeds meer geld uit de Ripple koers stroomt dan erin gaat.

Nu de Ripple koers handelt onder verschillende moving averages lijkt een voorlopige verdere daling van de grote token waarschijnlijk.

Kan bullish Ripple nieuws koers ondersteunen?

Technische indicatoren wijzen er zodoende op dat het Ripple nieuws in de komende periode bijzonder bearish kan zijn, met een terugval naar $2,15 of $2,00 als volgende logische stap.

Desondanks zijn er diverse indicatoren die erop wijzen dat het zo’n vaart niet zal lopen. Zo is de XRP koers, evenals de interesse van institutionele investeerders, momenteel behoorlijk stabiel rond de $2,40. Traders lijken bovendien in te zetten op groei op de lange termijn.

Bullish Ripple nieuws, zoals de mogelijke goedkeuring van XRP ETFs deze maand, kan zorgen voor een kleine XRP Rally. De deadline voor de goedkeuring van deze Amerikaanse beursproducten zal mogelijk, door de ‘shutdown’ van de Amerikaanse overheid, uitgesteld moeten worden. Toch hopen traders nog altijd op een spoedige lancering.

🚨 BREAKING: Several $XRP ETF applications, including Grayscale, Bitwise, and WisdomTree, are nearing their crucial SEC decision dates this month. ⏳📈 Brace yourselves. ⚡ pic.twitter.com/5wRZ58OWaz — John Squire (@TheCryptoSquire) October 20, 2025

Ander bullish Ripple nieuws kan onder meer de FED renteverlaging zijn, waarover op 29 oktober overlegd zal worden. Met name de Ripple koers kan naar verwachting profiteren van een dergelijke ingreep, aangezien deze token sterke banden heeft met het traditionele bedrijfsleven.

Zodoende is het goed mogelijk dat er op korte termijn een kleine XRP rally zal ontstaan. Sommige investeerders zetten daarbij hun target voor het einde van Q4 2025 op $4,00 of meer. Op de kortere termijn zal eerst de $3,00 als belangrijke mijlpaal teruggewonnen moeten worden.

Crypto trading alternatief voor Ripple koers: PepeNode

Lange termijn returns voor de Ripple koers liggen tijdens een XRP rally zodoende rond de 66%. Dit zijn binnen crypto trading geen uitzonderlijke rendementen, en gekeken naar de technische indicatoren brengt nu instappen op de XRP koers de nodige risico’s met zich mee.

Investeerders doen er mogelijk goed aan verder te kijken naar een token met een ander risicoprofiel, bijvoorbeeld PepeNode. Dit is een kleine cryptomunt met potentie, die momenteel nog in de presale zit. Bijzonder aan PepeNode is dat het platform een mining game heeft, waarmee spelers echte returns kunnen verdienen. In de game kunnen spelers PepeNode tokens uitgeven, die vervolgens voor 70% geburned zullen worden. De overige tokens worden ingezet voor de ontwikkeling van het platform.

De kleine marktkapitalisatie zorgt ervoor dat meme coin PepeNode veel meer ruimte heeft om te groeien dan de XRP koers. Door de lage marketcap van slechts $35,1 miljoen is de kans groot dat de koers gaat schommelen. Momenteel kent de token echter een vaste prijs, die in de presale stapsgewijs op zal lopen. Wil je optimale rendementen behalen met jouw cryptotrading? Dan is het zaak om op tijd bij PepeNode in te stappen!

Nu naar de Pepenode presale