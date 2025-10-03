Een toonaangevende XRP trading expert die eerder een 700% rally correct voorspelde, deelt nu een belangrijke Bitcoin koers update voor eind 2025. Daarnaast heeft Ripple CTO David Schwartz speculatie rondom het web monetization platform Coil toegelicht, wat wijst op groeiend momentum voor XRP en het bredere crypto ecosysteem.

XRP trader met bewezen track record voorspelt Bitcoin koers

De crypto expert die dit jaar zijn geloofwaardigheid bewees met een correcte 700% XRP koers voorspelling, geeft nu concrete Bitcoin verwachting targets voor eind 2025. Zijn analyse combineert technische indicatoren met fundamentele factoren die wijzen op substantiële BTC groei in de komende maanden.

$BTC update: Pulled back a tiny bit, now back to pushing upwards.

I don't see a good reason to be bearish unless this falls back in the prior range (Sub $104k) My approach of just zooming out and relaxing has been working woders so far, I'll stick with it until it fails pic.twitter.com/bR3reav9U3 — DonAlt (@CryptoDonAlt) October 1, 2025

Volgens de trader tonen meerdere technische signalen aan dat Bitcoin klaar staat voor verdere stijging. Bovendien wijst hij op institutionele adoptie en ETF instroom als cruciale fundamentele drivers.

De expert benadrukt dat zijn track record met XRP niet toevallig was. Hij gebruikte dezelfde analytische methoden die nu wijzen op bullish Bitcoin signalen. Daarom trekken traders nu actief aandacht naar zijn voorspellingen voor andere altcoins in de markt.

Ripple CTO licht Coil platform toekomst toe

Parallel aan de Bitcoin voorspelling heeft crypto analist David Schwartz, de CTO van Ripple, uitspraken gedaan over het web monetization platform Coil. Deze verduidelijking komt op een moment dat speculatie rond Coil’s rol in het XRP ecosysteem toeneemt.

Schwartz legde uit hoe Coil kan bijdragen aan de bredere adoptie van XRP voor digitale betalingen. Het platform biedt content creators nieuwe verdienmodellen via micro payments, waarbij XRP dient als settlement layer. Deze use case versterkt de praktische waarde van XRP verder dan enkel traditionele grensoverschrijdende betalingen.

Bovendien benadrukte de Ripple CTO dat Coil’s ontwikkeling past binnen een groter vision voor web monetization. Deze focus op reële toepassingen onderscheidt XRP van veel andere altcoins die vooral speculatieve waarde bieden. Investeerders die zoeken naar beste altcoins met concrete utility cases letten daarom op deze ontwikkelingen.

Groeiend momentum wijst op bullish crypto sector

De combinatie van beide ontwikkelingen suggereert sterke fundamenten voor de crypto markt. Ten eerste toont de XRP trader’s Bitcoin koers voorspelling dat experts optimistisch blijven over grotere marktbewegingen. Ten tweede bewijst Ripple’s werk aan Coil dat serieuze ontwikkeling doorgaat ondanks marktvolatiliteit.

Deze dubbele focus op zowel trading signalen als fundamentele ontwikkeling creëert vertrouwen bij investeerders. Daarnaast wijst het op een volwassende markt waar zowel speculatie als reële adoptie samenkomen. Voor traders betekent dit meer mogelijkheden om te profiteren van zowel korte termijn bewegingen als lange termijn groei.

De Bitcoin verwachting van een bewezen crypto expert gecombineerd met Ripple’s platform innovaties toont daarom aan dat 2025 een belangrijk jaar kan worden voor zowel Bitcoin als XRP.

