Het Ripple nieuws van deze week draait om nieuwe infrastructuur. Ripple heeft samen met dochterbedrijf GTreasury het nieuwe Ripple Treasury platform gelanceerd. Een oplossing die zich volledig richt op bedrijven die wereldwijd actief zijn en dagelijks werken met complexe geldstromen.

Het platform combineert traditionele treasury software met moderne crypto infrastructuur. Daarmee zet Ripple een duidelijke stap richting grootschalige zakelijke adoptie.

XRP koers reageert nog terughoudend

De XRP koers reageerde tot nu toe rustig op het nieuws. Dat is niet ongebruikelijk bij aankondigingen die vooral gericht zijn op de lange termijn. Institutionele ontwikkelingen hebben vaak tijd nodig voordat ze zichtbaar worden in de prijs.

XRP en ETH ondergewaardeerd volgens MVRV ratio en steeds meer analisten kijken naar dit soort bouwstenen als katalysator voor latere bewegingen. Dit laat zien dat de verkoopdruk afneemt binnen de markt, dit is ook te zien aan de RSI die nu boven de 50 is gestegen.

Wat gaat Ripple doen met dit platform?

De vraag wat gaat Ripple doen met Ripple Treasury is duidelijk beantwoord. Het platform is ontworpen voor bedrijven die hun liquiditeit centraal willen beheren, zonder voorfinanciering en met realtime inzicht.

Ripple koppelt hier 40 jaar aan enterprise ervaring aan blockchain technologie. Dat maakt het aantrekkelijk voor CFO’s en financiële teams die zoeken naar efficiëntie en voorspelbaarheid. Binnen het huidige crypto nieuws valt op dat de focus steeds vaker ligt op toepassingen in plaats van koersverwachtingen.

Ripple Treasury past precies in die trend. Door fiat en digitale assets samen te brengen in één omgeving verlaagt Ripple de drempel voor bedrijven om crypto te gebruiken.

De Ripple stablecoin RLUSD speelt sleutelrol

Een belangrijk onderdeel binnen het platform is de Ripple stablecoin. Deze stablecoin functioneert als stabiele brug tussen traditionele valuta en digitale assets. Voor bedrijven betekent dit minder valutarisico en snellere afwikkeling.

⚡️RIPPLE LAUNCHES "RIPPLE TREASURY" Ripple has launched Ripple Treasury, integrating the operational stack of GTreasury following its $1 BILLLION acquisition. The platform enables 3–5 second cross-border settlements using RLUSD, with repo market access expected via prime broker… pic.twitter.com/wyV6e5Nbut — Coin Bureau (@coinbureau) January 28, 2026

In plaats van meerdere tussenpartijen kan waarde direct worden verplaatst. Binnen Ripple Treasury wordt ook RLUSD geïntegreerd. Deze stablecoin is specifiek ontworpen voor zakelijke toepassingen en sluit aan bij compliance en rapportage eisen.

Dat is cruciaal voor bedrijven die willen experimenteren met nieuwe cryptomunten, maar gebonden zijn aan strikte regelgeving en interne controles.

Crypto expert ziet fundament voor XRP

Volgens een crypto expert van GTreasury is deze ontwikkeling belangrijker dan veel prijsgerichte aankondigingen. Niet omdat het direct vuurwerk oplevert, maar omdat het XRP positioneert als belangrijk middel binnen internationale betalingen.

Today, we're proud to introduce Ripple Treasury, Powered by GTreasury: the world's first comprehensive treasury platform combining 40 years of proven enterprise expertise with cutting-edge digital asset infrastructure. Many finance teams are stuck managing growing complexity… pic.twitter.com/4scNUggARS — GTreasury (@GTreasury) January 27, 2026

Brad Garlinghouse zei recent dat XRP volgens Ripple het enige digitale asset is dat echt geschikt is voor wereldwijde betalingsoplossingen.

Door Ripple Treasury kunnen bedrijven 24 uur per dag internationale betalingen uitvoeren, met lagere kosten en zonder vertraging. Dat is een concrete verbetering ten opzichte van traditionele systemen.

Wanneer grote partijen dit soort infrastructuur gaan gebruiken, ontstaat een basis die moeilijk te negeren is voor de markt.

Wat dit kan betekenen voor XRP

Hoewel Ripple geen koersdoelen afgeeft, kijken traders vooruit. Wanneer adoptie toeneemt en liquiditeit groeit, ontstaat vaak een vertraagd maar krachtig effect op de prijs.

Verschillende analisten noemen februari als mogelijke periode waarin dit soort ontwikkelingen zichtbaar kan worden in de markt van beste altcoins. Recente data van PayPal laat zien dat inmiddels 40% van de merchants crypto accepteert of dit onderzoekt.

Dat bevestigt dat bedrijven klaar zijn voor digitale oplossingen. Ripple speelt hier met zijn treasury platform direct op in.

Maxi Doge profiteert van de grote marktbeweging

Naast institutionele oplossingen blijven projecten die zich richten op community en zichtbaarheid in crypto ook belangrijk. Maxi Doge opereert in dit segment en profiteert vaak van grote marktbewegingen.

In eerdere cycli bleek dat zodra institutioneel vertrouwen terugkeert, ook kleinere projecten meer aandacht krijgen. Dat geldt vooral voor initiatieven met een duidelijke structuur en actieve community. Maxi Doge positioneert zich precies in die fase van de markt en heeft al $4,5 miljoen opgehaald.

Nu naar de Maxi Doge presale