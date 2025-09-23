De XRP koers staat vandaag op $2,87, een kleine plus van ruim 2%. Toch gaat alle aandacht in het Ripple nieuws naar iets anders. Validators van de XRP Ledger hebben slechts 48 uur de tijd om een verplichte migratie door te voeren. Wie dat niet doet, loopt het risico dat zijn noden niet langer correct meedraaien in het netwerk. Het gaat om een cruciale stap die de stabiliteit van de Ledger direct kan raken.

Waarom de migratie zo belangrijk is

De migratie heeft te maken met de overgang van de oude UNL-lijst, de “default Unique Node List”, naar een nieuwe lijst die wordt beheerd door de huidige XRPL Foundation. Deze lijst bepaalt welke validators betrouwbaar zijn om transacties te bevestigen. Zonder update blijft een node aan de oude lijst vastzitten, die binnenkort verloopt.

‼️ Very Important. The XRP Ledger Foundation dUNL migration deadline is approaching. Please make sure you have the new validator list and keys to continue using it. https://t.co/uSoWDZKKBd — Vet 🏴‍☠️ (@Vet_X0) September 22, 2025

Blijft een validator daar hangen, dan kan hij simpelweg de connectie met de rest van de XRP Ledger verliezen. Dat betekent dat transacties niet meer worden gevalideerd en de node feitelijk buitenspel staat. Voor een netwerk dat wereldwijd miljarden verwerkt, is dit een risico dat niet kan worden genegeerd. Lees ook ons artikel over de samenwerking van Ripple met de regering van de VS en de UK.

Gevolgen voor Ripple koers en netwerkstabiliteit

Als te veel validators falen in de overstap, ontstaat er gevaar voor de stabiliteit van de ledger. Minder valideerders betekent minder zekerheid voor transacties en dat kan direct invloed hebben op vertrouwen in XRP zelf. Hoewel de Ripple koers vandaag licht hoger staat, wordt dit gezien als een testmoment.

Een stabiel netwerk trekt investeerders en instellingen aan. Storingen of onzekerheid kunnen het tegenovergestelde effect hebben. Voorlopig lijkt het erop dat de meeste grote partijen de overstap tijdig afronden, maar de korte deadline van 48 uur houdt de markt gespannen.

Technische upgrades die volgen

De migratie is niet alleen een administratieve stap. Dit legt ook de basis voor nieuwe upgrades op de XRP Ledger. Denk aan betere compliance tools, meer opties voor tokenisatie en de introductie van functies zoals native lending. Dit zijn bouwstenen waarmee Ripple zich positioneert als spil in de markt voor institutionele finance.

🚨 $XRP Ledger introduces XLS-86 Firewall update.

Users will be able to set spending limits, trusted addresses, and time-based controls to protect against hacks. Ripple’s network just got a major security upgrade 🛡️ pic.twitter.com/6EHiGZaxGK — COACHTY (@TheRealTRTalks) September 15, 2025

Met de groei van DeFi en tokenized assets is het essentieel dat de ledger schaalbaar en veilig blijft. Door nu de validator infrastructuur te vernieuwen, kan XRPL beter omgaan met de volumes die eraan komen. Voor beleggers is dit indirect goed nieuws. Een robuuster netwerk ondersteunt de waarde van XRP op de langere termijn.

Wat is XRP Ledger en waarom kopen beleggers het?

De XRP Ledger is de blockchain waarop XRP draait. Het is ontworpen voor snelle en goedkope transacties, vooral grensoverschrijdend. Banken en betalingsbedrijven gebruiken de ledger steeds vaker voor afwikkeling. Wie besluit om de XRP Ledger te kopen of te gebruiken, doet dat vaak vanwege de efficiëntie en de sterke positie van Ripple in de markt.

De migratie van nu laat zien dat het netwerk niet stil staat. Elke upgrade vergroot de kans dat meer instellingen XRP gaan gebruiken als brugvaluta. Hoe groter die adoptie, hoe relevanter de XRP koers wordt voor de bredere financiële sector.

Prestatie van XRP

Met de huidige stijging van ruim 2% lijkt de markt zich weinig aan te trekken van de dreiging. Toch volgen handelaren het nieuws scherp. Bij een soepele overgang kan het vertrouwen juist toenemen en kan de Ripple koers profiteren.

30 million $XRP bought by whales in the past 24 hours! pic.twitter.com/DVWZyalNAC — Ali (@ali_charts) September 22, 2025

Mocht het misgaan en raken validators echt de verbinding kwijt, dan kan dat leiden tot onrust en een snelle correctie. Het toont opnieuw aan dat technische upgrades en koersontwikkeling vaak hand in hand gaan in de cryptomarkt. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen naast XRP.

Uur van de waarheid voor XRP Ledger

De komende 48 uur zijn beslissend. Validators moeten de overstap maken om het netwerk stabiel te houden. Voor Ripple is dit een kans om te laten zien dat het de technische basis op orde heeft. Voor beleggers is het het moment om te zien hoe volwassen de community inmiddels is.

De XRP koers reageert voorlopig rustig, maar het belang van deze migratie is groot. Het bepaalt niet alleen hoe veilig transacties de komende jaren worden afgehandeld, maar ook hoe sterk de positie van XRP blijft in de strijd om een plek in het wereldwijde financiële systeem.

