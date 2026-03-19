Ripple trekt opnieuw aandacht met een opvallende advertentie rond een nieuwe samenwerking. In de video laat het bedrijf meer zien dan alleen betalingen. Sommige analisten denken dat hier een bredere strategie achter zit.

De advertentie hoort bij een samenwerking met i-Payout. Dit is een bedrijf dat internationale betalingen verwerkt. Samen willen ze snelle betalingen mogelijk maken naar de Verenigde Staten en Canada.

Advertentie hint naar grotere plannen

Volgens crypto-analist Edo Farina laat de advertentie meer zien dan op het eerste gezicht lijkt. In de video staat XRP centraal in een schema tussen banken. Dit wijst op een rol als brug tussen verschillende valuta.

"The digital marketplace is important to the future, and Ripple is the right partner to take us there." — Eddie Gonzalez, President, i-payout Ripple Payments helps i-payout deliver real-time payouts into the U.S. & Canada, from days to seconds. 🌎 See how →… pic.twitter.com/WWNmJc9utQ — Ripple (@Ripple) March 16, 2026

Een brugvaluta betekent dat XRP wordt gebruikt om geld snel om te wisselen tussen landen. Dit kan internationale betalingen sneller en goedkoper maken.

In de advertentie zijn ook verwijzingen te zien naar kunstmatige intelligentie en bankdiensten. Er wordt zelfs gesproken over een roadmap richting 2026. Sommige kijkers zien hierin een mogelijke link met grote banken.

XRP krijgt bredere rol binnen financieel systeem

Ripple CTO David Schwartz legt uit dat XRP meer is dan alleen een betaalmiddel. Hij zegt dat het gebruik verder gaat dan transacties op de blockchain.

Een groot deel van de activiteit gebeurt via handel en liquiditeit. Liquiditeit betekent dat er genoeg vraag en aanbod is om snel te kunnen handelen.

De XRP Ledger ondersteunt ook een ingebouwde exchange. Dit is een handelsplatform zonder tussenpartij. Daarnaast maakt het netwerk tokenisatie mogelijk. Dat betekent dat echte bezittingen digitaal gemaakt kunnen worden.

Analisten zien ruimte voor verdere stijging XRP

Naast de recente ontwikkeling rond Ripple kijken sommige analisten ook naar de XRP verwachting op korte termijn. Op het platform X deelt analist ChartNerd zijn visie op de koers.

Volgens hem brak XRP recent boven het niveau van 1,50 dollar en sloot het op het hoogste punt in meer dan 30 dagen. Dit wordt gezien als een positief signaal.

1,50 dollar: niveau dat XRP recent heeft doorbroken en nu als steun test

1,65 dollar: eerste belangrijke zone waar weerstand kan ontstaan

1,80 dollar: volgende doel bij aanhoudende stijging

2,00 dollar: psychologisch niveau waar veel handelaren op letten

ChartNerd legt uit dat de koers mogelijk eerst terugtest naar het oude weerstandsniveau. Als deze zone standhoudt, kan de opwaartse trend zich voortzetten.

Het gaat om een scenario van één analist en geen vaste uitkomst. De XRP verwachting blijft afhankelijk van marktvertrouwen en ontwikkelingen rond Ripple.

Belangrijkste punten

• XRP breekt boven 1,50 dollar en test steun

• Analisten zien ruimte richting 1,80 en mogelijk 2,00 dollar

• Nieuwe Ripple ontwikkelingen ondersteunen het sentiment

