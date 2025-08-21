XRP koers staat klaar voor explosie richting $10 na ETF speculatie

De XRP koers noteert vandaag rond de $2,90 na een lichte stijging van 1,32%. Ondanks de brede crypto crash lijkt juist Ripple de aandacht te trekken. De combinatie van een mogelijk goedgekeurde XRP ETF en fundamentele ontwikkelingen voedt de vraag ‘kan Ripple 10 dollar worden in de komende bull run?’.

XRP koers beweegt rond $2,90

De Ripple koers beweegt al dagen in een nauwe bandbreedte. We zien $2,81 als stevige steun en $3,30 als cruciale weerstand. Zolang de koers boven die steun blijft, blijft het technische plaatje bullish. De RSI draait rond neutrale niveaus en geeft ruimte voor een nieuwe impuls omhoog. Een uitbraak boven $3,30 kan de weg vrijmaken voor een rally richting het psychologische niveau van $5.

Maar het echte gesprek in de markt gaat niet over de korte termijn grafiek. De grote vraag is of de XRP koers kan versnellen richting $10 nu de kans op een Ripple ETF groter wordt. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen.

ETF speculaties zet de markt in beweging

De Amerikaanse SEC heeft recent de regels versoepeld voor crypto-ETF’s. Daardoor kunnen fondsen straks makkelijker direct crypto aanhouden in plaats van cash constructies te gebruiken. Bitcoin- en Ethereum-ETF’s profiteren al van deze stap. Voor XRP kan dit de deur openen naar de eerste XRP ETF in de VS.

BREAKING: 🇺🇸 TITTLE TRUST HAS FILED FOR A INCOME & LEVERAGED $XRP ETF! pic.twitter.com/LyKwJDDhQR — Good Morning Crypto (@AbsGMCrypto) August 20, 2025

Juristen benadrukken dat Ripple sinds de uitspraak van 2023 duidelijkheid heeft over de status van XRP als non security. Dat geeft de crypto een voorsprong ten opzichte van veel andere tokens. Zodra de SEC een Ripple ETF waarschijnlijk in oktober goed zal keuren, kan dat leiden tot grote instroom van institutioneel kapitaal.

Whale activiteit bevestigt vertrouwen

On-chain data laat zien dat whales de afgelopen weken miljoenen XRP hebben bijgekocht. Grote adressen verzamelden in enkele dagen tientallen miljoenen tokens terwijl de koers rond de $2,90 bleef hangen. Zulke bewegingen wijzen op vertrouwen in een opwaartse doorbraak.

120 million $XRP bought up by whales on the dip! pic.twitter.com/pU8BKXKRKx — Ali (@ali_charts) August 15, 2025

De netwerkactiviteit groeit ook verder. Het aantal actieve wallets zit op het hoogste punt van dit jaar. Historisch gezien gaat zo’n stijging vaak vooraf aan grotere koersbewegingen. Het versterkt het idee dat de XRP verwachting de komende maanden een versnelling kan maken.

SWIFT onder druk, Ripple als alternatief

De discussie gaat verder dan alleen de grafiek. Steeds meer analisten wijzen op de rol van Ripple in het internationale betalingsverkeer. Het traditionele SWIFT-systeem heeft te maken met vertragingen en hoge kosten. RippleNet biedt een blockchain-alternatief waarmee transacties sneller en goedkoper verlopen.

It’s no coincidence that XRP ETFs will be approved during Q4, when ISO20022 will be implemented. It’s likely that they are planning to inject liquidity into XRP to make it rise to certain levels to be used as a settlement mechanism. DTCC and SWIFT plan to adopt DLT in 2025. pic.twitter.com/6Wfe4pGXro — {x} (@unknowDLT) August 19, 2025

CEO’s van grote fondsen waarschuwen dat SWIFT zijn dominante positie kan verliezen. Ripple, met zijn miljarden aan XRP reserves, kan uitgroeien tot een van de grootste spelers in het wereldwijde betalingsverkeer. Een mogelijke banklicentie zou dit scenario nog realistischer maken. Voor de Ripple koers kan dat op lange termijn enorme impact hebben.

Strategische reserves en politieke steun XRP

Een opvallend detail kwam eerder dit jaar uit Washington. De Amerikaanse president Donald Trump noemde XRP expliciet in plannen voor een nationale crypto reserve. Daarmee krijgt de munt niet alleen erkenning in de financiële sector, maar ook een plek in een strategisch kader.

Remember this: Trump mentioned a Crypto Reserve and $XRP was the very first name he said. 🚀💥 Go ahead… sell if you must.

Just don’t ask why you’re still broke in 2030. 💸 pic.twitter.com/i4nwOCzXby — John Squire (@TheCryptoSquire) August 16, 2025

Als centrale banken of grote fondsen XRP opnemen in hun reserves, krijgt de XRP koers een stevige fundamentele ondergrond. In dat scenario wordt de vraag ‘kan Ripple 10 dollar worden?’ niet langer gezien als speculatie, maar als een serieuze mogelijkheid.

Technische signalen XRP koers wijzen op kracht

Technisch gezien houdt de ripple koers zich sterk. De prijs beweegt nog altijd boven de 200-daagse EMA, een indicator die vaak als graadmeter voor de lange termijn wordt gebruikt. Zolang XRP daarboven blijft, is het momentum positief. De ADX-indicator laat zien dat de trendkracht toeneemt. Dit bevestigt dat de huidige opwaartse beweging niet zomaar een opleving is, maar onderdeel kan zijn van een bredere trend.

Een doorbraak boven de $3,30-zone opent de weg naar $5. Daarna ligt de focus snel op $10, zeker als een XRP ETF werkelijkheid wordt.

Explosieve fase XRP in zicht

De XRP koers rond $2,90 lijkt het begin van een grotere beweging. Whales stapelen, het netwerk groeit en de speculatie rond een Ripple ETF neemt toe. Tegelijkertijd schuift Ripple steeds meer naar de plek waar nu SWIFT staat.

$XRP looks ready to rebound as the TD Sequential prints a buy on the hourly chart! pic.twitter.com/jTNQZzU8EX — Ali (@ali_charts) August 21, 2025

Kan Ripple 10 dollar worden? De combinatie van technische kracht, fundamentele groei en politieke steun maakt dat steeds meer analisten zeggen dat het antwoord dichterbij lijkt dan ooit.

