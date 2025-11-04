Ripple heeft vandaag Ripple Prime gelanceerd in de Verenigde Staten. Deze nieuwe dienst maakt het mogelijk voor klanten om OTC spottransacties uit te voeren met onder andere XRP en RLUSD. Ondanks dit positieve nieuws blijft de XRP koers onder druk staan rond $2,49 na meerdere afwijzingen bij belangrijke weerstandsniveaus.

Ripple Prime breidt institutionele diensten uit

Ripple Prime biedt vanaf vandaag digitale asset prime brokerage diensten aan Amerikaanse klanten. Hiermee kunnen buiten de beurs spottransacties plaatsvinden met grote digitale assets en stablecoins zoals XRP en RLUSD.

Ripple Prime breaks ground in the US today with the launch of digital asset spot prime brokerage capabilities – allowing clients to execute OTC spot transactions across the most prominent digital assets and stablecoins, including $XRP and $RLUSD. https://t.co/zTYb4MrPX4 — Ripple (@Ripple) November 3, 2025

De lancering richt zich vooral op institutionele partijen die behoefte hebben aan professionele handelsoplossingen. Op lange termijn kan dit bijdragen aan meer liquiditeit en stabielere prijsvorming voor XRP.

Toch reageert de XRP koers verwachting nauwelijks op dit nieuws. De token blijft kampen met dezelfde technische obstakels die al weken zichtbaar zijn.

XRP koers test belangrijke steunniveaus

Uit technische analyse blijkt dat XRP zich momenteel in een neutrale consolidatiefase bevindt. De token wordt herhaaldelijk afgewezen bij de weerstand van $2,55, wat zorgt voor een patroon van lagere toppen. Onlangs daalde XRP met 1,2% naar $2,49 door toenemende verkoopdruk.

Het handelsvolume tijdens deze daling is opvallend. Met een stijging van 85% boven het recente gemiddelde en een omzet van 50,3 miljoen tokens lijkt dit op grootschalige distributie door institutionele partijen. Deze verkopen rond weerstandsniveaus suggereren winstnemingen of het afbouwen van posities.

De XRP koers bevindt zich nu op een belangrijk kantelpunt. Twee niveaus bepalen wat XRP deze week mogelijk gaat doen:

Een doorbraak boven de $2,55 weerstand is nodig voor herstel van bullish sentiment. Als dit gepaard gaat met hoog volume, kan de koers richting $2,60 bewegen.

De $2,49 support is cruciaal om verdere dalingen te voorkomen. Een slotkoers hieronder kan leiden tot een vervolgcorrectie richting $2,46.

Kan positief nieuws het sentiment veranderen?

De vraag is of fundamentele ontwikkelingen zoals Ripple Prime voldoende zijn om de technische zwakte te doorbreken. Institutionele diensten versterken het ecosysteem, maar traders richten zich nu vooral op korte termijn prijsactie.

Zolang XRP onder belangrijke weerstandsniveaus blijft, domineert bearish momentum. De Ripple koers verwachting hangt daarom vooral af van het doorbreken van technische barrières, ongeacht positief nieuws.

Traders nemen voorlopig een afwachtende houding aan. Pas wanneer XRP overtuigend boven $2,55 sluit met stijgend volume, ontstaat ruimte voor optimisme.

Alternatieven voor crypto beleggers

Terwijl de XRP koers blijft schommelen tussen steun en weerstand, zoeken beleggers naar stabiele alternatieven. Best Wallet biedt een veilige manier om verschillende crypto assets zoals XRP en andere altcoins te beheren.

Het platform combineert gebruiksgemak met sterke beveiliging, waardoor zowel beginners als ervaren traders hun portfolio goed kunnen managen tijdens volatiele marktomstandigheden.

Best Wallet token presale toegang