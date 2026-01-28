De XRP koers blijft opvallend dichtbij de top van 2021 bewegen. Terwijl andere grote coins hun oude pieken al ver achter zich hebben gelaten, lijkt XRP zich hier vast te bijten. Alsof de markt dit niveau nog niet wil opgeven.

AI modellen zoals Claude laten zien dat deze zone historisch gezien vaak het startpunt is van een nieuwe trend. De markt lijkt gespannen, maar niet zwak. Dat maakt deze fase extra interessant voor wie XRP al langer volgt.

Ripple nieuws wijst op steun

Het recente Ripple nieuws laat zien dat de fundamenten achter XRP niet stil hebben gestaan. Ripple lanceert treasury platform met GTreasury en dit geeft een directe boost aan de lange termijn verwachting.

Terwijl de koers consolideert, werkt Ripple verder aan institutionele adoptie en liquiditeitsoplossingen. Dat zorgt voor een onderlaag van vertrouwen, zelfs in perioden waarin de markt onzeker is.

Data van Coinglass laat zien dat technisch gezien de oude 2021 top nu als steun functioneert. Zolang dat niveau standhoudt, blijft het grotere plaatje intact. Analisten noemen dit een zeldzame situatie waarin tijd in plaats van prijs het werk doet.

Wat gaat Ripple doen in Phase 4

De vraag wat gaat Ripple doen, draait vooral om de zogeheten Phase 4 structuur. Volgens chartist CW bevindt XRP zich sinds medio 2024 in deze laatste fase van een meerjarige cyclus. Eerder werd binnen deze structuur al een koersdoel van $3,4 bereikt, precies zoals het model voorspelde.

Claude AI bevestigt dit patroon en ziet Phase 4 nog steeds als actief. Zolang XRP boven de oude uitbraakzone blijft, blijft het scenario richting hogere niveaus mogelijk. Een tijdelijke terugval verandert dat beeld niet.

Waarom AI en technische analyse een nieuwe XRP rally zien

Een nieuwe XRP rally wordt door meerdere modellen als logisch vervolgstap gezien. Claude AI berekent een technisch einddoel rond $21,5, gebaseerd op eerdere cycli en de verhouding tussen consolidatie en uitbreiding.

Dat klinkt extreem, maar past binnen vergelijkbare historische bewegingen van nieuwe cryptomunten. Daarnaast wijst analist EGRAG op een Triple Bottom patroon. In dit scenario liggen Fibonacci doelen rond $9.28 en zelfs $31.65.

Zulke targets worden niet snel gehaald, maar ze laten zien hoeveel ruimte er bovenin nog open ligt.

Hoeveel kan Ripple waard worden bij uitbraak

De vraag hoeveel kan Ripple waard worden hangt volledig af van het behoud van support. Breekt XRP overtuigend boven $3,4, dan opent dat de weg richting de volgende zones.

Wordt dit niveau opnieuw getest en vastgehouden, dan neemt de kans op versnelling toe. Aan de andere kant is er ook een duidelijk risico. Een breuk onder de Phase 4 support zou het beeld veranderen en ruimte geven richting lagere niveaus rond $0,50.

Dat scenario blijft voorlopig minder realistisch zolang de huidige zone standhoudt. Wat crypto AI onderscheidt van traditionele analyse is het filteren van ruis. Claude AI kijkt niet naar emoties of headlines, maar naar structuur, tijd en herhaling.

Op basis daarvan blijft XRP één van de weinige assets binnen de beste altcoins die zijn oude top als fundament gebruikt in plaats van weerstand.

Bitcoin Hyper kiest voor een andere weg

Naast grote namen kijken investeerders ook naar infrastructuurprojecten zoals Bitcoin Hyper. Deze Layer-2 ecosysteem richt zich op snellere transacties, schaalbaarheid en toepassingen zoals staking en dApps.

Waar XRP zich focust op liquiditeit en betalingen, biedt Bitcoin Hyper een technisch antwoord op schaalproblemen. Juist wanneer markten wachten op richting, ontstaan kansen in infrastructuur die klaarstaat voor de volgende rally van activiteit in de crypto markt.

