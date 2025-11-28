De XRP ETF hebben sinds de lancering nog geen dag uitstroom gehad. Solana zag deze week wel zijn eerste verlies. Dat verschil zet meteen de toon in de markt. Veel traders vragen zich nu af wat deze trend betekent voor de XRP koers en of we echt richting $3 kunnen gaan dit weekend.

XRP ETF blijft elke dag groen

De nieuwste data laat zien dat de totale instroom in de XRP ETF’s is opgelopen tot ongeveer $643 miljoen. Elke dag komt er geld bij. Geen rode dagen, geen twijfel, geen terugtrekking. Dit maakt XRP een van de sterkste ETF verhalen van dit moment.

De fondsen van Bitwise, Franklin Templeton, Grayscale en Canary blijven doorbouwen. Hierdoor verdwijnt er dagelijks een flinke hoeveelheid XRP van de markt. Dat zorgt voor minder aanbod, terwijl de vraag stijgt. Dit zie je nu terug in het sentiment en in het tempo waarin de XRP koers de steunzones vasthoudt.

Solana ETF draait voor het eerst rood

De situatie bij Solana is anders. Voor het eerst sinds de start laten de cijfers een rode dag zien. De uitstroom van ruim $8 miljoen komt vooral uit één groot Solana fonds. Dat maakt het extra opvallend, want Solana kende wekenlang sterke instroom.

De totale ETF bezittingen van Solana blijven hoog, maar het vertrouwen is duidelijk minder stabiel dan bij XRP. Waar Solana meer schommelt, blijft XRP juist constante kracht tonen. Dit verschil is nu een van de belangrijkste punten in het Ripple nieuws. Lees ook ons artikel over $34M uitstroom treft Solana ETF’s.

Waarom kiezen grote beleggers voor de XRP ETF?

Instellingen houden van duidelijkheid. XRP biedt dat. De coin heeft een echte use case in betalingen, lage kosten en snelle transacties. En sinds de juridische duidelijkheid eerder dit jaar durft institutioneel kapitaal weer in te stappen.

💥 JUST IN: 🇺🇸 21Shares spot $XRP ETF set to launch Monday. Bullish 🚀 pic.twitter.com/ABjNBfw7ZZ — Amonyx (@amonbuy) November 28, 2025

Daar komt het ETF effect bovenop. De fondsen kopen elke dag. Ook tijdens kleine dips. Dat maakt het makkelijker voor XRP om een XRP rally te starten zodra de markt weer risk on gaat.

Solana blijft populair bij fondsen, maar het is meer een high beta asset. XRP wordt gezien als stabieler, meer “utility driven”. Dat verklaart waarom veel partijen nu XRP kiezen boven SOL. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen naast XRP en SOL.

XRP koers analyse: $3 ligt binnen bereik

Op de 4 uursgrafiek loopt XRP in een nette stijgende trend. De bodems worden hoger en de koers blijft netjes binnen het groene kanaal.

De belangrijkste weerstand ligt bij $2,28. Deze zone houdt al meer dan een week stand. Pas een sterke candle boven $2,28 opent de deur naar de volgende zone rond $2,55. Daarna ligt de weg open richting $3.

De RSI staat rond de 58, een gezonde positie. Niet te heet, niet te zwak. De indicator laat zien of de markt overgekocht of oversold is. Onder 30 is zwak, boven 70 is te sterk. XRP blijft precies in het midden van dat gebied, wat ruimte geeft voor een nieuwe push omhoog.

De MACD beweegt rustig boven de nullijn. De twee lijnen komen dichter bij elkaar, waardoor de markt even kan ademen. De MACD laat zien hoe sterk de trend is. Zolang de lijnen boven de nullijn blijven, is de opwaartse trend intact.

De steun ligt rond $2,14. Deze zone werd meerdere keren succesvol verdedigd. Pas onder $2,02 komt de trend in gevaar. Bekijk hier de XRP verwachting voor de lange termijn.

XRP naar $3 dit weekend?

De perfecte ETF instroom, de sterke trend en de solide steunzones maken de kans groot dat XRP dit weekend een stevige poging gaat doen.

De sleutel is simpel, want breekt XRP met volume door $2,28 dan komt $2,55 snel in beeld. En als het marktsentiment meezit, kan de volgende stop heel goed $3 zijn.

Zolang Solana zijn eerste uitstroom verwerkt en XRP door blijft bouwen aan zijn groene reeks, is het duidelijk wie de sterkste speler is van dit moment.

