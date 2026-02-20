Brad Garlinghouse was op 19 februari 2026 te gast bij Fox Business in het programma ‘Mornings with Maria’. De Ripple CEO sprak over wetgeving, overnames en de toekomst van digitale betalingen. Maar het meest opvallende moment kwam een dag eerder, toen Garlinghouse bij de Economic Club of New York direct werd gevraagd of Ripple ooit een bank zou kopen. Zijn antwoord was veelzeggend:

“Ik ga dat deel van je vraag ontwijken. Banken zijn onze klanten”

Aldus Garlinghouse. Hij weigerde een overname uit te sluiten, maar gaf ook geen bevestiging.

Ripple nieuws – $4 miljard aan overnames en de Clarity Act

Dat Garlinghouse de vraag over een bankovername niet wil beantwoorden is extra interessant gezien de recente geschiedenis. Ripple investeerde in 2025 naar eigen zeggen zo’n $4 miljard in het crypto ecosysteem. De grootste deal was de overname van prime broker Hidden Road voor $1,25 miljard. Daarna volgde treasury specialist GTreasury voor $1 miljard.

Ripple CEO Brad Garlinghouse: 80% Chance the CLARITY Act Clears Congress by April! 🏛️ 🔹 Regulatory Certainty: The CLARITY Act's potential to provide much-needed legal framework for crypto markets. 🔹 Ripple's Growth Strategy: Recent acquisitions in custody, prime brokerage,… pic.twitter.com/LM5E6nzNib — 𝗕𝗮𝗻𝗸XRP (@BankXRP) February 19, 2026

Ook nam Ripple custody bedrijf Palisade over en kocht het stablecoin betaalbedrijf Rail voor $200 miljoen. Garlinghouse gaf op XRP Community Day aan dat 2026 een jaar van integratie wordt. Maar hij sloot nieuwe grote overnames in de tweede helft van het jaar niet uit. Voor beleggers die willen weten welke crypto gaat stijgen is dit Ripple nieuws relevant.

Deutsche Bank kiest Ripple – wat gaat Ripple doen?

Op 19 februari 2026 werd bekend dat Deutsche Bank zijn samenwerking met Ripple fors uitbreidt. De Duitse grootbank gaat de betaaltechnologie van Ripple inzetten voor snellere en goedkopere internationale overboekingen. Volgens Der Aktionar wil Deutsche Bank met behulp van Ripple Payments de afhankelijkheid van het traditionele SWIFT netwerk verminderen.

De bank werkt ook aan een eigen crypto custody dienst die later in 2026 live moet gaan. Het is belangrijk om te weten dat Deutsche Bank op dit moment de software van Ripple gebruikt, maar niet direct XRP als token inzet. Toch vergroot de groeiende adoptie van Ripple technologie de zichtbaarheid van het hele ecosysteem, inclusief de Ripple stablecoin RLUSD die inmiddels een marktkapitalisatie van $1,52 miljard heeft.

XRP whales en institutionele beleggers houden dit soort ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Wie de markt wil volgen kan terecht bij een betrouwbare crypto broker.

Wat betekent dit voor de XRP koers?

De XRP koers noteert op 20 februari 2026 rond de $1,40. Dat is ongeveer 60% onder het all-time high van $3,66 uit 2025. De markt reageert nog niet sterk op de Deutsche Bank samenwerking, omdat de bredere crypto markt onder druk staat.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

Toch zijn er positieve signalen voor de XRP verwachting. Garlinghouse zei op Fox Business dat hij 80 tot 90% kans ziet dat de Clarity Act voor april door het Congres komt. Die wet geeft duidelijke regels voor digitale activa en kan de deur openen voor meer institutionele deelname. Daarnaast bracht Garlinghouse naar voren dat XRP ETF’s al meer dan $1,37 miljard aan instroom hebben aangetrokken.

De vraag blijft wat Ripple doen gaat met zijn enorme oorlogskas. Een bankovername zou een historische stap zijn voor de crypto sector. Garlinghouse houdt die optie bewust open.