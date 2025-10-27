Crypto expert Stark meldt dat het XRP/BTC pair de zes jaar oude breakout trendline retest. Analist X Finance Bull voorspelt daarnaast een mogelijke loskoppeling van Bitcoin, met targets tot 10x winst voor Ripple.

XRP vs BTC doorbreekt zes jaar durende weerstand

De technische setup voor XRP toont een historische ontwikkeling. Crypto expert Stark deelt via Twitter dat de koers van Ripple eindelijk de diagonale lijn heeft doorbroken die sinds 2018 als plafond fungeerde. Deze doorbraak markeert een cruciaal moment in de verhouding tussen beide assets.

Analist X Finance Bull stelt bovendien dat deze verschuiving de hiërarchie binnen de crypto markt kan herschrijven. Hij verwacht namelijk dat XRP binnenkort Bitcoin zal overtreffen in prestaties. De retest van de trendline als nieuwe support bevestigt volgens hem het begin van een nieuwe stijgende fase.

Flash crash creëerde perfecte retest moment

De flash crash medio oktober liet een duidelijke mark achter op de chart. Het XRP/BTC pair dook tijdelijk onder de langdurige weerstandslijn. Deze beweging bleek echter van korte duur. Terwijl de koers van Bitcoin herstelde boven $110.000, verloor Ripple aanvankelijk terrein.

De maandelijkse candlestick chart toont echter een interessant patroon. De wick viel precies naar het niveau van de breakout retest. Dit punt vormt nu nieuwe support waar voorheen weerstand zat. Bovendien vond deze breakout plaats eind 2024 en begin 2025, toen Ripple drie achtereenvolgende maanden Bitcoin overtroefde.

Sindsdien heeft 2025 echter meer maanden gekend waarin Bitcoin beter presteerde. Oktober behoort eveneens tot deze categorie. Desondanks dook het XRP/BTC pair tijdens de crash naar ongeveer 0,00000700 voordat het direct terugkaatste. Dit was volgens analist XFB de langverwachte retest van de doorbroken trendline.

Technische Ripple koers targets wijzen op 6x tot 10x potentieel

Het herstel sinds de retest verloopt indrukwekkend. Het pair handhaaft een maandelijkse close boven de diagonaal die jarenlang als plafond diende. Deze technische bevestiging signaleert het einde van de downtrend tussen 2018 en 2024. Momenteel handelt het pair rond 0,00002258 BTC.

Analist XFB schetst daarnaast twee concrete target zones. Het eerste doel ligt bij 0,00014688 BTC. Dit niveau komt overeen met de consolidatie zone tussen 2018 en 2019. Het tweede target bevindt zich bij 0,00023009 BTC. Deze zone vertegenwoordigt een belangrijke weerstandscluster uit de vroege fase van XRP.

Een stijging naar deze niveaus betekent respectievelijk een 6x en 10x winst ten opzichte van Bitcoin. Deze voorspelling krijgt extra gewicht door de fundamentele ontwikkelingen. Ripple bouwt namelijk een stevig institutioneel ecosysteem met Ripple Prime, GTreasury, Metaco, Standard Custody en Rail.

Korte termijn signalen bevestigen bullish XRP koers trend

Crypto analist Crypto Yapper identificeert aanvullende technische signalen. Hij ziet op de 4-uurs chart een bullish breakout formatie ontstaan. Deze formatie creëerde een Higher High, wat duidt op een trendomkering voor Ripple.

De analist wacht momenteel op een Higher Low alvorens opnieuw in te stappen. Deze voorzichtige aanpak past bij het huidige technische beeld. Daarnaast handelt XRP momenteel op $3,63, een stijging van 3,5% in 24 uur. Dit ondersteunt het positieve momentum.

De combinatie van lange termijn breakouts en korte termijn signalen vormt een krachtig scenario. Bovendien verbindt analist XFB deze technische setup met de groeiende institutionele infrastructuur. XRP beweegt richting echte utility als bridge asset voor internationale financiële transacties.

