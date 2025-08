De XRP koers is in drie jaar tijd met bijna 700% gestegen, maar volgens meerdere analisten (waaronder The Motley Fool) zou deze spectaculaire stijging wel eens het begin van een crypto bubble kunnen markeren. Ondanks het optimisme in de markt over Ripple’s juridische doorbraak, ETF geruchten en institutionele adoptie, stapelen de waarschuwingssignalen zich op. Is XRP werkelijk ondergewaardeerd en klaar voor meer? Of ligt er een stevige correctie op de loer?

Banken en concurrentie

Een van de meest genoemde punten van zorg is de daadwerkelijke adoptie van XRP als bridge currency. Ripple claimt dat meer dan 300 financiële instellingen zijn aangesloten op RippleNet, maar minder dan 3% van de 11.000+ wereldwijde banken maakt op dit moment actief gebruik van XRP zelf. Dat betekent dat de meeste instellingen gebruik maken van Ripple’s infrastructuur zonder afhankelijk te zijn van de XRP token.

Als XRP niet structureel gebruikt wordt binnen deze netwerken, waar zit dan de intrinsieke waarde van de token? Veel experts wijzen erop dat RippleNet het werk doet, terwijl XRP slechts functioneert als doorgeefluik zonder zelfstandige economische waarde.

🚨BREAKING: Ripple’s CTO has officially confirmed that banks are now integrating #XRP — revealing that Ripple Bank will operate entirely on XRP and the XRP Ledger for all payments, unlocking trillions in value! This is exactly why $650 TRILLION is set to flood into the XRP… pic.twitter.com/j9Ac7yxyOK — CryptoGeek (@CryptoGeekNews) July 30, 2025

Hoewel XRP wordt geprezen om zijn snelheid (transacties in 3 – 5 seconden) en lage kosten, is het niet langer uniek in deze aspecten. Blockchains zoals Stellar, Solana en zelfs niche Layer 2 oplossingen op Ethereum kunnen sneller en goedkoper transacties verwerken. Hierdoor is de kans reëel dat banken of fintechs alternatieven kiezen die technologisch moderner of flexibeler zijn.

Bovendien betekent de opkomst van stablecoins en CBDC’s (digitale centrale bankvaluta) dat de noodzaak voor een aparte bridge currency afneemt. Als XRP zijn unieke rol verliest, verliest het ook de fundamentele vraag die de rally ondersteunt heeft.

Vergelijking met de S&P 500

Historisch gezien toont de markt opvallende gelijkenissen met eerdere bubbels. Volgens The Motley Fool is de S&P 500 momenteel op slechts twee momenten in de geschiedenis duurder geweest dan nu (op basis van de Shiller CAPE ratio). Vlak voor de dotcom crash en net voor de bear market van 2022. In beide gevallen daalde de index met 25% tot 49%.

Aangezien crypto traditioneel nog volatieler is dan de aandelenmarkt, zou een correctie voor XRP nog forser kunnen zijn. Sommige analisten verwachten een potentiële terugval van 30% tot 50% als het vertrouwen breekt, zeker omdat veel retail traders pas instapten na de grote stijging zou het sentiment snel kunnen kantelen.

Experts waarschuwen voor overwaardering

Hoewel de XRP koers op dit moment nog goed loopt, blijven experts terughoudend. De rally werd mede gedreven door externe factoren zoals het aftreden van SEC voorzitter Gary Gensler na Trump’s verkiezingsoverwinning en speculatie over een spot ETF. Deze drijfveren zijn van tijdelijke aard en vormen volgens critici geen solide basis voor duurzame groei.

Zonder brede adoptie, technologische voorsprong of intrinsieke waarde buiten Ripple’s ecosysteem, is de XRP koers volgens analisten kwetsbaar voor sterke correcties. Of dit scenario zich daadwerkelijk ontvouwt, is nog onduidelijk, maar de signalen zijn duidelijk genoeg om traders op hun hoede te houden.

