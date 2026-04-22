De Bitcoin koers schoot vanochtend door de $78.000-grens nadat president Trump aankondigde het staakt-het-vuren met Iran onbepaalde tijd te verlengen. BTC noteert rond $77.984, een winst van 2,2% op 24 uur en 4,3% op weekbasis. Tegelijkertijd maakte Strategy haar derde grootste Bitcoin aankoop ooit bekend.

STATEMENT OF PRESIDENT DONALD J. TRUMP: Based on the fact that the Government of Iran is seriously fractured, not unexpectedly so and, upon the request of Field Marshal Asim Munir, and Prime Minister Shehbaz Sharif, of Pakistan, we have been asked to hold our Attack on the… pic.twitter.com/2c89G1vrtE — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 21, 2026

Staakt-het-vuren Iran als macro trigger voor Bitcoin rally

De markt had zich schrap gezet voor het aflopen van het tweewekelijkse bestand vandaag. Trump liet maandag nog weten dat verlenging “hoogst onwaarschijnlijk” was, waarop BTC kort onder $75.000 dook. De plotselinge ommekeer drukte zowel olieprijzen als de risicopremie op risicovolle activa naar beneden.

Volgens Bitcoin koers verwachting modellen was een succesvolle doorbraak boven $76.000 cruciaal voor het vervolg van de opgaande trend. Die bevestiging kwam er vanochtend.

Instroom in wereldwijde crypto fondsen bedroeg vorige week $1,4 miljard, aangevoerd door Bitcoin en Ethereum. Funding rates op perpetual futures staan nog altijd licht negatief, wat wijst op een spot-gedreven rally zonder overmatige hefboom. Wintermute-trader Jasper De Maere merkte op dat de veerkracht ondanks aanhoudende geopolitieke spanningen wijst op echte vraag, niet op hefboomspeculatie.

Michael Saylor Bitcoin aankoop tilt Strategy boven BlackRock

Via een officieel Form 8-K bij de SEC maakte Strategy bekend tussen 13 en 19 april 34.164 BTC te hebben gekocht voor $2,54 miljard, tegen een gemiddelde prijs van $74.395. Dit is de grootste weekaankoop sinds november 2024.

Belangrijke cijfers uit de disclosure:

Totaal bezit : 815.061 BTC, goed voor ongeveer $61,5 miljard

: 815.061 BTC, goed voor ongeveer $61,5 miljard Gemiddelde aankoopprijs : $75.527 per BTC

: $75.527 per BTC BTC yield 2026 : 9,5% year-to-date

: 9,5% year-to-date Financiering: $2,18 miljard via STRC preferred shares, $366 miljoen via gewone aandelen

Met deze Michael Saylor Bitcoin aankoop passeert Strategy voor het eerst sinds medio 2024 BlackRocks iShares Bitcoin Trust (802.823 BTC) als grootste publieke Bitcoin-houder. Een belangrijk signaal voor wie overweegt Bitcoin te kopen: corporate treasuries schalen sneller op dan ETF-instroom.

Saylor benadrukte gisteren op X dat Strategy in de eerste drie weken van april 47.079 BTC winst boekte, goed voor circa $3,6 miljard op huidige prijsniveaus.

Strategy has generated 6.2% BTC Yield and ₿47,079 of BTC Gain in the first three weeks of April, worth approximately $3.6 billion. BTC Gain is the closest analog to Net Income on the Bitcoin Standard. $MSTR pic.twitter.com/dDKr5KfEFl — Michael Saylor (@saylor) April 21, 2026

Technische doorbraak $76K: volgende target $80.000

De Bitcoin rally breekt uit de consolidatiezone die het chart sinds maart domineert. De $76.000-weerstand werd eerder deze maand drie keer getest en afgewezen, maar die barrière lijkt nu definitief doorbroken.

De 100-daags voortschrijdend gemiddelde ligt op $74.145 en de 50-daags op $70.577, wat een sterke ondersteuningszone vormt. De dagelijkse RSI staat rond 61, nog ruim onder overbought-niveaus. Hierdoor blijft ruimte voor een verdere stijging richting $82.000.

Een schone break boven $80.000 zou volgens analisten bevestigen dat de 46 dagen aanhoudende negatieve funding rates omslaan in een short squeeze. Een terugval onder $75.000 zou daarentegen betekenen dat de verlenging van het staakt-het-vuren al ingeprijsd is en de markt nieuwe brandstof nodig heeft.

Voor wie verder kijkt dan BTC alleen is de vraag welke altcoins gaan stijgen mee in dit momentum. ETH en XRP volgden BTC met winsten van 4-5% in eerdere ceasefire-rally’s.

Wat Bitcoin beleggers vandaag kunnen verwachten

De Bitcoin voorspelling voor de korte termijn hangt af van twee factoren. Ten eerste of de ceasefire-verlenging daadwerkelijk wordt geformaliseerd met nieuwe onderhandelingen. Ten tweede de FOMC-vergadering op 28-29 april, waar renteverlaging verwachtingen kunnen verschuiven.

De combinatie van Strategy’s $2,54 miljard aankoop, $1,4 miljard ETF-instroom en een stabielere geopolitieke situatie creëert een structureel sterkere basis dan eerdere 2026-rally’s. Zolang BTC boven $75.000 blijft sluiten, blijft het pad naar $80.000 en mogelijk $100.000 open. Een hernieuwde escalatie in de Straat van Hormuz is het grootste risico voor deze thesis.