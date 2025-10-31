De maand oktober, in de cryptomarkt vaak ‘Uptober’ genoemd, bracht voor XRP niet het herstel waarop velen hadden gehoopt. De coin verloor terrein door macro-economische onzekerheid en een minder dovish toon van Fed-voorzitter Jerome Powell. Toch zorgden nieuwe signalen rond een spot XRP ETF voor hernieuwd optimisme. Hoeveel kan Ripple waard worden na deze positieve impuls?

Uptober stelde teleur voor XRP

XRP sloot oktober af met een verlies van ruim 6%, terwijl de bredere markt licht herstelde. De XRP koers daalde halverwege de maand tot $2,37, beïnvloed door de tegenvallende uitkomst van het overleg tussen Donald Trump en Xi Jinping. De gesprekken, die korter duurden dan verwacht, leverden geen duidelijke handelsafspraken op. Dat zorgde voor onzekerheid op de markten.

Tegelijkertijd temperde Jerome Powell de verwachtingen voor een renteverlaging in december. Dit zette de risicobereidheid onder traders verder onder druk. Voor XRP betekende dat een terugval tot onder de 200-daagse moving average, waarmee het bullish momentum tijdelijk verdween.

Hoop rond een XRP ETF

Ondanks deze tegenslag kijkt de markt met toenemend vertrouwen naar november. Analisten volgen nauwlettend de voortgang van de XRP ETF aanvraag van Canary Funds, die volgens een recente S-1 amendement mogelijk al 13 november van start gaat.

🚨 BREAKING: Several $XRP ETF applications, including Grayscale, Bitwise, and WisdomTree, are nearing their crucial SEC decision dates this month. ⏳📈 Brace yourselves. ⚡ pic.twitter.com/OKlNYqaCzP — Sara Hopps🇺🇲📰📰🪷💎 (@sarahopps01) October 30, 2025

De wijziging verwijdert de zogeheten ‘delaying amendment’, waardoor de ETF automatisch effectief wordt zodra de Nasdaq een 8-A registratie goedkeurt. Daarmee kan de lancering doorgaan zonder directe goedkeuring van de SEC. Dit mechanisme werd ook gebruikt bij de recente spot ETF’s voor Solana, Hedera en Litecoin.

Eleanor Terrett, journalist bij CryptoAmerica, bevestigde via X dat SEC-voorzitter Paul Atkins positief staat tegenover deze aanpak. Dit vergroot volgens analisten de kans dat XRP nog dit kwartaal zijn eerste ETF krijgt.

Waarom is een ETF zo belangrijk?

Een XRP ETF zou institutionele beleggers voor het eerst directe blootstelling aan XRP geven via gereguleerde markten. Zulke fondsen verlagen de drempel voor grote investeerders, waardoor kapitaalinstroom en handelsvolume kunnen toenemen. Voor de XRP verwachting kan dit ontzettend bullish uitpakken.

🚨SCOOP: @CanaryFunds has filed an updated S-1 for its $XRP spot ETF, removing the “delaying amendment” that stops a registration from going auto-effective and gives the @SECGov control over timing. This sets Canary’s $XRP ETF up for a launch date of November 13, assuming the… pic.twitter.com/MKvEN23t5P — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) October 30, 2025

Volgens Steven McClurg, CEO van Canary Capital, kan de vraag fors zijn. “Als we zelfs maar $5 miljard aan instroom zien, behoort de XRP ETF meteen tot de top 20 fondsen ooit gelanceerd.”

Een succesvolle start kan bovendien een psychologisch effect hebben. Na goedkeuring van de Bitcoin ETF’s eerder dit jaar, steeg BTC binnen twee weken met meer dan 40%. XRP traders hopen op een vergelijkbaar scenario, zeker nu Ripple een stabiel juridisch kader heeft na de afgeronde rechtszaak met de SEC.

Consolidatie voor de storm?

De XRP koers beweegt momenteel rond $2,18, onder de 50- en 200-daagse EMA’s, een signaal dat de markt nog afwachtend is. Belangrijke steun ligt bij $2, terwijl weerstand wordt gezien op $2,62, $2,80 en psychologisch bij $3.

Analisten waarschuwen dat een goedkeuring van de ETF pas op korte termijn effect heeft als ook exchanges voldoende liquiditeit bieden. Een afwijzing of vertraging daarentegen kan XRP terugbrengen richting de $2.

🚨 BREAKING: Today marks the end of the OCC’s 120-day review of Ripple’s application to establish Ripple National Trust Bank. 🏦💎 If approved, Ripple becomes a federally regulated bank, a historic step for $XRP and digital finance. ⚡🇺🇸#XRP 🚀🇺🇸 pic.twitter.com/het2OQU186 — John Squire (@TheCryptoSquire) October 30, 2025

Ondanks de recente dip blijft het sentiment positief. De combinatie van een mogelijk ETF-besluit, de Market Structure Bill op Capitol Hill en Ripple’s aanvraag voor een Amerikaanse banklicentie creëert een gunstig institutioneel klimaat.

Als de XRP ETF inderdaad half november live gaat, zou dit XRP positioneren als de eerste gereguleerde altcoin na Ethereum met grootschalige institutionele toegang.

Toch blijft voorzichtigheid geboden. De cryptomarkt blijft uiterst volatiel, en zelfs AI-gedreven modellen verschillen sterk in hun prognoses. Traders moeten nog altijd eigen onderzoek doen. Zo kan het helpen om te investeren in crypto presales. Bij verstandig investeren hoort uiteraard een goed beveiligde wallet. Best Wallet en de Best Wallet Token ($BEST) helpen precies daarbij.

