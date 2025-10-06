De XRP koers beweegt rond de $3, maar analisten verwachten een mogelijke koersverdubbeling in de komende weken. Met zeven XRP ETF-aanvragen die deze maand op de agenda staan en recordhoogtes in whale accumulatie, ontstaan er duidelijke signalen voor een mogelijke XRP rally richting $5,90. Institutionele belangstelling stijgt snel, maar de vraag blijft: kan XRP Bitcoin inhalen als dominante crypto bij financiële instellingen?

ETF-beslissingen kunnen miljarden losmaken

Tussen 18 en 25 oktober 2025 beslist de SEC over maar liefst zeven spot XRP ETF-aanvragen, waaronder XRPI van Volatility Shares en XRPR van Osprey. Volgens Bloomberg Intelligence is de kans op goedkeuring 95%, mede door het juridische akkoord tussen Ripple en de SEC eerder dit jaar.

🚨 XRP SPOT ETF TRACKER 🚨 📅 OCTOBER WILL BE HISTORIC: 🔹 Grayscale — OCT 18

🔹 21Shares — OCT 19

🔹 Bitwise — OCT 20

🔹 Canary Capital — OCT 23

🔹 WisdomTree — OCT 24

🔹 Franklin Templeton — OCT 25

🔹 CoinShares — OCT 25 🔥 $XRP Are you ready? 🤔 pic.twitter.com/PrNW0GevU4 — John Squire (@TheCryptoSquire) September 26, 2025

Canary Capital schat dat de gecombineerde instroom bij goedkeuring kan oplopen tot $8 – 10 miljard. Dat zou XRP in één klap in de top 20 van grootste ETF-lanceringen aller tijden plaatsen. Analisten wijzen erop dat deze instroom het aanbod op exchanges snel kan doen opdrogen, een situatie die eerder ook bij Bitcoin tot extreme koersstijgingen leidde.

De huidige XRP koers beweegt in een smalle range tussen $2,95 en $3,05. Traders zien een doorbraak boven $3,30 als trigger voor een beweging richting $4 – $4,50, met $5 als bullish scenario bij massale ETF-instroom.

Recordhoogte aan whale accumulatie

On-chain data van Santiment laat zien dat XRP whales de afgelopen 10 dagen hun holdings met 3,8% hebben vergroot. In totaal werd voor meer dan $470 miljoen aan XRP opgekocht sinds begin oktober.

Deze accumulatie vond vooral plaats rond de huidige $2,95 – $3,05 range en wordt gezien als een signaal van institutioneel vertrouwen. Historisch gezien gaan periodes van whale accumulatie vaak vooraf aan significante koersschommelingen.

De XRP koers kende eerder deze maand nog een dip naar $2,70 na macrovolatiliteit in de bredere crypto markt, maar herstelde snel dankzij stevige koopdruk vanuit Aziatische exchanges. Technische indicatoren zoals MACD en RSI staan momenteel neutraal-bullish. Het algemene sentiment is momenteel dus positief, ook door de recente stijging van Bitcoin zelf.

RLUSD, Rail en Japanse partnerships

Naast ETF hype bouwt Ripple ook verder aan hun infrastructuur. De recente uitrol van de RLUSD stablecoin, inmiddels met een marktkapitalisatie van bijna $800 miljoen, biedt bedrijven de mogelijkheid om betalingen te doen op de XRP Ledger zonder blootstelling aan volatiliteit. Allemaal terwijl transactiekosten nog steeds in XRP worden betaald.

🇯🇵 Could this new payment pilot in Japan quietly reshape Ripple’s network and even open a door for Stronghold (SHx)? What we know so far: 🔹 In Aug 2025, Ripple signed a Memorandum of Understanding with SBI Group to launch the RLUSD stablecoin and expand payment services in… pic.twitter.com/3ZWS0lJSp7 — StrongSHx (@StrongSHX) September 29, 2025

Ripple breidt ook geografisch uit. In Japan lanceert het samen met SBI een nieuw toeristisch betaalsysteem dat XRP tokens en NFT’s gebruikt voor lokale betalingen en loyaliteitsprogramma’s. Tegelijkertijd bereidt het bedrijf een overname voor van Rail, een wereldwijde betalingsprovider voor stablecoins die 10% van de markt bedient.

Deze initiatieven verhogen de vraag naar XRP indirect door groei en integraties, waardoor de Ripple koers op fundamenteel vlak sterker lijkt dan ooit. Volgens Standard Chartered kan deze groei XRP richting $5,50 tot $5,90 sturen in Q4 2025, met $12+ als doel voor 2028.

Wat gaat Ripple doen in Q4 2025?

Met ETF-goedkeuringen op komst, stijgende activiteit, nieuwe stablecoin producten en massale whale accumulatie positioneert XRP zich sterk voor het laatste kwartaal van 2025. De grote vraag is of deze factoren samen voldoende momentum creëren voor een uitbraak voorbij $4, en uiteindelijk richting $5,90.

Tussen 18 en 25 oktober beslist de SEC over de toekomst van XRP als beursgenoteerd beleggingsproduct. Tegelijkertijd rolt Ripple wereldwijd nieuwe toepassingen uit die XRP steeds bekender maken in digitale betalingstoepassingen. Traders, whales en bedrijven staan in de startblokken, het is nu wachten op het officiële groen licht.

