XRP nieuws vandaag: trends, updates en 2026 Ripple verwachting

XRP nieuws vandaag draait om duidelijke trends en belangrijke updates bij Ripple. Overnames, nieuwe licenties, RLUSD-expansie en recordinstroom in XRP-ETF’s schetsen een groeiend institutioneel vertrouwen en vormen de basis voor de bullish Ripple verwachting richting 2026.

In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor een van de beste altcoins.

Ripple bouwt momentum op richting 2026

December ontwikkelt zich tot een belangrijke maand voor Ripple en het XRP Ledger-ecosysteem, met een reeks aankondigingen, overnames, upgrades en uitbreidingen. In een recente tweet hint Ripple-bestuurder Reece Merrick op aanhoudend momentum en “een grote week die eraan komt”.

Aan het begin van december maakte Ripple bekend dat de Monetary Authority of Singapore (MAS) een uitbreiding heeft goedgekeurd van de betalingsactiviteiten onder de Major Payment Institution (MPI)-licentie van Ripple Markets APAC Pte. Ltd. (RMA). Daarmee verstevigt Ripple zijn positie in Azië.

Daarnaast rondde Ripple in december een overname ter waarde van $1 miljard af van GTreasury, waarmee het bedrijf een duidelijke stap zet richting de multi-biljoenenmarkt voor corporate finance. Ook de overname van Rail werd bevestigd, wat de strategische verbreding verder benadrukt.

Op stablecoin gebied breidt RLUSD snel uit. Crypto-exchange Gemini kondigde ondersteuning voor RLUSD aan, wat de zichtbaarheid en liquiditeit vergroot. Een nog grotere mijlpaal volgde toen Ripple meldde dat het voorwaardelijke goedkeuring heeft ontvangen van de Amerikaanse OCC om Ripple National Trust Bank op te richten, een belangrijke stap voor de verdere institutionele uitrol van RLUSD.

Het momentum is ook zichtbaar in het Midden-Oosten. RLUSD werd eind november goedgekeurd als onderpand voor leningen binnen Abu Dhabi Global Market (ADGM).

XRP-ETF’s trotseren markt met 30 dagen instroom

Naast de positieve ontwikkelingen blijven ook XRP exchange-traded funds (ETF’s) goed presteren. Zo noteerden XRP ETF’s 30 opeenvolgende handelsdagen met netto-instroom. Daarmee is dit de langste ononderbroken instroomreeks onder de grote crypto-ETF’s.

Die mijlpaal komt op een moment dat het bredere beleggerssentiment voorzichtig blijft en kapitaal juist wegstroomt uit Bitcoin- en Ethereum-producten. De afwijking plaatst XRP-ETF’s voorlopig in een categorie op zichzelf.

De eerste in de VS genoteerde spot XRP-ETF ging van start op 13 november 2025 en heeft sindsdien geen enkele dag netto-uitstroom laten zien.

Per 12 december hebben spot XRP-ETF’s circa $975 miljoen tot $990 miljoen aan cumulatieve netto-instroom aangetrokken, waarmee het totaal beheerd vermogen uitkomt rond $1,18 miljard, blijkt uit gegevens van SoSoValue. Maar wat betekent dit allemaal voor de koersverwachting van XRP?

Wat gaat Ripple doen?

Ondanks de positieve ontwikkelingen rond Ripple en de sterke instroom in het groeiende aantal XRP-ETF’s in de Verenigde Staten, blijft de koers van de onderliggende asset achter en is er nog geen overtuigend herstel zichtbaar.

Daar komt mogelijk verandering in. De populaire crypto-analist Ali Martinez stelt dat XRP eindelijk een bullish signaal heeft afgegeven richting 2026. Volgens zijn analyse laat de TD Sequential een koopsignaal zien, maar alleen als XRP boven de $1,90 weet te blijven. Dit niveau geldt als cruciaal voor het verdere koersverloop.

TD buy signal on $XRP, but everything hinges on $1.90. Hold it, and $2.50 comes into play. pic.twitter.com/JItYen3xz4 — Ali (@alicharts) December 14, 2025

Houdt XRP stand boven deze grens, dan ligt volgens Martinez een stijging richting $2,50 in de eerste maanden van 2026 in het verschiet. Om dat doel te bereiken moet de koers wel eerst door drie belangrijke verkoopzones breken, zo merkt analist CW op. Deze zogenoemde sell walls liggen rond $2,10, $2,15 en $2,25.

Kortom, december markeert een duidelijke versnelling: Ripple vergroot zijn wereldwijde voetafdruk en legt de basis voor verdere institutionele doorbraak in 2026.

Niet alleen XRP: ook Maxi Doge kijkt vooruit naar 2026

Naast XRP richten sommige beleggers hun blik ook op meer speculatieve kansen zoals Maxi Doge ($MAXI).

Waar de meeste meme coins blijven steken bij vibes en humor, kiest Maxi Doge bewust voor een ander pad. Het project omarmt een volledige ‘Leverage King Culture’ en profileert zich als een ‘extreme doge’ die de 1000x-tradingmentaliteit belichaamt.

Het uitgangspunt is simpel: particuliere traders hebben geen whale-kapitaal, dus compenseren ze dat met overtuiging, discipline en gestructureerde competities die buitensporige ROI belonen in plaats van absolute grootte.

De presale laat al tractie zien: er is ruim $4,3 miljoen opgehaald, wat wijst op vroege vraag naar het narratief en niet alleen naar hype. Op het moment van schrijven kosten tokens $0,000273 per stuk.