Ripple ligt opnieuw onder vuur. Dit keer alleen niet van toezichthouders, maar van 42 van de grootste banken in de Verenigde Staten. JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley en tientallen andere partijen proberen de aanvraag van Ripple voor een federale banklicentie actief te blokkeren. Wat betekent dit voor de XRP koers en de Ripple verwachting? Is dit een tijdelijk obstakel of een structurele bedreiging voor Ripple’s rol in het wereldwijde financiële systeem?

Banken verzetten zich tegen Ripple

Op 5 juli diende Ripple een aanvraag in bij de Office of the Comptroller of the Currency (OCC) om een nationale trustbank op te richten. Deze licentie zou Ripple onder meer het recht geven om stablecoins uit te geven (zoals RLUSD), digitale activa in bewaring te nemen, en directe toegang te krijgen tot het betalingssysteem van de Federal Reserve via een master account.

🔥UPDATE: RIPPLE HAS BANKS ON THE ROPES

BPI has just attempted to block @Ripple’s Banking license. $XRP $RLUSD Let’s remember who BPI represents: an industry lobbying group.

BPI represents 42 of the largest U.S. banks and acts as their policy advocate and lobbying…

Binnen enkele weken volgde echter een frontale aanval vanuit het Bank Policy Institute (BPI), een lobbygroep die 42 grote Amerikaanse banken vertegenwoordigt. De kern van hun bezwaar ligt bij te weinig publieke inspraak (slechts 2,5 weken), onduidelijke regelgeving rond crypto en zorgen over de impact van blockchain bedrijven in een streng gereguleerde financiële sector.

Impact op de XRP koers

De timing van dit conflict kan vrijwel niet slechter voor Ripple. De Ripple koers bevond zich de afgelopen maand in een fragiele opwaartse trend, mede dankzij optimisme over het RLUSD stablecoin plan en verbeterde marktcondities. Maar na het nieuws over de bankblokkade daalde de koers met 4,3% naar $2,86, met risico op verdere correctie richting $2,70 als de verkoopdruk aanhoudt. Momenteel beweegt de koers rond $3, maar de volatiliteit is nog altijd aanwezig.

Technisch gezien doorbreekt XRP momenteel een supportlijn die al sinds juni standhield. Indicatoren zoals RSI en MACD wijzen op verzwakkend momentum. Traders vrezen dat als de OCC toegeeft aan de wensen van de banken, Ripple’s rol als brug tussen traditionele finance en crypto onder druk komt te staan.

Is dit een structureel risico?

Hoewel de weerstand van banken als een bedreiging voelt, kan dit moment ook als een startpunt dienen voor structurele verandering. Het feit dat Ripple zich in deze positie bevindt, waarin het serieus een federale licentie aanvraagt, toont hoe ver de crypto industrie inmiddels is gekomen.

Bovendien wijst een recent rapport van het Witte Huis op de noodzaak van duidelijke regelgeving voor digitale activa, inclusief toegang tot Fed accounts en mogelijkheden voor stablecoin uitgifte. Ook de GENIUS Act, een wetsvoorstel dat stablecoins wettelijk erkent, creëert ruimte voor innovatie en bredere adoptie.

De druk van de traditionele banken zou dan ook een teken kunnen zijn dat crypto bedrijven, zoals Ripple, de status quo echt aan het uitdagen zijn. In plaats van de aanval te zien als het begin van het einde, zien sommige analisten dit juist als het begin van een bredere verschuiving, eentje waarin crypto een volwaardige plek krijgt binnen de financiële sector.

Wat betekent dit voor traders?

Voor XRP traders is het een tijd van verhoogde volatiliteit en risico’s. Als Ripple de banklicentie toch weet te bemachtigen, opent dat de deur naar meer institutionele toepassingen, stablecoin diensten en internationale betalingsoplossingen. Lukt het niet, dan kan het sentiment rond XRP verder verzwakken.

Het is duidelijk dat Ripple niet van plan is zich zomaar terug te trekken. Het bedrijf heeft al meer dan 300 internationale partners, waaronder Santander, SBI en Tranglo, en blijft wereldwijd uitbreiden met initiatieven in Azië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten.

De komende weken zijn dus ontzettend belangrijk. Als de OCC standhoudt tegen de banken en de aanvraag van Ripple serieus in behandeling neemt, kan dat zorgen voor een koersherstel. Maar als de aanval van de 42 banken succesvol blijkt, kan XRP opnieuw in de problemen komen.

