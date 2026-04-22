XRP vs Dogecoin: welke crypto verdubbelt eerst in 2026?

De crypto markt kijkt in Q2 van 2026 naar twee grote kanshebbers voor een snelle verdubbeling binnen de top 3 crypto middenmoot. XRP bouwt aan institutionele vraag. Dogecoin rekent op een memecoin rotatie. We leggen de fundamenten en de crypto verwachting voor beide munten naast elkaar.

XRP koers pakt whale buying en ETF streak mee

XRP handelt rond $1,42 met een stevige institutionele rugwind. Grote houders kochten de laatste weken voor ongeveer $500 miljoen aan tokens bij, goed voor 11 miljoen XRP per dag. Dat is een 10 maands hoogtepunt voor whale activiteit en voedt het verhaal over een nieuwe XRP rally.

Ook de ETF markt draait op volle toeren. Volgens data van SoSoValue kwam er $55,39 miljoen netto binnen in één week, verdeeld over 7 dagen zonder uitstroom. De beurs voorraad zit op het laagste punt in 7 jaar. Minder aanbod en meer vraag, zo simpel is de som.

Het grote Ripple nieuws van 21 april maakt het plaatje compleet. SoFi Bank zette XRP live in de app voor 13,7 miljoen gebruikers in de VS. Tegelijk nadert de Amerikaanse Senaat een stemming over de CLARITY Act, die XRP definitief als commodity moet classificeren. Wie nu overweegt welke crypto kopen, krijgt een gelaagde institutionele setup. Meer scenario’s staan in onze XRP verwachting.

More access to $XRP with @SoFi means more people can participate, and that's exactly how utility grows. 📶 https://t.co/IqxZGvM4cJ — Ripple (@Ripple) April 21, 2026

Dogecoin koers verwachting: wacht op $0,10 breakout

Dogecoin noteert rond $0,094 en blijft hangen onder de $0,10 weerstand. De memecoin mist voorlopig een grote institutionele trigger. Wel is er een 44% Bollinger Band squeeze en is de Grayscale Dogecoin Trust omgezet naar een spot ETF onder ticker GDOG. Dat brengt DOGE in standaard broker accounts, maar zonder de schaal die XRP ziet.

Bij een doorbraak boven $0,10 ligt het pad open naar $0,25. Polymarket geeft 59% kans op een maand slot boven die grens. Dit is het klassieke patroon van een memecoin rotatie. De Dogecoin koers verwachting blijft daarmee afhankelijk van sector momentum in plaats van een eigen katalysator. Meer opties staan in onze lijst met beste meme coins.

Welke top crypto verdubbelt eerst?

Statistisch spreekt het plaatje in het voordeel van XRP. Drie katalysatoren werken tegelijk:

Whale accumulatie op een 10 maands piek, met ongeveer $500 miljoen aan nieuwe aankopen in enkele weken.

op een 10 maands piek, met ongeveer $500 miljoen aan nieuwe aankopen in enkele weken. ETF instroom met 7 dagen op rij netto positief geld.

met 7 dagen op rij netto positief geld. CLARITY Act in de Senaat pipeline, wat de regulatoire onzekerheid kan sluiten.

Eind 2024 leidde dezelfde combinatie van whale buying en lage beursvoorraad tot een rally van 560% in XRP. Een simpele verdubbeling van de XRP koers naar $2,84 past ruim in dat scenario. Dogecoin kan procentueel harder bewegen bij een volle memecoin rotatie, maar leunt op sentiment zonder structurele koopdruk. XRP stapelt katalysatoren, Dogecoin telt er voorlopig één.

