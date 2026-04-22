SoFi accepteert sinds 21 april XRP deposits, naast Bitcoin, Ethereum en Solana. Daarmee komt XRP kopen in één klap binnen handbereik van 13,7 miljoen Amerikaanse klanten. Dit Ripple nieuws valt samen met zware aankopen van XRP whales en een stevige reeks van XRP ETF instromen.

SoFi zet deur open voor XRP kopen in Amerika

SoFi is de eerste landelijk erkende bank in de VS met een crypto licentie. Klanten konden er al Bitcoin, Ethereum en Solana bewaren. Op 21 april kwam XRP erbij. Externe uitbetalingen blijven voorlopig geblokkeerd, maar SoFi zegt dat die functie snel volgt.

De stap verlaagt de drempel fors. Wie eerst via een aparte crypto exchange moest handelen, kan nu XRP kopen en direct bewaren binnen de eigen bankapp. Voor veel Amerikanen voelt dat vertrouwder dan een losse beurs. Het is ook de eerste keer dat een landelijk erkende bank in de VS XRP zelf aanbiedt.

Ripple nieuws: meer toegang is meer groei

Ripple reageerde kort op X. Volgens het bedrijf betekent bredere toegang dat meer mensen kunnen meedoen, en dat voedt direct het gebruik van XRP. Dit Ripple nieuws past in een patroon van bankintegraties die de laatste maanden sneller op elkaar volgen.

Voor beleggers die zich afvragen wat gaat Ripple doen de komende kwartalen, klinkt hier een duidelijk signaal. Volgens ons team versterkt deze bankdeal de positie van XRP in regulated apps en helpt het bij welke crypto kopen keuzes van Amerikaanse retailbeleggers.

More access to $XRP with @SoFi means more people can participate, and that's exactly how utility grows. 📶 https://t.co/IqxZGvM4cJ — Ripple (@Ripple) April 21, 2026

We’re excited to now support #XRP deposits—along with the most popular coins, like BTC, ETH, and SOL. Manage your portfolio in one app with the first national chartered bank where individuals can buy, sell, and hold crypto 👉 https://t.co/vzJQiBLLAD pic.twitter.com/PZWf6fw9X6 — SoFi (@SoFi) April 21, 2026

XRP whales en XRP ETF streak versterken de rugwind

Het Ripple nieuws staat niet op zichzelf. Grote XRP whales kochten de afgelopen week samen zo’n $500 miljoen aan tokens. Tegelijk pakten spot XRP ETF producten zeven dagen op rij netto instroom, goed voor $55 miljoen in één week.

Cumulatief staat er nu $1,27 miljard in deze XRP ETF producten. Dat benadert de piek van half januari. Analist Ali Martinez wijst er op X op dat XRP whales met meer dan 1 miljoen tokens op het hoogste niveau in tien maanden staan.

Coinspeaker analist Marco van Praag merkt op: “Wanneer whales én ETF kopers tegelijk instappen, zie je zelden een korte piek. Dit patroon houdt vaak wekenlang aan.”

De belangrijkste marktcijfers op dit moment:

XRP koers: $1,45

XRP whale aankopen in één week: $500 miljoen

XRP ETF instroom over zeven dagen: $55 miljoen

Cumulatieve XRP ETF instroom: $1,27 miljard

XRP koers verwachting: wat gaat Ripple doen op korte termijn?

Het samenspel van bankadoptie, XRP whales en ETF kopers geeft de markt duidelijk rugwind. Handelaren kijken nu of de koers boven $1,45 kan sluiten op dagbasis. Breekt dat niveau, dan zien technische analisten ruimte richting $1,60.

Zakt de markt terug onder $1,38, dan sneuvelt het bullish scenario voorlopig. Voor een diepere XRP koers verwachting blijft $1,38 de sleutelsteun. Ripple stijgt nu op fundamenten, niet alleen op hype. De vraag wat gaat Ripple doen wordt concreter: als SoFi instroom blijft groeien en de XRP ETF trend aanhoudt, groeit de kans dat Ripple stijgt richting nieuwe weerstandszones.