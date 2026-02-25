XRP koers toont zeldzaam patroon uit 2016

De XRP koers staat op 25 februari 2026 rond $1,36 en is daarmee zo’n 63% gedaald sinds de piek van $3,65 in juli 2025. Ripple nieuws wordt gedomineerd door een opvallend technisch patroon: XRP staat op het punt om vijf opeenvolgende rode maanden af te sluiten. Dit gebeurde voor het laatst tussen oktober 2016 en februari 2017.

Crypto analist ceasernodes was de eerste die dit patroon onder de aandacht bracht. Destijds daalde de XRP koers met 37% van $0,0088 naar $0,0055. Wat volgde was een XRP rally van meer dan 60.000%, waarbij de koers in januari 2018 een top bereikte van $3,31.

5 red months 📈 That’s how long it took to shake out every weak hand holding $XRP in 2016 The price was less than a cent Nobody was making threads about it, or calling bottoms. Nobody cared Then it did 60,000%$XRP is on track to print its 5th consecutive red month for the… pic.twitter.com/g2bnYUguP3 — Caesar (@caesarnodes) February 24, 2026

Waarom crypto analisten een nieuwe XRP rally verwachten

De huidige situatie lijkt sterk op die van eind 2016. Vijf maanden van verliezen, steeds krapper wordende koersactie en verkopers die uitgeput raken. Maar er is ook een groot verschil: XRP heeft nu een marktkapitalisatie van $88 miljard in plaats van enkele honderden miljoenen.

Wat gaat Ripple doen in deze fase? Coinspeaker marktanalist stelt dat een herhaling van 60.000% onmogelijk is. Dat zou een koers van $852 per token betekenen en een marktwaarde van meer dan $49 biljoen. Wel ziet hij ruimte voor een stijging van 150% tot 250% als het patroon zich herhaalt. Een terugkeer naar de piek van $3,65 zou een winst van circa 157% opleveren vanaf het huidige niveau.

Belangrijke factoren die voor een mogelijke opleving spreken:

ETF instroom : XRP ETF’s hebben sinds november 2025 meer dan $1,3 miljard aan instroom aangetrokken, met 43 opeenvolgende handelsdagen zonder uitstroom

: XRP ETF’s hebben sinds november 2025 meer dan $1,3 miljard aan instroom aangetrokken, met 43 opeenvolgende handelsdagen zonder uitstroom Juridische duidelijkheid : de SEC en Ripple hebben op 7 augustus 2025 hun geschil officieel beëindigd

: de SEC en Ripple hebben op 7 augustus 2025 hun geschil officieel beëindigd BTC dominantie daalt: Bitcoin dominantie is recent onder een stijgend wigpatroon gezakt naar 58-59%, wat historisch gezien ruimte geeft voor altcoins

Hoeveel kan Ripple waard worden in 2026?

De vraag hoeveel kan Ripple waard worden hangt af van meerdere factoren. Standard Chartered verlaagde recent het koersdoel van $8 naar $2,80 vanwege marktomstandigheden, maar verhoogde het langetermijndoel voor 2030 naar $28. Andere voorspellingen plaatsen de XRP koers tussen $3 en $5 voor 2026, mits ETF instroom aanhoudt en de bredere markt herstelt.

Toch moeten beleggers rekening houden met risico’s. De netwerkactiviteit op de XRP Ledger is de afgelopen weken met 26% gedaald en Bitcoin staat onder druk door geopolitieke spanningen en tariefoorlogen. Beleggers die willen weten welke crypto gaat stijgen doen er goed aan om de BTC dominantie en macro omstandigheden nauwlettend te volgen.

