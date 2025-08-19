De XRP koers balanceert opnieuw rond het psychologische niveau van $3. Na liquidaties ter waarde van $47 miljoen kijken traders gespannen naar dit steunpunt. Opvallend is dat juist in deze periode grote XRP whales hun posities verder uitbreiden. De vraag is of dit steun geeft of dat er nog meer schokken volgen.

XRP koers onder druk door liquidaties

Na weken van opwaartse beweging neemt XRP een stap terug. Een plotselinge golf van liquidaties, vooral in hefboomposities, drukte de XRP koers kort onder de $3. Voor veel traders was dit een signaal van zwakte, maar historisch gezien gebruiken whales juist dit soort momenten om extra in te slaan.

Data van Coinglass laat zien dat er zowel grote verkopen richting beurzen plaatsvonden als verschuivingen naar cold wallets. Dit dubbele patroon zorgt voor onzekerheid. Enerzijds kan verkoopdruk voor meer volatiliteit zorgen, anderzijds wijst het opslaan van XRP op vertrouwen op de lange termijn.

Whales blijven accumuleren ondanks onzekerheid

De activiteit van XRP whales blijft een belangrijk signaal voor de markt. In de afgelopen 48 uur werden miljoenen tokens verplaatst. Een deel daarvan belandde bij handelsplatformen, wat op korte termijn neerwaartse druk kan geven. Tegelijkertijd is een aanzienlijk deel veilig weggezet in cold wallets.

Dit wordt door veel analisten gezien als een teken van accumulatie. Grote spelers lijken de recente dip te benutten om hun posities te vergroten. Voor de Ripple verwachting betekent dit dat er ondanks de recente schommelingen vertrouwen blijft bestaan in de fundamentele kracht van het netwerk. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen de komende tijd.

Technische steun rond $3 blijft spannend

Op de grafieken ligt de belangrijke steunzone rond $2,95 tot $3,00. Als deze zone stand houdt, kan de XRP koers opnieuw richting weerstandsniveaus bij $3,20 en $3,40 bewegen. Wordt de steun doorbroken, dan kan het dalen naar $2,80 als volgende test.

Indicatoren zoals de RSI tonen momenteel een licht bearish beeld. Dit laat zien dat de markt op zoek is naar een nieuwe richting. Het handelsvolume rond deze zone blijft hoog, wat aangeeft dat zowel bulls als bears hevig strijden om controle.

Ripple koersverwachting

De Ripple verwachting gaat verder dan korte termijn grafieken. Het bedrijf achter XRP blijft wereldwijd stappen zetten in de adoptie van blockchain oplossingen voor betalingen. Internationale partnerschappen en regelgevende duidelijkheid versterken de positie van Ripple in de financiële sector.

Dat verklaart waarom XRP whales juist in onrustige periodes blijven bijkopen. Voor hen gaat het niet alleen om korte swings, maar om de rol die XRP kan spelen in grensoverschrijdende transacties. Dit contrast tussen paniekverkopen van retail en strategische aankopen van whales is kenmerkend voor de huidige markt.

Wat traders nu moeten verwachten

Voor traders blijft het gebied rond de $3 cruciaal. Een herstel boven $3,20 kan het sentiment snel laten draaien, zeker als het volume toeneemt. Daartegenover staat dat een doorbraak onder $2,95 nieuwe liquidaties kan activeren, waardoor de daling kan versnellen richting $2,80 of lager.

$XRP has been trading in a downtrend after failing to hold above $3.32, with price now consolidating near the $3.00 support zone. A potential bounce from this level could target $3.20 resistance, but failure to hold may expose the price to further downside toward $2.90. pic.twitter.com/Eo69s0cVjr — BitGuru 🔶 (@bitgu_ru) August 19, 2025

Ondanks die risico’s laat whale data zien dat er vertrouwen blijft in het grotere plaatje. Dit kan de komende weken de basis vormen voor een nieuw herstel en deze nieuwe crypto’s kunnen hiervan profiteren.

