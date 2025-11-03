De strijd tussen XRP en Solana laait op na de aankondiging van Ripple’s Swell 2025 evenement. Solana’s officiële account reageerde direct met een uitgebreide lijst institutionele partnerships, wat de competitie tussen beide altcoins verder aanwakkert. Deze publieke discussie toont hoe hevig de strijd om institutionele aandacht is geworden.

Ripple kondigt Swell 2025 aan met top institutionele spelers

Ripple maakte op 1 november bekend dat Swell 2025 volgende week plaatsvindt. Het evenement brengt leiders van topbanken en vermogensbeheerders samen, waaronder Citi, Fidelity en FTI_US. De discussies richten zich op veilige institutionele bewaring in een getokeniseerde wereld.

Correct, not on the same level: Sandy Kaul from Franklin Templeton on how to talk crypto with Solana: https://t.co/N3iqTOkWus Sandy Kaul on LinkedIn says Solana "serve[s] as a unifying digital-era layer that can provide investors around the world with real-time, 24/7 access to… pic.twitter.com/Hps3UiK6pQ — Solana (@solana) October 31, 2025

Deze aankondiging leek gericht op het aantonen van XRP’s sterke institutionele connecties. Echter kwam er direct een reactie die niemand had verwacht. Crypto expert Jackson Knox plaatste een opmerking waarin hij XRP en Ripple vergeleek met Solana en Western Union niveau. Deze uitspraak vormde de aanleiding voor een uitgebreide reactie.

Solana countert met institutionele bewijslast

Het officiële Solana account reageerde scherp met de woorden “not on the same level”. Vervolgens volgde een lange lijst met concrete institutionele voorbeelden die de positie van SOL onderbouwen. Deze reactie toont hoe serieus beide projecten de competitie nemen.

Sandy Kaul van Franklin Templeton beschreef Solana op LinkedIn als een “unifying digital-era layer” die beleggers wereldwijd 24/7 toegang biedt tot voorheen onbereikbare activa. Daarnaast verklaarde Jenny Johnson, CEO van Franklin Templeton, dat Solana een van de eerste institutioneel gerichte blockchains is.

Bovendien heeft Fidelity een Solana Spot ETF aangevraagd en biedt het platform retail ondersteuning voor SOL naast Bitcoin en Ethereum. Ook Citi noemt Solana’s hoge TPS in hun stablecoin rapport en exploreert financiële producten op het netwerk. Deze feiten tonen dat de Solana koers institutionele steun geniet.

Bridge currency vs stablecoins debat

Solana benadrukte tevens dat er geen “bridge currency” nodig is, maar alleen stablecoins op Solana. Deze uitspraak refereert waarschijnlijk aan XRP’s positionering als brugteken tussen verschillende valuta’s. Het Solana nieuws suggereert dat stablecoins deze functie effectiever vervullen.

There is no bridge currency. There are stablecoins, on Solana. I love you. pic.twitter.com/b1TisRbEJi — Solana (@solana) October 28, 2025

Deze discussie raakt de kern van beide waardeproposities. Terwijl XRP zich richt op grensoverschrijdende betalingen via banken, zet Solana in op directe stablecoin transacties zonder tussenpersonen. Beide benaderingen hebben voor- en nadelen in de huidige bull run fase.

Wie wint de institutionele race?

De verhitte Twitter discussie wijst op echte competitie tussen beide altcoins. XRP heeft sterke bankrelaties en regulatoire duidelijkheid na de SEC rechtszaak. Daarentegen biedt Solana technische superioriteit met hoge transactiesnelheid en lage kosten.

De Ripple koers profiteert van traditionele financiële instellingen die vertrouwd zijn met het concept. Tegelijkertijd trekt de Solana koers next-gen bedrijven aan die snelle innovatie waarderen. Beide projecten kunnen waarschijnlijk naast elkaar bestaan tijdens de komende bull run fase.

De vraag blijft echter welke altcoin de beste long term positionering heeft. XRP’s bankfocus biedt stabiliteit, terwijl Solana’s DeFi ecosysteem snellere groei mogelijk maakt. Uiteindelijk bepalen use case adoptie en handelsvolumes het succes.

Best Wallet voor altcoin trading

Nu beide projecten institutionele interesse trekken, zoeken traders naar betrouwbare platforms. Best Wallet biedt een veilige oplossing voor het beheren van zowel XRP als SOL naast andere altcoins. De wallet combineert gebruiksgemak met sterke beveiligingsfeatures, waardoor traders gemakkelijk kunnen wisselen tussen verschillende tokens tijdens volatile marktomstandigheden. Investeerders in de Best Wallet Token presale krijgen toegang tot exclusieve functies, zoals geautomatiseerd traden door middel van algoritmes. Breng je trading game naar een nieuw niveau op een veilige manier, met Best Wallet.

Best Wallet token presale toegang