Ripple’s CTO David Schwartz onthult waarom 35.000 XRP ooit waardeloos leek en ontkracht daarmee de mythe van ‘verdwenen XRP’. Met de koers boven $3 en sterke technische signalen ziet analist Gert van Lagen ruimte voor een stijging richting $34. Maar kan XRP in deze cyclus echt $100 bereiken? In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Ripple CTO onthult: waarom 35.000 XRP ooit waardeloos leek

Ripple’s Chief Technology Officer, David Schwartz, heeft één van de langstlopende mythes rond XRP aangepakt: de bewering dat honderden transacties uit de beginperiode een deel van het aanbod van de cryptomunt zouden hebben ‘vernietigd’ door een bug.

Volgens critici zouden 534 transacties met het oorspronkelijke aanbod van XRP, de zogeheten premine van 100 miljard munten in 2012, verloren zijn gegaan door een technisch probleem. Hierdoor ontstonden vragen of de hoeveelheid XRP die Ripple vandaag bezit wel onafhankelijk te verifiëren is.

In een interview legde Schwartz uit dat de accounts van Ripple bekend zijn en op de blockchain te volgen zijn. Hoewel de eigendomsgegevens van alle historische accounts niet altijd openbaar zijn, is de herkomst van fondsen wel te traceren. Hij benadrukte dat Ripple op het moment van het vermeende ‘verlies’ nog zo’n 99,9% van alle XRP bezat, waardoor het om een zeer klein aantal munten ging.

Zo is er weliswaar volgens Schwartz een deel van de transactiegeschiedenis verloren gegaan, maar zijn de XRP-munten zelf niet vernietigd of uit omloop gehaald. Elke ledger bevat nog steeds de huidige saldi van alle accounts, en de herkomst van die saldi is te herleiden naar de oprichters van Ripple als ze uit de premine komen.

Het enige dat ontbreekt is de volledige transactiegeschiedenis uit de vroegste dagen, iets wat ook later volledig gewist had kunnen worden als er nog een ledger-reset was uitgevoerd. Kortom, het lijkt erop dat dit weinig invloed heeft op het verdere verloop van XRP. Laten we daarom naar het technische plaatje kijken om een beter beeld te krijgen over de koersverwachting.

XRP richt zich op doorbraak boven $3,40

Het XRP/USD-paar is bullish, maar kreeg vrijdag te maken met een afwijzing rond het dagelijkse weerstandsniveau van $3,40. Sindsdien verloor de koers 5% van zijn waarde, maar inmiddels is er sprake van een licht herstel en probeert XRP opnieuw door de weerstandzone te breken.

De technische indicatoren slaan over naar een bullish scenario: de Relative Strength Index (RSI) op de 4-uursgrafiek staat op 54 en de Moving Average Convergence Divergence (MACD) bevindt zich in positief gebied, wat eveneens op een opwaartse bias wijst.

Als XRP boven de dagelijkse weerstand van $3,40 weet te sluiten, kan de koers verder stijgen voorbij de recente piek van $3,66. Om de bullish trend vast te houden, moet de RSI boven de 50 blijven en moeten de MACD-lijnen een bullish crossover behouden.

Kan XRP nu $100 bereiken?

Technische analist Gert van Lagen voorspelt dat de recente koersontwikkeling een plausibel pad aangeeft richting een prijs van $34 voordat de bullmarkt eindigt.

Van Lagen wijst op de uitbraak van XRP boven de neklijn van een zeven jaar durend ‘double bottom’ patroon bij $1,80 en een succesvolle hertest, waarmee dit niveau nu als steun fungeert. Deze structuur geldt als een sterk bullish signaal en vormt volgens zijn analyse de basis voor een langetermijnbeweging richting $34.

De voorspelling van Van Lagen is gebaseerd op een 2,00 Fibonacci-extensie van het uitbraakpatroon. Dit sluit aan bij vergelijkbare formaties uit de periode 2014–2017, toen XRP met meer dan 100.000% steeg. Eerdere rally’s geven extra geloofwaardigheid aan dit doel. Sinds de dieptepunten in 2022 is XRP met meer dan 1000% gestegen, terwijl de cyclus van 2020–2021 winsten van meer dan 1.600% opleverde. Kortom, $100 lijkt iets buiten bereik maar een x10 vanaf de huidige prijs lijkt zeker mogelijk.

