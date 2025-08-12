Als het aan crypto analist Versan Aljarrah ligt, is de huidige XRP waarde geen correcte afspiegeling van zijn unieke utility. Deze analist verwacht om die reden aanzienlijke winsten. Hoeveel gaat de XRP koers waard worden?

Ripple verwachting: crypto analist noemt XRP ondergewaardeerd

De crypto analist Versan Aljarrah deelde onlangs zijn mening over de huidige situatie van de XRP koers. Aljarrah geeft aan dat hij vindt dat de huidige waarde van de XRP koers niet overeenkomt met zijn utility binnen de crypto markt en bredere financiële markt.

No other asset with this level of adoption and infrastructure trades this low. $XRP is integrated with banks and powers payment corridors worldwide. Compare that to meme coins and speculative assets worth billions. The distortion is undeniable.https://t.co/90NfzpXVj9 — Versan | Black Swan Capitalist (@VersanAljarrah) August 12, 2025

Aljarrah denkt zelfs dat er gebruikgemaakt wordt van gecoördineerde suppressie mechanismes om de koers een lagere waarde te geven. Op deze manier moeten institutionele partijen in staat zijn grote fondsen op te bouwen voordat de Ripple koers een nieuwe piek doormaakt.

Ondanks dit interessante idee denken veel investeerders juist andersom. De Ripple koers was namelijk in staat om meer dan 600% te stijgen en een market cap te vergaren van boven de $190 miljard. Toch heeft de XRP Ledger nog altijd slechts $87,7 miljoen aan TVL. De huidige market cap van XRP lijkt dan ook vele malen hoger te zijn dan de activiteit op de blockchain van dit project.

Deze data geeft nu zelfs aan dat een huidige waarde van de XRP koers niet behouden kan worden en dat er juist rekening gehouden moet worden met verliezen. Deze signalen hebben echter nog geen invloed gehad op het optimisme onder investeerders. Deze investeerders zijn juist overtuigd van het potentieel van de XRP koers en zien de opkomende getokeniseerde RWA als de manier waarop XRP naar nog grotere hoogtes gaat.

Technische analyse Rippe koers: Ripple stijgt richting $3,65

Als er nu gekeken wordt naar de technische indicatoren van dit project, lijkt er ook inderdaad verdere winsten mogelijk te kunnen zijn. De XRP koers is namelijk meer waard dan al zijn EMA’s en ook de momentum indicator geeft op dit moment een koopsignaal. Daarnaast lijkt de RSI langzaam bezig te zijn om zijn weg omhoog voort te zetten. Dit betekent dat de koopdruk binnen de XRP markt hoog blijft. Deze indicatoren wijzen daarmee op verdere winsten. Winsten die dus ook voorspeld worden door Aljarrah.

Mocht de XRP koers daadwerkelijk in staat zijn om zijn stijging voor te zetten, dan kan de huidige koers die zich rond de $3,13 bevindt stijgen richting zijn weerstand bij de $3,27. Een doorbraak van deze weerstand kan gevolgd worden met verdere winsten richting de $3,36 en $3,42. Op het moment dat ook deze weerstandniveaus verbroken worden, lijkt zijn recente piek bij de $3,65 weer in de buurt te komen. In dat geval lijkt ook een nieuwe korte hoogte bij de $3,84 niet ver weg meer te zijn.

In deze fase van de cryptomarkt is het echter niet alleen XRP die indruk heeft weten te maken. Ook altcoins zoals Ethereum is zo snel de nodige successen te boeken. Naast deze grote altcoins lijken er steeds meer investeerders ook de kleinere meme coins te overwegen met een lagere market cap. Deze projecten hebben namelijk meer potentieel voor winsten op het moment dat er een bull run plaats kan vinden. Dit is een van de redenen dat TOKEN6900 al snel kon rekenen op de nodige aandacht.

TOKEN6900 ($T6900) – Ethereum versie van SPX6900

TOKEN6900 vormt Ethereum versie van SPX6900, een meme coin die werd geïnspireerd door de S&P 500. Deze meme coin wist in twee jaar tijd echter meer te stijgen dan de S&P 500 sinds zijn oprichting in 1926. Dit project steeg al meer dan 65 miljoen procent en is hierdoor nu $1,71 waard met een market cap van maar liefst $1,6 miljard. Dit laat zien wat het potentieel is voor een project zoals TOKEN6900.

TOKEN6900 heeft nu al snel de aandacht gewonnen van investeerders. Dit komt doordat dit project duidelijk aangeeft dat het geen enkele utility met zich meebrengt en ook geen nieuwe functies zal ontwikkelen. In plaats daarvan biedt het gebruikers een stabiele token voorraad aan die over de loop van de tijd moet vermeerderen in waarde. Ook zijn gebruikers in staat om hun fondsen uit te breiden via staking beloningen. Het is deze eerlijkheid en transparantie die dit project nu onderscheidt van concurrenten.

TOKEN6900 kent de klassieke vormgeving van een meme coin. Dat betekent dat het platform volledig in het teken staat van memes. In dit geval wordt er bij de website ook gebruik gemaakt van retro jaren 2000 vormgeving. Dit betekent dat gebruikers de klassieke Windows 95 terug kunnen vinden op de website van dit project.

De TOKEN6900 presale wist in korte tijd al meer dan $1,8 miljoen aan investeringen op te halen. Een duidelijk teken dat investeerders de eerlijkheid van dit project waarderen. TOKEN6900 tokens kosten op dit moment slechts $0,006925 per stuk. Deze prijs zal morgen echter verder gaan stijgen. Tokens zijn te kopen middels Ethereum, BNB, USDT, USDC en Credit Card.

