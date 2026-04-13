De XRP koers noteert rond $1,33 en beweegt al maanden zijwaarts. Toch groeit de spanning onder crypto analisten. Op de maandchart vormt XRP namelijk een ascending triangle dat al sinds 2017 intact is. Twee bekende namen, Ali Charts en EGRAG Crypto, presenteren koersdoelen die ver boven de huidige prijs liggen. De vraag is niet óf de driehoek breekt, maar wanneer en in welke richting.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

XRP koers verwachting volgens crypto expert Ali Charts

Crypto analist Ali Martinez identificeert een ascending triangle op de maandchart van XRP met een platte weerstand rond $3,32. Na de afwijzing eerder dit jaar daalde de koers ruim 55%. Volgens Ali biedt de zone tussen $0,75 en $0,80 de ultieme koopkans voordat de driehoek zijn apex bereikt.

Zijn conservatieve koersdoel bij een uitbraak ligt op $8,40. In een optimistischer scenario mikt hij zelfs op $48. Historisch gezien leiden uitbraken uit dit soort langdurige patronen tot explosieve koersbewegingen.

A multi-year triangle on $XRP points to $48 as a potential target for the next bull run. pic.twitter.com/QSZpGrIXn3 — Ali Charts (@alicharts) March 13, 2026

Wat gaat Ripple doen? Analist EGRAG berekent $225 target

EGRAG Crypto gaat een stap verder. Hij past een logaritmische measured move toe op hetzelfde ascending triangle patroon. Zijn berekening levert een koersdoel van $225 op. Dat klinkt extreem, maar EGRAG onderbouwt het met data uit eerdere cycli waarin lineaire patronen de werkelijke koersexplosies structureel onderschatten.

Voor wie dat te speculatief vindt: zijn non-logaritmische range ligt tussen $4 en $7. Met Fibonacci-uitbreidingen benoemt hij ook tussenniveaus van $13 en $27.

#XRP THE MEGA CRASH COMING…….: Don’t Confuse Structure, Structure > Noise 🗣️ONLY FEW 🧠

🟣Ascending Triangle Logarithmic Measured Move

MM = $225 🟣Non Log MM: → $4 – $7 range 🟣Expansion (Cycle + Fib): → $13 → $27 🟣Macro Repricing: → $100 🟣$225 is TA… it’s a… pic.twitter.com/VxFvGbi1Ir — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) April 11, 2026

“Na negen jaar consolidatie is de technische spanning op de XRP chart ongekend hoog. Een uitbraak boven $3,32 kan een kettingreactie in gang zetten,” aldus het CoinSpeaker analistenteam.

Wat betekent dit voor de XRP rally?

Beide analisten zijn het over één ding eens: hoe langer een consolidatie duurt, hoe krachtiger de uitbraak. De XRP koers verwachting hangt nu af van twee factoren. Ten eerste moet de support rond $0,75-$1,30 standhouden. Ten tweede moet de weerstand bij $3,32 gebroken worden op de maandchart.

Ondertussen kijken beleggers ook naar regelgeving. De CLARITY Act kan in de komende weken een stemming krijgen in de Senaat, wat extra momentum kan geven. Wie op zoek is naar welke crypto gaat stijgen houdt XRP daarom goed in de gaten.

Het risico blijft uiteraard aanwezig. Koersdoelen van $225 vereisen een marktkapitalisatie van meer dan $1,5 biljoen, wat een fundamentele verschuiving in het financiële systeem veronderstelt. De range van $4 tot $8 is voor de meeste analisten het realistische scenario op middellange termijn.