XRP toont een bevestigde double bottom breakout met een prijsdoel van $20+, terwijl de markt zich in Phase 1 van de altcoin cyclus bevindt. Bovendien suggereert de Altseason Index van 82 dat meer dan 75% van de top 100 coins positieve impulsen vertoont richting oktober.

Double bottom signaleert bullish doorbraak voor XRP koers

Crypto analist Amonyx bevestigt dat XRP een double bottom breakout heeft voltooid. Daarnaast wijst de chart van Gert van Lagen op een target van $20+ voor Ripple nieuws. Verder toont het patroon gelijkenissen met de historische rally van 2014-2017.

🚀 $XRP double bottom confirmed breakout locked 🔥@GertvanLagen’s latest chart says it all: Ripple is ready to rip.

Target: $20+ 🟢

History might be repeating itself (2014–2017 vibes). pic.twitter.com/jKlBvwEipj — Amonyx (@amonbuy) October 8, 2025

Bovendien suggereert deze technische setup dat Ripple klaarstaat voor significante koerswinst. Want double bottom patronen signaleren vaak trend kering na consolidatie. Daarom monitoren traders de XRP koers nauwlettend voor verdere bevestiging. Voor beleggers die zich afvragen welke crypto gaat stijgen, biedt dit belangrijk inzicht.

De historische parallel met 2014-2017 is opvallend. Want toen steeg XRP exponentieel nadat vergelijkbare patronen ontstonden. Tevens versterkt dit analisten vertrouwen in het huidige bullish scenario richting wat gaat XRP doen in oktober.

Altcoin cyclus bereikt cruciaal keerpunt – altseason onderweg?

Crypto expert KeyNews analyseert de altcoin cyclus 2024 met vier duidelijke fases. Daarnaast bevindt de markt zich momenteel aan het einde van Phase 1. Bovendien leidt Bitcoin nog steeds, maar vroege altcoin impulsen beginnen te vormen.

Altcoin Cycle 2024 Recap: Next Rotation on Horizon Altseason marks a pivotal phase in crypto market cycles where capital shifts from Bitcoin to alternative assets, often with declining BTC dominance and synchronized rallies across sectors. The Oct-Dec 2024 cycle exhibited clear… pic.twitter.com/JwnVMD03sM — KeyNews (@KeyNewsEN) October 8, 2025

Verder kan Phase 3 volgen als Bitcoin stabiliseert en dominantie verzwakt. Want dan volgt brede liquiditeitsrotatie waarbij kapitaal naar beste altcoins stroomt. Daarom voorspellen analisten dat de totale marktkapitalisatie boven $4 biljoen kan stijgen tijdens deze expansie.

Belangrijke crypto cyclus kenmerken:

Phase 1: Bitcoin dominant met verspreide altcoin impulsen

Phase 2: Altcoin capitulatie met false breakdown

Phase 3: Brede expansie en crypto bull run momentum

Phase 4: Winst nemen en Bitcoin dominantie herstel

Tevens toont de September 2025 Altseason Index van 82 alt leadership bevestiging. Want meer dan 75% van top 100 coins vertoont positieve impulsen. Daarom neemt institutionele interesse toe in altcoins met sterke fundamentals zoals XRP.

XRP verwachting tussen pump en correctie risico

De technische setup wijst op pump potentieel richting $20+. In onze Ripple koers analyse van vandaag hebben we een typische bull flag gespot. Dit zou de enorme groei naar $20 kunnen accelereren in samengang met de start van altseason 2025. Echter brengen macro verstoringen zoals Fed rentebeslissingen volatiliteit. Daarom blijft de vraag wat gaat XRP doen cruciaal voor traders die timing overwegen.

Bovendien waarschuwen experts voor late stage rotatie risico’s. Want winsten kunnen terug naar Bitcoin stromen en altcoin terugval triggeren. Tevens herinnert de kortstondige 2024 eindejaar euforie en crash aan duurzaamheids uitdagingen tijdens deze crypto bull run fase.

Verder leiden Ethereum en Solana momenteel large cap altcoins volgens onze crypto markt analyse. Daarnaast vraagt gefragmenteerd leiderschap extra aandacht van investeerders. Daarom monitoren crypto analisten realtime impulse metrics voor timing van entry posities en het vermijden van capitulatie valkuilen.

De XRP koers bevindt zich op kritisch punt. Want technische signalen wijzen bullish, maar marktstructuur kent risico’s. Tevens bepaalt Bitcoin stabiliteit of altseason daadwerkelijk ontwikkelt. Voor traders blijft de Ripple koers verwachting daarom een balans tussen kansen en voorzichtigheid.

Veilig crypto beheren met Best Wallet

Terwijl XRP technische doorbraken toont en de altcoin cyclus kritieke fase nadert, blijft veilige opslag essentieel.

